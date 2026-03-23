Elektromobily jsou drahý koníček, říká šéf Lamborghini. Přesto jeden postaví
Cílová skupina zákazníků supersportů nemá zájem o elektromobily. Nejsou to auta na každodenní jízdu z bodu A do bodu B, říká Stephan Winkelmann.
Lamborghini Lanzador původně mělo být elektromobilem, ovšem kvůli pomalejšímu nárůstu zájmu o tato auta, než se očekávalo, změnila automobilka plány a bude plug-in hybridní. Vývoj elektromobilu přitom stál nemalé peníze a podílel se na nižším provozním zisku - 768 milionů eur (18,82 miliardy korun) za rok 2025 oproti 835 milionům eur za rok 2024. Tržby přitom vzrostly o 3,3 % na rekordních 3,2 miliardy eur (78,42 miliardy korun).
Vývoj elektromobilu je podle Stephana Winkelmanna „drahý koníček“ pro malosériové výrobce. K těm Lamborghini patří, třebaže loni zákazníkům doručilo rekordních 10.747 aut.
Winkelmann nicméně tuto svou citaci doplnil o zprávu, že přesunutím lanzadoru do kategorie plug-in hybridů automobilka na bateriové elektromobily nerezignovala zcela. „Jen“ uvedení prvního takového modelu o několik let odsunula.
„Časový rámec je nyní rozhodně po roce 2030. Budeme bedlivě sledovat míru přijetí elektrických aut naším typem zákazníků,“ uvedl Winkelmann pro britský magazín Autocar. „Zjistili jsme, že odmítání plně elektrických aut je na vzestupu,“ dodal manažer.
„Lamborghini si nekupujete na každodenní cestování z bodu A do bodu B. Lamborghini si kupujete, protože to je dětský sen, nebo je to naplnění celoživotní práce a chcete mít něco, co předčí vaše očekávání,“ vysvětlil Winkelmann rozdíl mezi obyčejným autem a supersportem.
„Jedním z nejdůležitějších důvodů pro odmítání elektromobilů je absence zvuku. Zvuk motoru je jedním z hlavních důvodů, proč lidé kupují tahle auta,“ řekl dále o produkci své firmy. Spalovací motor podle něj je možné nafingovat reproduktorem, ale „pointou je, že v lamborghini chcete realitu. Nechcete něco falešného,“ uzavřel Winkelmann.
Zdroj: Autocar | foto, video: Lamborghini