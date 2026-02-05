Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Elektro levnější než spalovák? Situace se obrací, ušetřit lze statisíce

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
190 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (4)

Elektromobilita se přesouvá z pozice dražší alternativy do běžné součásti trhu, kde už nemusí jít primárně o cenu, ale spíše o osobní preference a dostupnost nabíjecí infrastruktury. Vybrali jsme 7 elektromobilů, které vychází levněji než ekvivalenty se spalovacím motorem.

Objevuje se stále více případů, kdy je elektrická verze cenově srovnatelná – nebo dokonce levnější – než technicky i třídně odpovídající model se spalovacím motorem.

Typicky jde o běžně prodávané modely zavedených značek v různých segmentech trhu – od rodinných SUV až po luxusní vozy. Mezi levnějšími vozy jsou stále dostupnější spalováky, obecně však argument o výrazně vyšší pořizovací ceně elektromobilů postupně ztrácí na váze.

Elektromobily navíc často nabízejí vyšší výkon a bohatší základní výbavu. Přímé cenové srovnání proto v řadě případů vyznívá ve prospěch elektrických variant ještě více, než ukazuje základní cenovka. Elektromobily navíc mají obecně nižší nároky na servis (ale hodina práce na elektromobilu může být oproti spalovacím autům dražší, což ve finále rozdíl smaže) a při domácím nebo firemním nabíjení také nižší provozní náklady.

ElektromobilZákladní cenaEkvivalent se spalovacím motoremZákladní cenaRozdíl
Porsche Cayenne Turbo Electric (850 kW)4.248.747 KčPorsche Cayenne Turbo E-Hybrid (544 kW)4.818.546 Kč569.799 Kč
BMW i7 eDrive50 (335 kW)2.925.000 KčBMW 740d xDrive (220 kW)3.042.000 Kč117.000 Kč
Volvo EX60 P6 (275 kW)1.562.000 KčVolvo XC60 PT6 AWD plug-in (257 kW)1.644.900 Kč82.900 Kč
BMW i4 Gran Coupé eDrive35 (210 kW)1.352.000 KčBMW 420i Gran Coupe (135 kW)1.439.100 Kč87.100 Kč
VW ID. Buzz (125 kW)1.149.900 KčVW Multivan 2.0 TDI (110 kW)1.234.900 Kč85.000 Kč
BMW iX2 eDrive20 (150 kW)1.121.900 KčBMW X2 sDrive20i (125 kW)1.123.200 Kč1300 Kč
Škoda Enyaq 60 (125 kW)899.000 KčŠkoda Kodiaq 1.5 TSI (110 kW)995.000 Kč96.000 Kč

Video placeholder
Reportáž Martina Vaculíka: TDI proti elektromobilu na cestě do Ostravy a zpět • Zdroj: auto.cz

Vždy jsme vybírali nejlevnější možnou konfiguraci. V případě spalovacích motorů vychází ve dvou případech (VW a BMW) diesel levněji než hybridní benzinová motorizace.

Spalovací BMW řady 7 a Volvo XC60 sice nabízí pohon všech kol už v základu, na elektrické „konkurenty“ ale ztrácí výkonem a šíří základní výbavy. Elektromobil může vycházet ekonomicky výhodněji i v případech, kdy je jeho pořizovací cena pouze srovnatelná se spalovacím ekvivalentem.

U Porsche Cayenne Turbo je cenový rozdíl mezi elektrickou a plug-in hybridní verzí obzvlášť výmluvný: Turbo Electric vychází v základní konfiguraci zhruba o 570.000 Kč levněji než Turbo E-Hybrid, přestože nabízí výrazně vyšší výkon.

Snaha o smazání cenových rozdílů je zvláště patrná u automobilek, které do elektromobility intenzivně „šlapou“. Například u Audi, Mercedesu-Benz nebo koncernu Stellantis však vychází všechny elektromobily stále jako dražší možnost.

Anketa
Kolik peněz by musel stát rodinný elektromobil, ekvivalent Škody Octavia, abyste si ho koupili?
Již mám rodinný elektromobil
Do 900 tisíc korun
Do 450 tisíc korun
Nechci elektromobil vůbec
Celkově 1003 hlasů

Zdroje: Autorský článek, oficiální ceníky daných modelů

Vstoupit do diskuze (4)

Doporučeno

Články z jiných titulů

Plošná integrace CarPlay Ultra se nedaří. Svítá ale na lepší časy