Elektrický Hyundai Staria Cargo má české ceny. Uveze tři palety na vzdálenost 450 km
Hyundai vstupuje mezi středně velké elektrické dodávky modelem, který nechce sloužit pouze městským kurýrům. Parametry pohonu i nabíjení počítají také s delšími pracovními cestami.
Hyundai rozšiřuje modelovou řadu Staria o čistě elektrickou užitkovou verzi Cargo. Objednávky na českém trhu již přijímá, veřejnosti novinku poprvé ukáže na říjnovém autosalonu v Paříži. Automobilka slibuje dojezd až 450 kilometrů a nabití baterie z 10 na 80 procent za 20 minut.
Staria Cargo měří 5253 mm na délku, 1997 mm na šířku a 2026 mm na výšku včetně antény. Rozvor náprav dosahuje 3273 mm. Údaj o výšce stojí za pozornost především v souvislosti s vjezdem do garáží s dvoumetrovým omezením.
Nákladový prostor je dlouhý 2500 mm, široký 1640 mm a vysoký 1436 mm. Nabízí objem 5,462 m³ a pojme tři europalety. Přístup usnadňují posuvné dveře na obou stranách karoserie s otvorem širokým 870 mm. Nákladová hrana leží 573 mm nad zemí.
Vzadu se standardně nacházejí dvoukřídlé prosklené dveře. Výklopné víko lze objednat pouze pro vyšší výbavu Pro. Kabina je třímístná a automobil spadá do kategorie lehkých užitkových vozidel N1.
Provozní hmotnost činí 2335 kg a nejvyšší povolená 3450 kg. Užitečné zatížení tak dosahuje 1040 kg. Brzděný přívěs může vážit 2000 kg, přičemž Hyundai tuto hodnotu uvádí také při využití plné nosnosti vozu. Manévrování ve městě usnadňuje průměr otáčení 11,9 metru.
Přední kola pohání elektromotor s výkonem 160 kW (218 k) a točivým momentem 350 Nm. Nejvyšší rychlost je omezena na 184 km/h. Baterie má kapacitu 84 kWh a podle předběžných údajů umožňuje ujet až 450 kilometrů v kombinovaném režimu WLTP. Skutečný výsledek ovlivní zatížení, rychlost, počasí i používání klimatizace či topení.
Díky 800V elektrické soustavě lze baterii za ideálních podmínek nabít z 10 na 80 procent za 20 minut. Z nabíjecí stanice se střídavým proudem vůz přijímá výkon až 11 kW. Tepelné čerpadlo i příprava baterie na rychlé nabíjení jsou součástí standardní výbavy. Za příplatek lze získat funkci pro napájení elektrického nářadí a dalších spotřebičů výkonem až 3,6 kW.
Základní výbava Business stojí podle českého ceníku 1.152.884 Kč bez DPH, respektive 1.394.990 Kč včetně daně. Firmy a podnikatelé mohou využít zvýhodněnou cenu 1.014.538 Kč bez DPH, která odpovídá částce 1.227.591 Kč s DPH.
Již základ nabízí automatickou klimatizaci, bezklíčové odemykání a startování, dva 12,3palcové displeje, bezdrátové připojení Apple CarPlay a Android Auto, zadní kameru a parkovací senzory vpředu i vzadu.
Standardní bezpečnostní výbava zahrnuje adaptivní tempomat schopný vůz v koloně zastavit a znovu rozjet, automatické nouzové brzdění, vedení uprostřed jízdního pruhu, sledování mrtvého úhlu a upozornění na provoz za vozem při couvání.
Vyšší provedení Pro vyjde na 1.185.942 Kč bez DPH, respektive 1.434.990 Kč s DPH. Zvýhodněná firemní cena činí 1.043.629 Kč bez DPH, tedy 1.262.791 Kč včetně daně. Proti výbavě Business je vyšší pouze o 29.091 Kč bez DPH.
Za tento příplatek zákazník získá přední a zadní LED osvětlení, světelnou lištu na přídi, integrovanou navigaci, vyhřívaná přední sedadla a volant, bezdrátové nabíjení telefonu a rozšířeného asistenta pro jízdu na dálnici. Vzhledem k malému cenovému odstupu proto Pro působí jako výhodnější volba.
Mezi příplatky patří sedmnáctipalcová litá kola nebo metalický lak. Hyundai poskytuje na vůz tříletou záruku bez omezení počtu kilometrů, na trakční baterii osm let nebo 160.000 kilometrů a osmiletou asistenční službu.
Cenově se Staria Cargo zařadí nad některé zavedené elektrické dodávky. Ford E-Transit Custom Trend 320 L1 s baterií o využitelné kapacitě 71 kWh stojí ve zvýhodněné nabídce 829.000 Kč bez DPH. Toyota Proace Electric L2 Active se 75kWh baterií vyjde v akci na 911.000 Kč bez DPH a Volkswagen ID. Buzz Cargo začíná na 981.900 Kč bez DPH. Podmínky nabídek, rozměry vozů i rozsah standardní výbavy se však liší, takže samotné základní ceny neposkytují úplné srovnání.
Zdroj: Hyundai, Ford, Toyota, Volkswagen