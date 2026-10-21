Elektrický Volkswagen Tiguan přijíždí na český trh. Rovnou s akčním ceníkem
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Volkswagen letos zásadně omladil svou nabídku modelů ID. Po modernizovaném ID. 3 Neo a nových ID. Polo a ID. Cross se do Česka dostává i SUV ID. Tiguan. To odhalilo ceník, prozatím v akční edici People.
Jen pár dní po tom, co jsme nový Volkswagen ID. Tiguan mohli vidět naživo na pařížském autosalonu, se dozvídáme i jeho českou cenu. Místní zastoupení Volkswagenu totiž zahájilo předprodej elektrické novinky. A to rovnou v akční edici People, kterou známe z jiných modelů značky.
Čistě elektrický ID. Tiguan se postaví po boku stávající spalovací generace, která je již několik let v řadě celosvětově nejprodávanějším modelem značky. V Česku je letos zatím druhým nejregistrovanějším modelem značky, s 2.023 kusy je v žebříčku SDA hned za golfem. Novinka je náhradou za model ID. 4, kterého se loni v Česku registrovalo za celý rok 90 kusů.
Novinka je velkým faceliftem ID.4, příbuznost se ale úspěšně snaží skrýt. Má design více připomínající spalovací verzi, tradičněji tvarovaný interiér s tlačítky na volantu a také možnost si na přístrojovém štítu navolit grafiku odkazující na staré modely Volkswagenu.
Základní varianta ID. Tiguan Trend People v Česku startuje na ceně 1.029.000 Kč. Za to je verze s pohonem zadních kol a výkonem 140 kW a s baterií o kapacitě 58 kWh. V sériové výbavě je 15“ displej multimédií, automatická dvouzónová klimatizace, ambientní osvětlení, vzdálený přístup, adaptivní tempomat, parkovací senzory vpředu i vzadu, zadní parkovací kamera, LED světlomety a také tepelné čerpadlo. To je rozdílem proti blízce příbuzné Škodě Enyaq, která sice začíná na 1.015.000 Kč, ale za čerpadlo se připlácí 30.500 Kč.
Druhá výbava Life People přidává 19“ litá kola, navigaci, automatickou třízónovou klimatizaci, bezklíčové odemykání a zamykání, výhřev volantu a předních sedadel a bezdrátové nabíjení mobilu. Kromě základní výkonové verze je možné ji objednávat i jako zadokolku s výkonem 210 kW a 77kWh baterií, nebo jako čtyřkolku s 220 kW a stejnou baterií. Začíná na 1.069.000 Kč, s větší baterií je za 1.224.000 Kč a jako čtyřkolka za 1.295.000 Kč.
Vrcholem současné nabídky je Style People, který se také dá napasovat na všechny výkonové verze. Přidává lepší ambientní osvětlení se 30 barvami, světlomety s funkcí Matrix, LED světelný pás mezi předními i zadními svítilnami, tepelně izolované přední sklo, inteligentní Park Assist, elektrické víko kufru atd. Začíná na 1.164.000 Kč, větší baterie je za 1.319.000 Kč a čtyřkolka za 1.390.000 Kč.
Zůstává samozřejmě prostor i pro příplatkovou výbavu a objednávat se dá třeba panoramatické střešní okno za 25.800 Kč, tažné zařízení za 23.800 Kč, paket zahrnující head-up displej, 360° kameru, Car2X a další detaily za 48.800 Kč, adaptér na V2L za 4.400 Kč a další prvky.
Nový ID. Tiguan bude mít českou výstavní premiéru na listopadovém e-Salonu. Ve fázi předprodeje jsou k dispozici pouze tyto tři stupně výbavy ve zvýhodněné akční edici People. Na začátku roku 2027 nabídku rozšíří sportovně laděná verze R-Line, jejíž sériová výbava bude mimo jiné zahrnovat prémiová sportovní sedadla, sportovní volant, designové prvky R-Line v interiéru i exteriéru, zatmavená zadní okna, 20“ kola z lehké slitiny a adaptivní regulaci podvozku DCC.
|Trend People
|Life People
|Style People
|140 kW/58 kWh (LFP) Pohon zadních kol (RWD)
|1 029 000 Kč
|1 069 000 Kč
|1 164 000 Kč
|210 kW/77 kWh (NMC) Pohon zadních kol (RWD)
|—
|1 224 000 Kč
|1 319 000 Kč
|220 kW/77 kWh (NMC) Pohon všech kol (4MOTION)
|—
|1 295 000 Kč
|1 390 000 Kč
Zdroj: Volkswagen, zdroj foto: Volkswagen, zdroj videa: Auto.cz