Elektro levnější než spalovák? Situace se obrací, ušetřit lze statisíce
Elektromobilita se přesouvá z pozice dražší alternativy do běžné součásti trhu, kde už nemusí jít primárně o cenu, ale spíše o osobní preference a dostupnost nabíjecí infrastruktury. Vybrali jsme 7 elektromobilů, které vychází levněji než ekvivalenty se spalovacím motorem.
Objevuje se stále více případů, kdy je elektrická verze cenově srovnatelná – nebo dokonce levnější – než technicky i třídně odpovídající model se spalovacím motorem.
Typicky jde o běžně prodávané modely zavedených značek v různých segmentech trhu – od rodinných SUV až po luxusní vozy. Mezi levnějšími vozy jsou stále dostupnější spalováky, obecně však argument o výrazně vyšší pořizovací ceně elektromobilů postupně ztrácí na váze.
Elektromobily navíc často nabízejí vyšší výkon a bohatší základní výbavu. Přímé cenové srovnání proto v řadě případů vyznívá ve prospěch elektrických variant ještě více, než ukazuje základní cenovka. Elektromobily navíc mají obecně nižší nároky na servis (ale hodina práce na elektromobilu může být oproti spalovacím autům dražší, což ve finále rozdíl smaže) a při domácím nebo firemním nabíjení také nižší provozní náklady.
|Elektromobil
|Základní cena
|Ekvivalent se spalovacím motorem
|Základní cena
|Rozdíl
|Porsche Cayenne Turbo Electric (850 kW)
|4.248.747 Kč
|Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (544 kW)
|4.818.546 Kč
|569.799 Kč
|BMW i7 eDrive50 (335 kW)
|2.925.000 Kč
|BMW 740d xDrive (220 kW)
|3.042.000 Kč
|117.000 Kč
|Volvo EX60 P6 (275 kW)
|1.562.000 Kč
|Volvo XC60 PT6 AWD plug-in (257 kW)
|1.644.900 Kč
|82.900 Kč
|BMW i4 Gran Coupé eDrive35 (210 kW)
|1.352.000 Kč
|BMW 420i Gran Coupe (135 kW)
|1.439.100 Kč
|87.100 Kč
|VW ID. Buzz (125 kW)
|1.149.900 Kč
|VW Multivan 2.0 TDI (110 kW)
|1.234.900 Kč
|85.000 Kč
|BMW iX2 eDrive20 (150 kW)
|1.121.900 Kč
|BMW X2 sDrive20i (125 kW)
|1.123.200 Kč
|1300 Kč
|Škoda Enyaq 60 (125 kW)
|899.000 Kč
|Škoda Kodiaq 1.5 TSI (110 kW)
|995.000 Kč
|96.000 Kč
Vždy jsme vybírali nejlevnější možnou konfiguraci. V případě spalovacích motorů vychází ve dvou případech (VW a BMW) diesel levněji než hybridní benzinová motorizace.
Spalovací BMW řady 7 a Volvo XC60 sice nabízí pohon všech kol už v základu, na elektrické „konkurenty“ ale ztrácí výkonem a šíří základní výbavy. Elektromobil může vycházet ekonomicky výhodněji i v případech, kdy je jeho pořizovací cena pouze srovnatelná se spalovacím ekvivalentem.
U Porsche Cayenne Turbo je cenový rozdíl mezi elektrickou a plug-in hybridní verzí obzvlášť výmluvný: Turbo Electric vychází v základní konfiguraci zhruba o 570.000 Kč levněji než Turbo E-Hybrid, přestože nabízí výrazně vyšší výkon.
Snaha o smazání cenových rozdílů je zvláště patrná u automobilek, které do elektromobility intenzivně „šlapou“. Například u Audi, Mercedesu-Benz nebo koncernu Stellantis však vychází všechny elektromobily stále jako dražší možnost.
