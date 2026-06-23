Elektrický Ford Mustang drtivě vyhrál závod Pikes Peak. Přetahovaná se spalováky trvá roky
Legendární závod do oblak letos vyhrál elektrický Ford Mustang. Do karet mu vedle zkušeného řidiče a brutálního výkonu hrála také nadmořská výška.
Americké Colorado zažilo další závodní víkend. Na start 20 kilometrů dlouhé tratě se 156 zatáčkami se postavila světová špička vrchařských závodů. Absolutně nejrychlejší čas zajel monstrózní Ford Super Mustang Mach-E. Za jeho volantem seděl Francouz Romain Dumas, dvojnásobný vítěz Le Mans.
Výsledný čas v cíli vyrazil divákům dech: 8 minut a 18,202 sekundy. Druhý Robin Shute se svým otevřeným prototypem zaostal o více než jedenáct sekund a loňský vítěz Faggioli, kterého navíc potkaly technické problémy, ztratil na třetím místě patnáct vteřin.
Pravidla nenadržují
Romain Dumas se svým elektrickým mustangem startoval v kategorii Unlimited Production-Based, která sice dovoluje extrémní úpravy, ale technicky stále vychází ze siluety produkčního vozu.
Proti němu stály čistokrevné, nekompromisní stroje třídy Super Unlimited. V této divizi bojoval jak stříbrný Robin Shute s otevřeným monopostem Sendycar, tak Ital Simone Faggioli na ultralehkém karbonovém prototypu Nova Proto. Tyto benzinové placky váží pouhých zhruba 600 kilogramů a v technických pasážích jsou neuvěřitelně hbité.
Pro Dumase a tovární tým Fordu měl letošní ročník příchuť sladké pomsty. V loňském roce jim totiž vítězství proklouzlo mezi prsty kvůli rozmarům počasí. Hustá mlha a sníh tehdy donutily organizátory zkrátit trať a uzavřít nejvyšší, vysokohorskou pasáž. To nahrálo klasickým spalovákům, protože nemusely pracovat s řídkým vzduchem. Dumas tehdy těsně prohrál s italským šampionem Simonem Faggiolim.
Podobný scénář se mimochodem rýsoval i v letošní kvalifikaci, která se jezdí pouze na spodní polovině hory a v níž benzinové prototypy opět dominovaly. Nakonec však byla obloha milosrdná, trať zůstala otevřená až k samotnému vrcholu ve výšce 4302 metrů nad mořem a elektrické monstrum mohlo ukázat svůj plný potenciál.
Ve spodní části trati, kolem tří tisíc metrů nad mořem, dokážou ještě moderní motory efektivně dýchat. Faggioliho lehký prototyp tak měl k dispozici plných 550 kW výkonu a obrovskou výhodu v nízké hmotnosti. Dumasův elektrický Mustang sice kontroval brutálními 1030 kW výkonu, jenže kvůli těžkým akumulátorům váží kolem 1600 kilogramů.
Oproti zhruba italskému speciálu tak měl sice bezmála dvakrát vyšší výkon, ale zároveň téměř trojnásobnou hmotnost. Na zkrácené trati nebo v kvalifikaci tak těžší elektromobil jednoduše neměl dostatek prostoru, aby svou hmotnostní nevýhodu z utažených zatáček smazal.
Jakmile se však letos jelo až na samotný vrchol do výšky 4302 metrů nad mořem, karta se drasticky obrací. V cílové pasáži nad hranicí lesa je vzduch tak řídký, že obsahuje o necelých 40 procent méně kyslíku než u moře. Zatímco klasické motory v této zóně ztrácejí dech, přehřívají se a přicházejí o desítky procent svého výkonu, elektromotor kyslík k životu nepotřebuje.
Roky přetahované
A proč vlastně benzinové týmy nenasadí podobně brutální sílu, když jim v tom pravidla nebrání? Historie Pikes Peak sice pamatuje extrémní speciály s výkonem přesahujícím tisíc kilowattů, ty však kralovaly minulé éře, kdy se závodilo ještě na nezpevněné šotolině. Současná benzinová špička raději sází na filozofii muší váhy a čisté rychlosti v zatáčkách.
Letos to nebylo zdaleka poprvé, co na slavném Pikes Peak vyhrál elektromobil. Fascinující přetahovaná o krále hory začala už v roce 2015, kdy Rhys Millen jako první vyhrál celkové pořadí s elektromobilem (speciál Drive eO). Následně v roce 2018 sám Romain Dumas šokoval svět absolutním rekordem s elektrickým Volkswagenem ID.R. Po této éře úvodní elektrické nadvlády si ale korunu celkového vítěze vzaly v dalších letech zpět spalovací vozy.
Člověk by čekal, že po letech elektrických úspěchů bude letos startovní listina bzučícími speciály doslova nabitá, opak byl ale pravdou. Elektrický mustang byl jediným elektromobilem v cíli. Stavbu podobného speciálu si mohou dovolit jen nejbohatší týmy, typicky ty tovární. Konkurenční Hyundai Ioniq 5 N kvůli poškození z tréninků do samotného nedělního závodu neodstartoval.
|Celkové pořadí Pikes Peak 2026 (top 10)
|Pořadí a jezdec
|Vozidlo
|Typ paliva
|Výsledný čas
|1. Romain Dumas
|Ford Super Mustang Mach-E
|Elektřina
|8:18.202
|2. Robin Shute
|Sendycar V1
|Benzín
|8:29.497
|3. Simone Faggioli
|Nova Proto NP01 ATM
|Benzín
|8:32.997
|4. Diego Degasperi
|Nova Proto NP01
|Benzín
|8:57.388
|5. Dan Novembre
|Wolf GB08S TC
|Benzín
|9:01.689
|6. Billy Johnson
|Porsche GT3 Turbo Cup
|Benzín
|9:12.723
|7. Codie Vahsholtz
|Ford Open V8
|Benzín
|9:16.344
|8. Jimmy Ford
|Ford Mustang
|Benzín
|9:23.882
|9. JR Hildebrand
|Chevrolet Corvette ZR1X
|Benzín
|9:30.104
|10. Mirl Swan
|Swift 016 Formula Atlantic
|Benzín
|9:30.320
Zdroje: Ford Performance, Nova Proto Engineering, Pikes Peak International Hill Climb