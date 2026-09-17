Elektrický MAN TGE chce k hasičům a záchranářům. Má čtyřkolku, pořádnou sílu a energii pro nástavbu
MAN ukázal téměř sériové elektrické TGE vyvinuté se švýcarským Fluxem. Vedle dlouhého dojezdu může nabídnout pohon všech kol, vysokou nosnost a napájení pracovních nástaveb.
MAN na veletrhu IAA Transportation 2026 v Hannoveru představil dvojici vozů TGE electrified by Flux. Nejde zatím o návrat běžného elektrického TGE do sériové nabídky, ale o téměř sériové vývojové vozy zaměřené především na náročnější pracovní nasazení. Automobilka na veletrhu sbírá zpětnou vazbu od zákazníků a projekt označuje za jeden z možných dalších kroků elektrifikace svých lehkých užitkových vozů.
Jak název napovídá, elektrickou techniku dodala švýcarská společnost Flux Mobility. Základem je 800V soustava a akumulátor s hrubou kapacitou 119 kWh, který má podle WLTP umožnit dojezd až 480 kilometrů. Nabíjet lze střídavým proudem výkonem 22 kW nebo stejnosměrně až 140 kW.
TGE může pohánět pouze zadní kola, případně obě nápravy. Čtyřkolka využívá dva elektromotory a Flux ji označuje za aktuálně jediný čistě elektrický pohon všech kol v tomto segmentu. Právě vyšší trakce má být důležitá například pro hasičské, záchranářské nebo komunální vozy, které se často pohybují mimo ideální silnice nebo pracují s těžkou nástavbou.
MAN v Hannoveru ukazuje dvě hmotnostní varianty s nejvyšší přípustnou hmotností 4,0 a 5,5 tuny. Podle provedení může užitečné zatížení dosáhnout až 2500 kg, zatímco maximální hmotnost brzděného přívěsu činí 3500 kg.
K dispozici mohou být skříňová dodávka, jednoduchá i dvojitá kabina a různé rozvory. Flux tak nabízí základ pro nástavby, u nichž bývá kombinace baterie, vysoké hmotnosti a dostatečné nosnosti problémem.
Jedním z nejzajímavějších prvků jsou elektrické a elektromechanické pomocné pohony s výkonem až 56 kW. Energii z trakční baterie tak nemusí využívat jen samotný pohon vozidla, ale také pracovní zařízení na nástavbě.
V praxi může jít například o čerpadla hasičského vozu, techniku sanitky, hydrauliku komunálního automobilu, jeřáb nebo další zařízení, která by jinak potřebovala samostatný spalovací motor či další zdroj energie.
MAN oba vozy označuje jako téměř sériové inovační prototypy. Na rozdíl od běžného sériového modelu proto zatím nejsou známé cena, termín zahájení prodeje ani přesný rozsah budoucí nabídky. I technické údaje se mohou lišit podle konkrétní konfigurace.
Zdroj: Flux technology, MAN I Video: MAN