Elektrický Mercedes-Benz třídy C oficiálně: Má hvězdy všude a tlumiče nastavuje Google
Mercedes se po prvotním pokusu se zcela oddělenými elektrickými a spalovacími řadami pokouší oboje zase spojit do jednoho. Pokračuje to s představením zcela nového elektrického Mercedesu třídy C.
Třída C je pro Mercedes historicky jeden z nejdůležitějších modelů. Současná pátá generace je na trhu čtvrtým rokem, ale nově ji vůbec poprvé doplní také čistě elektrická varianta. Novinka se zatím představuje ve verzi nazvané C 400 4Matic electric a přiváží si techniku, kterou už známe z elektrického SUV GLC. Stejně jako to nové céčko to současné v dohledné době zřejmě nenahradí, ale pouze jej doplní.
S větším GLC novinka sdílí některé designové prvky. Nově zpracovaná a ještě o kus větší maska, která má 1050 svítících prvků. V noci tak v podstatě celá svítí včetně loga a rámečku, auto tedy bude naprosto nepřehlédnutelné. Navazují na ni světlomety s nezbytnou trojcípou hvězdou jako světelným podpisem. Netradiční je i nárazník kombinující černé prvky s lakováním v barvě karoserie.
Elektrické C je opět sedanem, i když z profilu byste to do něj neřekli. Mercedes píše o siluetě kupé, což je dnes v podstatě označení pro liftbacky. Zde se ovšem krátká záď opravdu otevírá bez okna. Zadní část má také originální zpracování s černým rámečkem po celé šířce auta, se čtyřmi kulatými svítilnami. Opět samozřejmě s hvězdou uprostřed každého. Pokud v tom vidíte Nissan Skyline, nejste sami.
„Zcela nová elektrická třída C nově definuje segment vozů střední třídy s elektrickým pohonem. Zákazníci od této nové verze oblíbeného modelu dostanou přesně to, co očekávají: dokonalou kombinaci výkonu, komfortu, dynamiky a inteligence. Navíc jde o nejvýkonnější a nejsportovnější třídu C, jakou jsme kdy vyrobili. Nabízí ryzí radost z jízdy a vynikající dojezd v reálných podmínkách – a zároveň zůstává dokonalým útočištěm pro naše zákazníky,“ řekl k novince Ola Källenius, předseda představenstva společnosti Mercedes-Benz Group AG.
Interiér pokračuje v tématu s obrazovkou sahající napříč celou palubní deskou, což tentokrát platí doslova. Už nejde o několik složených displejů, ale jeden obrovský, spojený i s panelem přístrojového štítu. Zajímavé je, že pro jednotlivé části bude možné nastavovat jas separátně. Podle Mercedesu má úhlopříčku 39,1“ a běží na něm nový operační systém MB.OS, který už známe z nového CLA.
Ten umožňuje stahování aplikací, včetně těch od Googlu, streamování videí a součástí je i zabudovaná umělá inteligence. Od Googlu pochází také vestavěná navigace, která opět zahrnuje i prvky rozšířené reality na průhledovém displeji s úhlopříčkou 18“. Auto má sofistikované nastavitelné podsvícení palubní desky.
Součástí je čalounění z kůže nappa, ale auto nabídne i veganský interiér. Nové sedačky mají vedle výhřevu i ventilaci a masáž a také „4D ozvučení“. Součástí standardní výbavy má být také tepelné čerpadlo nebo panoramatické střešní okno. To nemá klasickou roletku, ale zatmívání řešené pomocí krystalů, podobně jako třeba nový Renault Scénic, s možností zatmavovat si zvolené segmenty. Za příplatek je možné mít dokonce 162 individuálně nastavitelných LED „hvězd“ přímo v okně.
Auto s rozvorem 2962 mm má na délku 4883 mm a je tak o 132 mm delší než současná spalovací varianta céčka. Kufr má objem 470 litrů a našel se i prostor pro přední kufr s dalšími 101 litry. Z fotek to vypadá, že proti spalovacímu céčku se zlepšila prostornost v kabině, zejména tedy na zadních sedačkách, rozvor je ostatně delší o 97 mm. Tažná kapacita brzděného přívěsu je až 1,8 tuny.
Novinka přijíždí pouze jako elektromobil na platformě MB.EA a zatím v jediné verzi. Ta má pohon všech kol řešený pomocí dvou elektromotorů typu PMSM o kombinovaném výkonu 360 kW a maximálním točivém momentu 800 Nm. Auto zrychlí na stovku za 4 sekundy a rozjede se na maximálních 210 km/h.
V podlaze je baterie o použitelné kapacitě 94 kWh, která má autu poskytnout dojezd až 762 kilometrů. Architektura má 800V a baterie se díky tomu může dobíjet výkonem až 330 kW, do 80 % se tak dostane za 22 minut. Nabíjení střídavým proudem je standardně 11 kW, za příplatek umí až 22 kW. Součástí jsou také funkce V2H a V2G, klasické V2L tisková zpráva nezmiňuje.
Auto dostává nový adaptivní vzduchový podvozek Airmatic s prediktivními tlumiči. Ty fungují ve spolupráci s navigací od Googlu a také s funkcí Car-to-X. Ta využívá data získaná z kamer vozů Mercedes-Benz, kterých už s touto možností jezdí přes 15.000.000. Zaznamenávají se takto data o kvalitě vozovky a auto podle toho automaticky nastavuje výšku podvozku a tuhost tlumičů. Data z jednoho vozu se v cloudu uchovávají 14 dní; pokud přes stejné místo přejede další auto se stejnou funkcí, prodlužuje se opět termín smazání na 14 dní. Součástí je také natáčení zadní nápravy v úhlu až 4,5°, takže poloměr otáčení je hezkých 11,2 metru.
Na palubě je také vodou chlazený počítač určený k výpočtům pro autonomní funkce. Ty mají k dispozici až deset kamer, pět radarů a 12 ultrazvukových senzorů. V Evropě auto nabídne typickou škálu autonomních funkcí, jako je aktivní vedení v pruhu na dálnici nebo automatické parkování.
Nové céčko je součástí elektrické ofenzívy Mercedesu a na trhu doplní nové CLA a CLA kombi spolu s faceliftovaným provedením sedanu EQS a novým SUV GLC. Na rozdíl od nich to vypadá, že se céčko definitivně zbavilo přívlastku EQ, který v tiskové zprávě není nikde zmíněný, a auto je označováno pouze jako Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric. Vyrábět se auto bude v maďarské továrně Mercedesu a na trhu by mělo být ještě letos.
|Základní technické údaje Mercedes-Benz C 400 4Matic electric
|Systém pohonu
|4x4 (AWD)
|Jmenovitý výkon (špičkový)
|360 kW
|Jmenovitý točivý moment (špičkový)
|800 Nm
|Typ baterie
|Lithium-iontová
|Max. rekuperační výkon
|až 300 kW
|AC nabíjecí výkon (standard/volitelný)
|11 / 22 kW
|DC nabíjecí výkon (max.)
|330 kW
|Doba DC nabíjení (10 % – 80 % SOC)
|22 min
|Rozvor
|2 962 mm
|Rozchod kol (vpředu/vzadu)
|1 641 / 1 620 mm
|Délka/šířka/výška
|4 883 / 1 892 / 1 503 mm
|Průměr otáčení
|12,10 m
|Objem zavazadlového prostoru (VDA)
|470 litrů
|Objem předního kufru (frunk)
|101 litrů
|Provozní hmotnost
|2 460 kg
|Užitečné zatížení
|505 kg
|Přípustná celková hmotnost
|2 965 kg
|Zrychlení 0–100 km/h
|4,0 s
|Maximální rychlost
|210 km/h
|Spotřeba energie (kombinovaná)
|18,5 – 14,1 kWh/100 km
|Elektrický dojezd (WLTP)
|592 – 762 km
Zdroj: Mercedes-Benz, zdroj foto: Mercedes-Benz, zdroj videa: Mercedes-Benz