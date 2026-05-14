Elektrický kamion čeká roční cesta kolem světa. Stačit má 80 nabíjení
Němec, který v kabině těžkých nákladních vozů strávil většinu svého pracovního života, se rozhodl k unikátnímu experimentu. S upraveným elektrickým tahačem vyrazí na 45 tisíc kilometrů dlouhou trasu kolem světa. Stačit má přitom 80 nabíjecích zastávek.
Tobias Wagner, profesionální německý řidič, vyrazí letos na podzim s upraveným elektrickým tahačem na 45 tisíc kilometrů dlouhou trasu kolem světa. V praxi má tak ověřit, kam až sahají hranice současné techniky a zda je možné obejít zeměkouli s pouhými osmdesáti zastávkami u nabíjecích stanic. To znamená v průměru 563 kilometru na jedno nabití.
Základem této neobvyklé expedice je eActros 600, elektrický tahač, který byl původně navržen pro dálkovou kamionovou dopravu v rámci evropského kontinentu. Stroj disponuje trojicí akumulátorů o celkové kapacitě 621 kilowatthodin. Využívá baterie typu LFP, které mají obecně dlouhou životnost. Řidič z nich může bezpečně vyčerpat téměř veškerou uloženou energii (až 95 %), aniž by články výrazně degradovaly.
Dojezd by neměl být problém
I když je vozidlo v běžném provozu dimenzováno na dojezd kolem 500 kilometrů při plném naložení čtyřiceti tunami nákladu, expediční verze bude díky nižší hmotnosti a absenci klasického návěsu schopna tuto hranici výrazně překonat. Očekává se přibližně 650 až 750 kilometrů na jedno nabití.
Aby se z běžného nákladního auta stal domov na kolech schopný přežít rok na cestách, prošel v dubnu tahač první fází úprav v závodě ve Wörthu. Konstruktéři vůz osadili držákem na rezervní kolo, do kterého je chytře integrovaná přídavná palubní nabíječka. Právě ta bude klíčová v oblastech, kde infrastruktura pro těžká vozidla zcela chybí.
Kromě přídavných světlometů, specifického obutí a kol se zjednodušeným systémem montáže dostane tahač v průběhu letošního jara také obytnou nástavbu, která řidiči poskytne nezávislost na okolních službách.
Pro Tobiase Wagnera, který má s elektrickými tahači v komerčním provozu najeto už přes 200 tisíc kilometrů, není tato cesta jen epickým výletem. Projekt s pracovním názvem „Elektrotrucker“ má být praktickou odpovědí na otázky skepticismu ohledně elektrického pohonu v těžké dopravě.
Plány prověří realita
Wagner plánuje trasu přes 35 zemí. Od dokonale vybavených německých koridorů až do odlehlých regionů, kde bude muset spoléhat na precizní plánování. Celá výprava je naplánována přibližně na jeden rok.
Technické parametry stroje slibují, že i po deseti letech provozu a ujetí 1,2 milionu kilometrů si baterie zachovají více než 80 % své původní kapacity. Tato odolnost je podložena rozsáhlým testováním v extrémních podmínkách, od mrazivých skandinávských nocí až po spalující letní žáry jižní Evropy. Skutečnou zkouškou však bude logistika nabíjení v místech, kde se moderní technologie střetne s realitou rozvojových regionů.
Finální podoba stroje i přesný itinerář cesty budou odhaleny začátkem léta, těsně předtím, než se tichý kolos vydá na misi přes pět kontinentů. Pravděpodobným místem startu je buď Wagnerovo domovské Bavorsko, nebo výrobní závod Mercedes-Benz ve Wörthu.
Zdroje: Daimler Truck, Nanno Janssen Spedition