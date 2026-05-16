Elektrický Volkswagen ID. Golf se opozdí. Ten současný z toho ale vytěží
Devátá generace nejprodávanějšího hatchbacku Evropy, která má být definitivně čistě elektrická, dorazí se zpožděním. Pro osmou generaci golfu, v čele s novým full-hybridem, je to naopak skvělá zpráva.
Volkswagen Golf byl po desetiletí symbolem stability a racionální volby. Když proto vedení ve Wolfsburgu počátkem roku 2023 oznámilo, že devátá generace bude výhradně elektrická, šlo o jedno z nejdiskutovanějších rozhodnutí automobilky za poslední roky.
Jenže ambiciózní elektrické plány teď narážejí na realitu. Podle posledních zpráv se premiéra přelomového modelu ID. Golf odsouvá minimálně na rok 2029, ne-li na samotný konec dekády.
Roli dostupného elektrického hatchbacku zatím může ve Wolfsburgu plnit zcela nový model ID. Polo, ke kterému již spalovací alternativa nebude. Větší ID. Golf si automobilka nechává pro další, ambicióznější krok.
Vývoj přelomové platformy trvá
Důvodů k tomuto kroku je hned několik a tvoří pro automobilku nepříjemný koktejl. Tím nejzásadnějším je vývoj nové technologické platformy SSP. Ta má být jakýmsi svatým grálem koncernu – univerzálním základem pro vše od městských vozů po luxusní limuzíny.
Jenže software a moderní 800V architektura, která má zajistit bleskové nabíjení, se ukázaly jako příliš tvrdý oříšek. Vývoj provázejí průtahy a Volkswagen si jednoduše nemůže dovolit uvést svůj nejdůležitější model s nedodělky, které by pošramotily jeho pověst.
Dalším faktorem je ekonomické vystřízlivění. I když se může zdát, že prodeje elektromobilů rostou, realita v autosalonech je pro masové výrobce složitější. Trh se sice hýbe kupředu, ale mnohem pomaleji, než počítaly dřívější optimistické grafy.
Růst počtu elektromobilů je tažen hlavně firemními flotilami, zatímco běžní soukromí kupci zůstávají k bateriím ostražití zejména kvůli obecně vyšším cenám, horšímu zázemí pro nabíjení a méně předvídatelné zůstatkové hodnotě ojetin.
A v neposlední řadě i samotná Evropská unie pod tlakem ekonomické reality musela zmírnit dříve striktní zákazy spalovacích motorů po roce 2035, takže takže na okamžitý a totální přechod k bateriím prozatím vyprchal.
Politické procitnutí v Bruselu, které nově počítá s významnou rolí syntetických paliv a ponechává prostor pro vysoce efektivní hybridy, dalo spalovákům kýženou právní jistotu. Golf IX tak může dorazit až ve chvíli, kdy na něj bude připravena nejen technologie, ale především koncoví zákazníci.
Osmičkový vydrží déle
Šéf značky Thomas Schäfer otevřeně přiznává, že k tomu, aby byl elektrický Volkswagen Golf ziskový a zároveň prodejný, potřebuje firma obrovské objemy výroby a vyladěné dodavatelské řetězce. Spustit linky v roce 2028 by znamenalo prodávat auto s nízkou marží nebo za cenu, kterou by tradiční zákazník golfu odmítl zaplatit.
Současná osmá tu generace s námi zůstane mnohem déle, než bývalo zvykem. Volkswagen ji bude udržovat při životě pomocí dalších modernizací a technických vylepšení. Nikoli, že by nám to vadilo, pořád jde o skvělé a bytelné auto.
Právě modernizovaná technika osmé generace dává Volkswagenu další drahocenný čas. Do prodeje koncem letošního roku zamíří i „plnotučný“ full-hybrid, který vyplňuje mezeru v nabídce. Systém kombinuje motor 1.5 TSI Evo2 s dvojicí elektromotorů a malou baterií, díky čemuž dokáže zejména v městském provozu urazit velkou část trasy tiše na elektřinu, aniž byste vůz museli kdykoliv připojovat k zásuvce.
Společně s již nabízeným plug-in hybridem, který ujede přes 100 kilometrů v čistě elektrickém režimu a podporuje rychlonabíjení, tak současná paleta motorizací nabízí ideální řešení pro většinu typů řidičů golfu. Pro fanoušky klasiky je to tedy dobrá zpráva – benzinový golf jen tak nezmizí.
