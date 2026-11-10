Elektromobil jako pojízdná lékárnička? JLR chce využít trakční baterii k záchraně života
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Defibrilátory jsou běžné ve veřejných budovách, na silnicích ale často chybějí. Patent JLR ukazuje, jak by jejich dostupnost mohla zvýšit auta.
Jaguar Land Rover si nechal patentovat automatizovaný externí defibrilátor napájený z vysokonapěťové soustavy elektrického nebo hybridního automobilu. Přenosné zařízení by mohlo být uložené ve voze jako součást lékárničky a v případě srdeční příhody provést zachránce celým postupem. Patentová přihláška WO 2026/229565 byla zveřejněna 5. listopadu 2026, nezmiňuje však konkrétní model ani termín případného uvedení do výroby.
Automatizovaný externí defibrilátor označovaný zkratkou AED sleduje srdeční rytmus pacienta a vyhodnotí, zda je vhodné podat elektrický výboj. Díky hlasovým a obrazovým pokynům jej může obsluhovat také člověk bez zdravotnického vzdělání.
Základem řešení JLR je řídicí jednotka připojená k elektrické soustavě vozu. Vstupní konektor má přijímat napětí nejméně 200 V, další port slouží k připojení elektrod umístěných na hrudníku pacienta. Displej a reproduktor provedou zachránce jednotlivými kroky, zatímco uživatelské rozhraní řídí přenos energie mezi automobilem a elektrodami.
Napájení z trakční baterie umožňuje zmenšit přenosnou část, protože nemusí obsahovat vlastní rozměrný vysokonapěťový zdroj. Přípojný bod by se mohl nacházet v kabině, zavazadlovém prostoru, pod přední kapotou nebo poblíž předního kola, aby byl dostupný také zvenčí.
Patent se nevztahuje pouze na řídicí jednotku, ale také na celý defibrilátorový modul, elektrifikovaný automobil vybavený touto technikou a lékárničku s potřebným příslušenstvím. Přenosné zařízení by proto nemuselo pomáhat jen posádce, ale také člověku v jiném voze nebo v okolí zaparkovaného automobilu. Rozšířilo by tak dostupnost defibrilátorů na silnicích a v místech vzdálených od stálých stanovišť první pomoci.
JLR zatím neoznámilo, že zařízení nabídne v některém sériovém Jaguaru, Range Roveru, defenderu nebo discovery. Patent pouze chrání technický princip a nelze jej považovat za potvrzení budoucí výbavy.
Zdroj: Car Buzz, Jaguar Land Rover, Patentscope