Elektrický Mercedes-Benz třídy C má českou cenu. Pět stovek koní nedá draho
Mezi nejbližší konkurencí nepřekonatelný poměr ceny k výkonu nabízí nedávno představená elektrická třída C. Má téměř pět stovek koní, 800V architekturu a za 2,2 milionu ji dostanete „v plné palbě“.
Mercedes-Benz třídy C je už pár týdnů na světě také jako elektromobil. S konvenčním „céčkem“ označeným W206 však má společné jen to písmeno, i kódové označení je úplně jiné – W520. Právě tento model se čerstvě začíná prodávat na českém trhu, a to za cenu od 1,633 milionu korun.
Když ale člověk otevře internetový konfigurátor, chvíli mu trvá si uvědomit, že už je celá stránka načtena. Za tuto cenu dostanete černé auto s černými pětipaprskovými 18" koly. Na výběr je samozřejmě z několika dalších kol o rozměrech 18, 19 a 20 palců, samozřejmě s patřičnými příplatky. Nemetalická černá je také jedinou barvou v ceně, i za bílou je třeba připlatit něco přes 8 tisíc korun.
V základní linii Avantgarde už je obsažena prosklená střecha, laminovaná skla s akustickou a tepelnou izolací, LED světlomety, projekce loga na zem při otevření dveří, elektricky sklopná zrcátka, dešťový senzor, elektrické přední sedačky s pamětí a elektrickou čtyřsměrovou bederní opěrku, bezdrátové nabíjení mobilů, infotainment MBUX s navigací a zrcadlením smartphonu či kompletní sada jízdních asistentů a hlídačů včetně sledování mrtvého úhlu, adaptivního tempomatu či funkce nouzového zastavení v případě indispozice řidiče.
Příplatkem jsou linie AMG a AMG Plus, které za 88, resp. 193 tisíc korun nabízejí kromě sportovnějšího designu exteriéru také 19", resp. 20" kola a řadu dalších prvků. U té druhé stojí za zmínku zejména čalounění syntetickou kůží a mikrovláknem. Sportovní sedačky s výrazným bočním vedením je k té první třeba přikoupit zvlášť, u té druhé jsou už součástí paketu.
K dalším příplatkům patří MBUX Hyperscreen, tedy obří displej napříč celou palubní deskou, audiosystém Burmester 4D, osvětlený vzor v panoramatické střeše, vyhřívání zadních sedaček či světlomety Digital Light s vysokým rozlišením svítících pixelů a schopností promítat na silnici obrazce. V rámci sady Agility & Comfort za 73 tisíc korun je k mání také vzduchový podvozek a zadní náprava s možností natáčení až do úhlu 4,5°.
Největší konkurenti vznikají nedaleko
Základní cena zhruba 1,6 milionu korun staví elektrickou třídu C přímo proti Audi A6 Sportback e-tron. To v Česku začíná na 1,715 milionu korun, ovšem s jedním zásadním háčkem – má o 200 koní méně.
Třída C totiž za těch 1,6 milionu nabízí verzi 400 4Matic, která má výkon 489 koní a točivý moment 800 Nm. Na stovku zrychlí za 4 sekundy. Audi nabídne podobný výkon až ve verzi S6 Sportback e-tron, která za 2,58 milionu korun nabízí 503 koní.
BMW proti elektrickému „céčku“ chystá model i3, ten však ještě nemá českou cenu. Prozatím si z Mnichova můžete koupit model i4, který stojí na starší platformě. Jako jediný ze zde zmíněných aut nemá 800V, nýbrž jen 400V architekturu. Se srovnatelným výkonem a cenou existují verze xDrive40 (401 koní, od 1,58 milionu korun) a M60 xDrive (601 koní, od 1,91 milionu korun).
zdroj: Mercedes-Benz