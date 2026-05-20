Elektro za cenu vybavené fabie. Škoda Epiq začne na 619 tisících
Čerstvě představená Škoda Epiq už má i ceny. Základ je příznivý a slušně vybavený, za výkon je však třeba mastně připlatit. Hlavní konkurent dává výkon levněji.
Nová malá elektrika od Škody přijde na trh už v červnu letošního roku – ovšem zatím za ceny, které se těm avizovaným 25 tisícům eur (608 tisíc korun) ani zdaleka neblíží. Na nízkou – relativně – základní cenu, kterou Škoda předběžně stanovila na 619 tisíc korun, si budeme muset počkat až do letošního podzimu.
Pojí se s ní totiž menší baterie LFP o využitelné kapacitě 37,5 kWh a výroba verzí s touto baterií má začít letos v listopadu. Naprostý základ má označení 35, výkon 116 koní a kvůli softwarovému omezení rychlonabíjení na 50 kW jí to z 10 na 80 % trvá 33 minut v ideálních podmínkách. Dojezd dle WLTP je až 315 km.
Prostřední varianta 40 má totožnou baterii, nabíjí se však až 90 kilowatty, takže na 80 procentech jste za 28 minut. Vypadá to optimisticky, stejně jako 33 minut s nejvýš 50kW nabíjením, Škoda však slibuje velmi plochou nabíjecí křivku u všech verzí. Elektromotor verze 40 dá 135 koní a dojezd je stejný.
Zprvu – od června 2026 – bude k mání jen nejvyšší provedení 55 s baterií NMC o využitelné kapacitě 51,5 kWh. Ta má dojet až 437 km daleko a nabíjí se výkonem až 125 kW. Z 10 na 80 % to má trvat 24 minut. Její cena v zaváděcí edici Start bude pro výbavu Essence 779 tisíc korun. Lépe vybavené provedení Selection přijde na nejméně 869 tisíc korun a vrcholné provedení First Edition stojí od 923 tisíc korun.
Klimatizace v základu
Verze Essence, třebaže základní, však není zrovna chudá. Součástí výbavy je jednozónová klimatizace, prediktivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu, LED přední světlomety či 13" centrální displej s novým systémem, který Škodovka nazývá OneInfotainment. Také tu je světelný a dešťový senzor, nabíjecí porty USB-C vpředu s výkonem až 60 W nebo sedm airbagů včetně středového.
Verze Selection přidává bezklíčový přístup s alarmem, funkci V2L a V2H, dvouzónovou klimatizaci, zatmavená zadní okna, možnost volby jízdního režimu (která ale nebude sahat do odpružení) a v budoucnu také digitální klíč, tedy možnost používat mobil jako přístupový modul k vozu.
Konečně, vrchol First Edition nabídne 20" kola Macaw, oranžové doplňky karoserie, černé nápisy a střechu a také speciální čalounění interiéru.
Budoucí (a zatím stále předběžná) základní cena 619 tisíc korun je na roveň jednomu z přímých konkurentů, Citroënu ë-C3 ve verzi Plus se 44kWh baterií. Nabídne 113 koní a nabíjení výkonem až 100 kW. ë-C3 je také kratší o cca 16 cm, což odpovídá kufru o 165 l menšímu – nabídne 310 l. I sem se však vejdou čtyři dospělí navzdory rozvoru citroënu o 6 cm kratšímu (2540 mm).
Bližším konkurentem je Kia EV2, která je kratší o 11 cm v celkové délce a o 3,5 cm na rozvoru náprav. Základní baterie LFP má 42,2 kWh celkové kapacity, elektromotor nabídne 147 koní a dojezd na menší baterii je až na jednotky kilometrů stejný jako u základního epiqu.
EV2 je zejména ve čtyřmístné verzi s posuvnými zadními sedačkami prostornější, ale také dražší – startuje na 660 tisících korun. Příplatek za lepší výbavu Air, která nabídne dvouzónovou automatickou klimatizaci, předehřev akumulátoru či střešní ližiny u ní také je díky slevě a výkupnímu bonusu jen 5 tisíc korun.
Spalováky pořád levnější
Konečně, jak je na tom srovnání se zmíněnou fabií? Ta se aktuálně dá koupit slušně vybavená okolo půl milionu korun. Kromě vrcholné verze 130 je nad 600 tisíci korunami – konkrétně za 609.900 korun – také provedení Monte Carlo se čtyřválcem o objemu 1,5 litru a výkonu 150 koní.
Bližší cenové srovnání nabízí crossover Kamiq, který je epiqu také bližší svou velikostí. Cenově nejbližší je velmi slušně vybavená verze Top Selection, která nabídne i věci jako vyhřívaný volant, dvouzónovou klimatizaci, samostmívací vnitřní zrcátko, bezdrátová nabíječka telefonu či přisvěcování do zatáček. S motorem 1,5 TSI o 150 koních přijde na 614.900 korun, příp. lze připlatit 20 tisíc korun za sedmistupňové DSG.
zdroj: Autorský text/Škoda Auto | foto: Škoda Auto | video: Marek Bednář/Auto.cz/Škoda Auto