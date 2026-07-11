Elektrický Renault 5 jako ikona rallye z roku 1985. Milltek ukázal široký bodykit za 60 tisíc
Britský specialista na tuning a výfukové systémy Milltek Sport představil na letošním festivalu rychlosti v Goodwoodu zajímavou úpravu pro francouzské retro elektromobily. Nový široký bodykit proměňuje civilní městské vozy v závoďáky, které svým agresivním vzhledem vzdávají přímou poctu ikonickým speciálům legendární rallyové skupiny B.
Renault 5 E-Tech dokázal to, s čím mají běžné elektromobily problém. Dokázal totiž přimět velké množství zákazníků ke koupi městského elektromobilu, i když by třeba ve své mysli preferovali hybridní či spalovací vůz. Co mu k tomu pomohlo? Emoce.
Emoce, které vyvolal svým extrémně povedeným retro designem, pod nímž se skrývá dostatečně dobrá technika. Dočkal se dokonce i sportovně zaměřené varianty v podobě Alpine A290, ani to však společnosti Milltek Sport nestačilo.
Letos v Goodwoodu tak představuje bodykit inspirovaný vozy z legendární rallyové skupiny B pro oba zmíněné modely. „Jako nadšenci do skupiny B jsme o tom začali uvažovat hned druhý den poté, co jsme poprvé uviděli Renault 5!“ prohlásil vedoucí technického provozu Kev Hall.
Bodykit je opravdu rozsáhlý: zahrnuje široké přední a zadní lemy, přičemž ty přední jsou dvoudílné, jelikož jsou protaženy až do předního nárazníku. Ty zadní jsou pro změnu protaženy až na zadní dveře, kde Milltek nechal prostor pro velký průduch, který připomíná originální R5 Turbo.
Ještě jedna drobnost tu přeci jen je a souvisí s nabíjením. Aby byla zachována plynulost tvarů rozšířených blatníků, je nově vyvinutá klapka pro nabíjecí port výrazně širší než ta standardní. Ta se ale otevírá směrem dopředu, tak jak tomu bude zde? Na prototypu není vidět, jak je tento potenciální problém řešen – žádný výřez na rozšiřujícím lemu totiž zjevně není.
Kromě zmíněných prvků jsou dostupné také velký zadní spoiler a sada prahových nástavců s dekorem hliníku. Oba tyto prvky jsou dostupné také samostatně pro standardní Renault 5 a Alpine A290. Pro tu je navíc k dispozici také modifikovaný kit denního svícení.
Široká sada karoserie a spoiler využívají originální montážní body a spojovací prvky, kdekoli je to možné. Kde to není možné, tam prvky využívají lepidlo, které zajišťuje možnost do budoucna bodykit demontovat bez poškození vozu. Doplňky jsou vyrobeny z ABS plastu.
„Tato sada nabízí majitelům modelů Renault 5 a Alpine A290 skutečnou přestavbu na širokou karoserii, která je navržena podle nejvyšších standardů, je plně reverzibilní a cenově skutečně dostupná,“ stojí na webu společnosti. Cenová dostupnost znamená v překladu cenu kolem 2000 liber, tedy přibližně 57.000 Kč bez daně, cla a dopravy do ČR.
To vskutku není příliš, s přihlédnutím k rozsahu modifikací a důvěře v kvalitu a renomé společnosti Milltek Sport. Vzhledem ke skvělému designu základních variant Renaultu i Alpine si však nejsme jistí, zda je tato úprava žádoucí. Líbí se vám více než originál?
Zdroj: Miltek