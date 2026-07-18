Elektromobily jsou drahé a nikdo je nechce? Prodej v Evropě poprvé překročil milion!
Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích včetně České republiky v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici jednoho milionu vozů.
Za prvních šest měsíců se prodalo 1,24 milionu nových bateriových elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o 33,7 procenta. Vyplývá to z dat zveřejněných organizacemi E-Mobility Europe, New AutoMotive a Fier Automotive, které podporují zavádění elektromobility.
V Česku se v červnu podle těchto údajů prodalo rekordních 2140 nových elektromobilů a jejich tržní podíl činil 8,1 procenta. Podle dat českého Sdružení dovozců automobilů (SDA) se za prvních šest měsíců nově registrovalo 8630 čistě elektrických vozů a jejich podíl na trhu činil 6,65 procenta.
Samotný červen se podle autorů studie stal rekordním měsícem. Na sledovaných trzích bylo registrováno 275.060 elektromobilů, meziročně o 39,5 procenta více. Jejich tržní podíl vzrostl na 25,6 procenta, zatímco za celou Evropskou unii organizace odhadují podíl na 27,4 procenta. „Více než každé čtvrté nově registrované auto v Evropě je nyní plně elektrické," uvedly organizace.
Podle generálního tajemníka E-Mobility Europe Chrise Herona se růst prodejů v průběhu pololetí dále zrychloval. „Sešlo se několik faktorů. Lepší veřejné politiky, lepší elektromobily a přetrvávající obavy z evropské závislosti na dovozu ropy," uvedl Heron. Dodal, že současný vývoj naznačuje silné druhé pololetí roku.
Nejrychlejší meziroční růst registrací elektromobilů od začátku roku zaznamenalo Slovinsko, a to o 124,7 procenta. Následuje Itálie s růstem o 97,9 procenta a Francie s růstem o 61,3 procenta. V Irsku se meziročně prodalo o 48,7 procenta nových elektromobilů více a v Německu činil nárůst 48,6 procenta. Rekordní měsíční registrace v červnu hlásily mimo jiné Francie, Španělsko, Belgie, Dánsko, Portugalsko, Finsko a Česko.
Data zahrnují 17 evropských trhů, které pokrývají zhruba 90 procent trhu zemí Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA). Bulletin připravují organizace E-Mobility Europe, New AutoMotive a Fier Automotive. Jejich údaje se metodicky mírně liší od statistik Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA), podle autorů však potvrzují stejný trend výrazného růstu registrací bateriových elektromobilů v Evropě.
Ceny benzinu a nafty v Evropě jsou v uplynulých měsících vysoké v důsledku americko-izraelského útoku na Írán. To mohlo zvýšit zájem řidičů o potenciálně levnější alternativu. Podle analýzy E-Mobility Europe a Ember je přechod na elektromobilitu nejrychlejší cestou, jak snížit závislost na ropě. Země jako Itálie nebo Francie také představily nové dotační programy, což se projevilo na růstu tamního trhu. V případě Francie šlo o takzvaný sociální leasing a podporu firemních flotil. Německá vláda znovu zavedla nákupní prémii na elektromobily.
Zdroj: ČTK