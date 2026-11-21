Elektromobil Denso ujel už v roce 1950 skoro 200 km. Baterie ale vážily osm metráků
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Elektromobil Denso GO z roku 1950 zařadila japonská automobilová síň slávy mezi historicky významné vozy roku 2026. Vzniklo jen padesát kusů a prototyp podle automobilky ujel na jedno nabití 195 kilometrů. Potřeboval k tomu ovšem olověné akumulátory o nemalé hmotnosti.
Denso GO nevzniklo jako futuristický experiment ani kvůli emisím. Na konci čtyřicátých let bylo Japonsko stále poznamenané poválečným nedostatkem ropy a benzin byl jen obtížně k mání. Elektřiny byl naopak relativní dostatek, takže se elektromobily na několik let staly reálnou alternativou.
Plán vozu vznikl v říjnu 1949, krátce předtím, než se elektrotechnický závod ve městě Kariya oddělil od Toyoty jako samostatná společnost Nippondenso, dnešní Denso. Zhruba za devět měsíců byl automobil připravený k jízdním zkouškám a v červenci 1950 vyjela na silnice malá série padesáti vozů, které se pohybovaly hlavně v oblasti Tokia. Prodaly se všechny.
Denso GO byl šestimístný automobil dlouhý 4,25 metru, ale jen necelých 1,6 metru široký. Poháněl ho stejnosměrný elektromotor vlastní konstrukce. Odborný článek jednoho z inženýrů Densa z roku 2019 uvádí jmenovitý výkon šest koní při 1550 otáčkách, tedy přibližně 4,4 kW. Energii dodávala olověná baterie sestavená ze čtyřiceti dvouvoltových článků s kapacitou 250 Ah. Při napětí 80 V to odpovídá zhruba 20 kWh nominální energie.
Samotné akumulátory vážily osm set kilogramů, tedy zhruba dvě pětiny celkové hmotnosti vozu, která činila 1990 kilogramů. Konstruktéři rozdělili články do dvou skupin, vpředu a vzadu, zatímco těžký elektromotor umístili doprostřed kvůli rozložení hmotnosti. Pro představu: dnešní lithiový akumulátor se stejnou energií by vážil orientačně kolem 130 kilogramů.
Nejvyšší rychlost činila pouhých 43 km/h. Mnohem pozoruhodněji dnes působí dojezd 195 kilometrů, kterého dosáhl prototyp. Se současnými moderními elektromobily ho nelze srovnávat: nejde pochopitelně o údaj podle dnešní metodiky WLTP a dostupné materiály neuvádějí, jakou rychlostí a za jakých podmínek vůz jezdil.
Denso v této epizodě nebylo v poválečném Japonsku samo. Například Nissan připomíná elektromobil Tama z roku 1947, který postavili bývalí inženýři letecké firmy Tachikawa a který až do roku 1951 sloužil především jako taxi. Šlo o skromnější vůz: čtyři místa, motor o výkonu 3,3 kW a baterie 40 V/162 Ah, tedy asi 6,5 kWh. Katalog sliboval 65 kilometrů dojezdu, při vládní zkoušce v roce 1948 Tama ujela 96 kilometrů. Pod touto značkou se do roku 1950 prodalo kolem 1100 elektromobilů. Šlo tedy o krátkou, ale skutečnou etapu tamního automobilového průmyslu.
Ta však skončila stejně rychle, jako začala. Korejská válka, která vypukla v červnu 1950, vyhnala cenu olova prudce vzhůru a regulace benzinu postupně skončila. Elektromobily tím ztratily jedinou výhodu, kterou měly. Tama elektromobily přestala vyrábět v roce 1951 a Denso GO zůstalo u jediné padesátikusové série.
Jeden z vozů Denso později restaurovalo k šedesátému výročí založení firmy a dnes ho vystavuje ve firemním muzeu v Kariye. Japonská automobilová síň slávy ho letos zařadila mezi čtyři historické vozy roku 2026 po boku autobusu Isuzu Sumida z roku 1929, kupé Hino Contessa 1300 (1965) a Nissanu Skyline GT-R generace R32 (1989). Ocenila ho jako odpověď na nedostatek paliva a jako předmostí elektromobility, ke které se automobilový průmysl vrací dnes.
Zdroj: Denso, JAHFA, Nissan