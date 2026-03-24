Elektromobily s prodlužovačem dojezdu? Zbytečnost! Šéf VW věří plug-in hybridům
Šéf Volkswagenu Thomas Schäfer označil elektromobily s prodlužovačem dojezdu za nákladný nesmysl, který v evropském prostředí nepřináší žádné výhody. Zatímco v USA a Číně koncern tyto vozy úspěšně vyvíjí, v Evropě sází na plug-in hybridy a čistou elektřinu.
Mimo evropský trh popularita elektromobilů s prodlužovačem dojezdu, tedy generátorem v podobě spalovacího motoru, celkově v posledních letech roste. Samotný koncern Volkswagen vyvíjí několik modelů s tímto pohonným ústrojím.
Pro americký trh vyvíjí koncern VW Group nové terénní vozy prodávané pod znovuzrozeným jménem automobilky Scout. Více než 80 % objednávek nových SUV Scout náleží verzi s prodlužovačem dojezdu, o plně elektrickou verzi zájem klesá. Jako generátor slouží čtyřválec umístěný vzadu.
Ještě větší popularitě se vozy s malým generátorem těší na čínském trhu, kde Volkswagen sériový hybridní systém nabízí například v nedávno představeném modelu ID.ERA 9X.
Ten byl vyvinut ve spolupráci s čínskou automobilkou SAIC a dojezd při využití spalovacího motoru dosahuje přes 1000 kilometrů. Čistě na elektřinu bez sepnutí generátoru by mělo více než 5,2 metru dlouhé šestímístné SUV být schopno urazit 267 až 400 kilometrů (dle metodiky CLTC).
V Evropě však takzvaný systém REV zatím moc rozvinutý není. Pionýrem byl malý městský elektromobil BMW i3 REX, o záchranu nízkého dojezdu modelu MX-30 se instalací spalovacího rotačního motoru pokusila i automobilka Mazda, ovšem bez valného prodejního úspěchu.
Jediná automobilka, která v Evropě úspěšně prodává hned několik modelů s tímto technologickým řešením, je momentálně Nissan s modely e-Power.
Zbytečnost, zní z Německa
Generální ředitel Thomas Schäfer nyní prohlásil, že technologie prodlužovače dojezdu na evropském trhu „nemá smysl“. Hlavním důvodem je zdánlivě evropská legislativa. „Evropské předpisy týkající se emisí CO₂ vám [v případě systémů pro prodloužení dojezdu] nepřinášejí žádnou výhodu,“ zmiňuje Schäfer v rozhovoru pro britský web AutoExpress. „A jde o nákladnou technologii. Mohli bychom ji zavést, ale nemá to žádný smysl.“
Na evropském trhu nabízí Volkswagen momentálně několik plug-in hybridních modelů, které mají čistě na elektřinu dojezd 150 kilometrů. „To stačí,“ komentuje hodnotu Schäfer. Doprava podle něj plyne v Evropě úplně jinak než v Číně nebo ve Spojených státech, a proto prý na našem trhu dávají právě plug-in hybridní vozidla největší smysl.
Nehledě na to, že plug-in hybridní vozidla benefitují z průběhu testování průměrné spotřeby paliva a emisí CO2, jelikož zvládají většinu testu absolvovat čistě na elektřinu a výsledné hodnoty jsou pak velmi nízké. Oproti zmiňovanému Nissanu Qashqai e-Power jsou normované hodnoty často i poloviční.
Šéf výzkumu a vývoje Volkswagenu Kai Grünitz přidal další argument proti sériovému hybridnímu ústrojí. Elektromobil s dojezdem 400 mil (téměř 650 km) a dobou nabíjení 15 minut by potřebu technologie prodlužovače dojezdu učinil naprosto zbytnou. A k takovým hodnotám se elektromobily blíží každým dnem.
„Proč byste to měli kombinovat s motorem? Je to to nejhorší z obou [světů], drahá, velká baterie s drahým motorem. A prodlužovač dojezdu je vždy těžký, takže rozhodně nejde o efektivní vozidlo,“ dodává Grünitz.
Plug-in hybridním vozům je ale také často vyčítána jejich vysoká hmotnost. Zrovna plug-in hybridní Volkswagen Tiguan disponuje baterií o kapacitě 19,7 kWh a jeho hmotnost se pohybuje mezi 1867 až 1890 kg v závislosti na výbavě. To je přibližně o 150 až 250 kilo více než právě zmiňovaný Qashqai e-Power, kterému stačí baterie o kapacitě 2,1 kWh.
Samozřejmě takový systém funguje značně jinak než systémy s generátorem a zároveň velkou baterií, jako například čínský Volkswagen ID.ERA 9X, jehož baterie má kapacitu až 65,2 kWh. V tom případě samozřejmě lze plug-in hybridní vozidla označit za lehčí a lepší, ovšem je zvláštní, že Volkswagen zmiňuje v rozhovoru právě model Qashqai, který je oproti konkurenčnímu Tiguanu významně lehčí. Dává vám plug-in hybridní vůz smysl?
Zdroje: AutoExpress