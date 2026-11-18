Elektrický Land Rover Defender potvrzen. Proti legendě bude o něco menší
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Šéf JLR oficiálně potvrdil, že menší elektrický defender se začne vyrábět v britském Halewoodu do konce roku 2027.
Informaci o chystaném elektrickém sourozenci defenderu zveřejnil generální ředitel JLR P. B. Balaji při prezentaci výsledků za druhé čtvrtletí. Novinka se zatím neoficiálně označuje jako Defender Sport. Balaji zdůraznil, že nepůjde o „devadesátku“ s bateriemi místo spalovacího motoru, ale o zcela nový produkt. Postavený bude na modulární architektuře EMA (Electrified Modular Architecture), se kterou JLR počítá i u dalších elektrifikovaných modelů.
Jméno novinky zatím jisté není. Mark Cameron, který má značky Defender a Discovery na starost, ho nepotvrdil. Podle dostupných informací je ale ve hře označení Defender 80, které by logicky zapadlo pod stávající verze 90, 110 a 130. Číslo mimochodem historicky odkazuje na přibližnou délku rozvoru v palcích. Podle Camerona je vývoj elektromobilu už hodně daleko. Zároveň slibuje, že menší defender bude ve své třídě nejlepší právě v tom, co britská ikona umí nejlépe, tedy v odolnosti a terénních dovednostech.
To ale nebude úplně jednoduché. Baterie v podlaze totiž může omezit zdvih náprav a světlou výšku podvozku. Cameron přiznává, že právě tohle musí inženýři vyřešit ještě před uvedením na trh. Auto proto čekají dva zimní a dva letní testovací cykly, stejně jako benzinové a naftové defendery.
Technické údaje Land Rover zatím nezveřejnil. Neoficiálně se mluví o délce lehce přes 4,5 metru a pohonu všech kol, nejspíš pomocí dvou elektromotorů (jeden na každé nápravě) bez mechanického mezinápravového diferenciálu. Výkon, kapacita baterie, dojezd ani cena známé nejsou.
Platforma EMA byla původně určená jen pro elektromobily, loni ji ale automobilka JLR upravila i pro hybridní pohony.
Spalovací motory jen tak nezmizí
Land Rover s elektřinou nijak nespěchá. Podle Camerona zájem zákazníků za legislativními regulacemi zaostává, a proto si značka spalovací motory zatím nechává. Největším trhem modelu Defender jsou USA, v domovské Velké Británii pořád vládne nafta. „Naší strategií je nabízet co největší výběr co nejdéle,“ říká Cameron. Benzinové a naftové verze tak budou dál dostávat hybridní a další přechodné technologie. Uvedení nové generace velkého defenderu se navíc posouvá až na začátek příští dekády.
Jeden z konkurentů kompaktního elektromobilu od Land Roveru bude pocházet z Německa. Mercedes-Benz již před delší dobou oznámil příchod menší třídy G, která by podle šéfa automobilky Oly Källeniuse mohla přijet před říjnem 2028. Pokud Land Rover svůj harmonogram dodrží, bude mít zhruba rok náskok. Představit se totiž má již v roce 2027.
Zdroj: Autocar, Motor1, foto: Auto.cz a Land Rover, video: Land Rover