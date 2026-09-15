Elektrikou až 80 tun. Volvo zlepšilo schopnosti vlajkové lodi svých elektrických trucků
Jezdit na elektřinu s extrémně těžkým nákladem, to se děje v dolech nebo na železnici. Podle Volva však je nově možné ujet až 420 km na jedno nabití, má-li vaše souprava 76 tun.
Hmotnost soupravy 48 tun, která je v Česku maximální povolená, znamená už opravdu těžké auto. V Německu mají třeba limit 42 tun. Naopak ve Skandinávii jsou limity úplně jinde – ve Švédsku smíte běžně jezdit se 74 tunami, ve Finsku dokonce se 76 tunami. Právě na tyhle z pohledu Středoevropana extrémní soupravy umí Volvo nově nabídnout i elektrický pohon.
Nový stroj je konkrétně zacílen na soupravu složenou z tzv. sóla, které táhne přívěs složený z pomocné nápravy s točnicí a klasického třínápravového návěsu. Jde o sólo FH Electric Extended Range (EER), což znamená 780 kWh instalované kapacity baterií v balících ve tvaru písmene L a nápravu e-axle, tedy bez kardanové hřídele běžící středem vozu.
Dojezd na jedno nabití je samozřejmě kromě profilu trasy odvislý i od hmotnosti. Je-li takováto souprava naložená na 64 tun, baterie mají stačit až na 450 km. Při hmotnosti 76 tun je dojezd až 420 kilometrů.
Nabíjení je možné i konektorem MCS, kde vůz přijme až 680 kW a nabití z 20 na 80 % trvá v ideálních podmínkách 36 minut. Budete-li nabíjet klasickým CCS Combo 2, je nejvyšší nabíjecí výkon 360 kW a ve stejných procentech to zabere 1 h 10 min.
Proč na tyto extrémy nestačí nafta a elektřina nezůstane snazší přepravě? „Vyšší celková hmotnost souprav v nákladní dopravě snižuje náklady na přepravu i její dopad na životní prostředí. Pokud tuto přepravu zároveň elektrifikujeme, uděláme důležitý krok směrem k udržitelnější dopravě,“ říká Jan Hjelmgren, senior viceprezident pro produktový management u Volvo Trucks.
Volvo zároveň oznámilo start sériové výroby elektrických trucků s prodlouženým dojezdem, které se představily v dubnu letošního roku a s nimiž jsme se ve formě tahače návěsů již svezli. Vyrábí se ve fabrikách Volvo Trucks v Tuve ve švédském Göteborgu a v belgickém Gentu.
zdroj: Volvo Truck