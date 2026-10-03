Elektroauta už se konečně vyplatí! Ale hodí se opravdu každému?
Čínské automobilky rozvířily tiché vody evropského automobilového rybníčku, a tak elektromobilita zažívá velký rozmach. Na tuzemský trh se dostávají výrazně levnější modely i od evropských automobilek. Hodí se tak elektromobil opravdu každému? Jak si stojí v porovnání se spalovacím ekvivalentem?
Asi jste si všimli, že český automobilový trh prochází nejvýraznější strukturální proměnou za poslední desetiletí. Zatímco ještě před několika lety byla čistě elektrická auta považována za drahý technologický experiment určený výhradně pro nadšence nebo „eko“ firemní flotily, v roce 2026 se situace zásadně mění. Tomu napomáhá jak přísnější legislativa pro automobilky ze strany Bruselu, čínská automobilová expanze, kde využili schopnosti rychle se přizpůsobit, tak v poslední době i nestabilní geopolitická situace, která zvedá ceny paliv na totemech čerpaček.
Tak či tak podle aktuálních dat Registru vozidel a Svazu dovozců automobilů (SDA) dosahuje podíl čistě elektrických osobních automobilů na celkových registracích nových vozidel v ČR hranice 6,8 % až 7,0 % (v ostatních zemích EU je procento výrazně vyšší). A trendy pak mluví jasně o dalším navyšujícím se zájmu, když statistiky uvádí zvýšení počtu registrovaných elektromobilů o 32,26 % oproti minulému roku. S jistotou můžeme říct, že trend bude pokračovat, jelikož se na trh dostávají modely, které se svou cenou dostávají i pod půl milionu korun.
Čím to je?
Nejprve se podíváme na to, co tedy stojí za nižší prodejní cenou a rostoucí oblibou elektromobilů. V první řadě to je pokles cen bateriových článků a nástup LFP chemie. Širší nasazení lithium-železo-fosfátových (LFP) akumulátorů u dostupnějších modelů totiž zlevnilo výrobu základních bateriových modulů až o 30 %. LFP baterie navíc neobsahují drahý kobalt a nikl, vykazují extrémní cyklickou životnost (přes 3000 nabíjecích cyklů) a umožňují bezpečné každodenní dobíjení do 100 % kapacity bez zrychlené degradace.