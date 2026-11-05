Elektrický Lexus TZ přijíždí na český trh. Ukáže se v Letňanech
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Elektrické SUV s kapitánskými sedačkami ve druhé řadě nabídne obrovskou baterii a špičkovou výbavu už v základu. Akční ceník začíná těsně pod dvěma miliony.
Automobilka Lexus nabízí řadu hybridů i nějaké plug-in hybridy, s elektromobily to však dosud příliš nepřeháněla. Nabízela jen model RZ stojící na technickém základu Toyoty bZ4X. V květnu letošního roku se to však změnilo s představením většího modelu TZ.
Ohromné šestimístné SUV má baterii o kapacitě 95,8 kWh a v závislosti na verzi nabídne 313 nebo 408 koní; samozřejmostí jsou elektromotory na obou nápravách. Slabší varianta dojede podle automobilky až 540 km daleko, ta silnější o 60 km méně. Nabíjení až tak rychlé na první pohled není, maximum leží na 150 kW, ale zatím neznáme nabíjecí křivku. Pokud by vůz dokázal držet těch 150 kW až k 80 % stavu nabití, výsledný čas nabíjení by nebyl špatný.
Tento vůz nyní přichází na český trh, a to v akčních cenách od 1,99 milionu korun za základní motorizaci 450e a výbavu Prestige. Ta nabídne dvě samostatná vyhřívaná „kapitánská“ sedadla ve druhé řadě, ventilované a elektricky nastavitelné sedačky v první řadě, čalounění umělou kůží, 14" displej inftoainmentu, head-up displej, ambientní osvětlení nebo natáčení zadní nápravy.
Vyšší výbava nese jméno Luxury a je spojená se silnějším pohonem označeným 550e. Přidává 22" kola, lepší ambientní osvětlení, akustická skla i vzadu, servodovírání dveří, světlomety LED Matrix, u Lexusu označované AHS, audiosystém Mark Levinson, elektrické nastavení předních sedaček ve více směrech či čalounění umělou kůží v kombinaci se semišem.
Verze Luxury White znamená světlý interiér, provedení Bi-Tone zase dvoubarevné lakování karoserie, žádné jiné změny tu nejsou. Kompletní oficiální ceník ještě na světě není, takže není zatím jasné, zda je možné připlatit za skutečnou kůži, ovšem jelikož jsme u Lexusu, dá se to očekávat.
|Lexus TZ - český ceník
|Provedení
|Ceníková cena
|Akční cena
|TZ 450e Prestige
|2.190.000 Kč
|1.990.000 Kč
|TZ 550e Luxury
|2.590.000 Kč
|2.290.000 Kč
|TZ 550e Luxury White
|2.590.000 Kč
|2.290.000 Kč
|TZ 550e Luxury Bi-Tone
|2.590.000 Kč
|2.299.000 Kč
|TZ 550e Luxury White Bi-Tone
|2.590.000 Kč
|2.299.000 Kč
Připomeňme, že Lexus TZ stojí na platformě GA-K, kterou sdílí i s řadou hybridních aut s motorem vpředu napříč, ale také s novou, plně elektrickou generací Toyoty Highlander a jejího dvojčete Subaru Getaway. Toyota však na rozdíl od lexusu bude k mání i s pohonem pouze předních kol; v takovém případě bude mít výkon 224 koní.
Lexus TZ by měl nabídnout technologii Interactive Manual Drive, která znamená virtuální osmistupňovou převodovku. České zastoupení Lexusu přiveze nové TZ na e-Salon, který proběhne v pražských Letňanech ve dnech 12.–15. listopadu.
Zdroj: Lexus ČR