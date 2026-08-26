Elektromobil s dieselovým motorem? Podle Mahle řešení pro kamiony
Elektrifikace se týká i užitkových vozů, u těch největších je ale problém s dojezdem a dobíjením ještě palčivější. V přechodu mohou pomoci sériové hybridy, které dnes v Evropě téměř nikdo nevyrábí. Změnit to chce německá firma Mahle.
Elektrické tahače se pomalu dostávají na cesty. Potkáváme je už i v Česku, v západní Evropě začínají být běžné pro kratší převozy a v Číně už jsou reálnou konkurencí pro ty dieselové. Zájem o ně jistě podpoří i příchod Tesly Semi do Evropy a také bohatší nabídka od čínských automobilek. Do univerzální náhrady za dieselové tahače ale mají stále velmi daleko.
Tomu chce pomoci německá firma Mahle. Ta už přes 100 let patří mezi největší evropské dodavatele komponentů pro automobilový průmysl. Historicky proslula výrobou komponentů pro spalovací motory, avšak dnes se její vývoj i výroba soustředí z více než poloviny na elektromobilitu, vodíkové technologie a termomanagement.
Nově představila vlastní řešení, které umožňuje snadnou konverzi elektrických tahačů na sériové hybridy. Tedy elektromobily, jimž po vybití baterie umí energii dodávat malý spalovací motor, který jinak není fyzicky propojený s koly. Tato technika je dnes v Evropě velmi opomíjená, zatímco v Číně patří mezi nejpopulárnější pohony.
Nový generátor od Mahle balí vše do jediného modulu, který lze snadno namontovat do stejného prostoru, jaký na elektrickém tahači zabírá několik bateriových modulů. Kompaktní skříň obsahuje malý vznětový motor, generátor napájející vysokonapěťovou baterii a vše ostatní potřebné k jízdě, včetně palivové nádrže, nádrže na AdBlue, systému čištění výfukových plynů a chlazení.
Odebráním přibližně třetiny instalované kapacity baterií lze snížit zatížení zadní nápravy o cca 400 kg a celkovou hmotnost vozidla o zhruba 600 kg. To znamená, že kamion může uvézt těžší náklad, zatímco jeho celkový dojezd může přesáhnout 800 km. Baterie zajistí přibližně 400 km a generátor dodá zbývajících 400 km.
Naftový motor od Mahle o výkonu až 130 kW může fungovat i na biopaliva typu HVO100, emise CO2 jsou tak podle společnosti „prakticky nulové“. Nicméně i v reálných podmínkách při použití běžné nafty Mahle tvrdí, že kamion s tímto generátorem vypouští o 80 % méně CO2 v porovnání s konvenčním naftovým tahačem.
„Náš generátor je klíčem k odpojení rozvoje trhu elektrických tahačů od nedostatečného tempa výstavby infrastruktury,“ řekl Marco Warth, viceprezident pro výzkum a vývoj v Mahle. „Pokud je nabíjecí stanice obsazená nebo si počasí či zácpy vyžádají objížďky a infrastruktura naráží na své limity, jiné flotily mohou zůstat viset. Elektrokamion s generátorem jednoduše pokračuje v jízdě. Operativní dostupnost zůstává zachována i při špičkovém vytížení.“
Nejde samozřejmě o první podobný projekt v Evropě, tahač se sériovým hybridem nedávno představila i Scania. Její prototyp byl postaven ve spolupráci s DHL, má baterii o kapacitě 416 kWh a doplňuje ji blíže nespecifikovaný spalovací motor. Díky tomu se dojezd kamionu zvýší dle Scanie na 650 až 800 kilometrů, ve srovnání s 350 km čistě bateriové verze s 416 kWh.
V Číně už jsou tahače s tímto pohonem i v sériové výrobě. Produkuje je třeba i u nás aktivní Farizon, ale také Sany nebo Sinotruk. V Číně ale mají silnou konkurenci v technologii rychlé výměny baterií. Pro ty už existuje i síť výměnných stanic určených právě pro velké nákladní vozy.
zdroj: Mahle, zdroj foto: Mahle, Scania, zdroj videa: Kempower