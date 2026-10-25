Elektromobily už v EU předběhly benzin. Česko zůstává zemí dieselů
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Evropský automobilový trh roste, především se ale mění jeho struktura. Elektromobily posilují, benzinové a dieselové vozy rychle ztrácejí a hybridy zůstávají nejžádanější. Česko se přitom evropskému průměru stále výrazně vymyká.
V září bylo v zemích Evropské unie zaregistrováno 971.048 nových osobních automobilů, meziročně o 9,3 procenta více. Z toho 290.117 připadlo na elektromobily, jejichž počet meziročně vyskočil o 72,9 procenta. Jejich podíl dosáhl téměř třetiny trhu – 29,9 procenta.
Benzinových aut bylo naproti tomu zaregistrováno 168.564, což znamená podíl 17,4 procenta a meziroční propad o 23,4 procenta. Řečeno absolutním číslem: elektromobily měly za jediný měsíc náskok 121.553 registrací.
Předstižení benzinu elektřinou ale není historickou premiérou. Poprvé se to elektromobilům v samostatném měsíci podařilo už v prosinci 2025, tehdy ovšem velmi těsně: 217.898 proti 216.492 registracím.
Letos elektromobily vedou také v průběžném součtu. Za leden až září jich v EU přibylo 1.931.465, zatímco čistě benzinových automobilů 1.802.078. Jejich podíly tak činí 22,7 a 21,2 procenta. Po osmi měsících přitom náskok elektromobilů dosahoval jen zhruba 6600 kusů, září jej zvýšilo na 129.387.
Hybridy vedou, benzin i nafta ztrácejí
Teď celkový pohled. Za prvních devět měsíců se v EU zaregistrovalo 8.517.059 nových osobních aut, o 5,7 procenta víc než loni. Největší kategorií pohonů zůstávají hybridy bez externího dobíjení: 3.090.530 registrací a podíl 36,3 procenta. Meziročně posílily o víc než desetinu. Plug-in hybridy přidaly 18,6 procenta na 860.257 registrací a mají desetiprocentní podíl trhu.
Zatímco bateriové elektromobily od začátku roku vzrostly o 48,5 procenta, benzinové vozy ztratily 19,1 a diesely 19,5 procenta. Společný podíl posledních dvou kategorií (benzin a diesel) se meziročně snížil z 36,9 na 28,2 procenta, tedy o 8,7 procentního bodu.
Čísla je však potřeba číst podle metodiky ACEA. Do hybridů započítává plné i mild-hybridní vozy, které zpravidla využívají benzinový motor. Elektromobily tedy předstihly kategorii čistě benzinových automobilů, nikoli všechna auta s benzinovým motorem.
Podíl jednotlivých pohonů na registracích nových aut v EU
Pohon
1–9/2025
1–9/2026
Září 2026
Hybridy bez dobíjení
34,7 %
36,3 %
34,1 %
Elektromobily (BEV)
16,1 %
22,7 %
29,9 %
Benzin
27,7 %
21,2 %
17,4 %
Plug-in hybridy
9,0 %
10,1 %
10,5 %
Diesel
9,3 %
7,1 %
5,2 %
Ostatní
3,2 %
2,7 %
3,0 %
|Zdroj: ACEA. Hybridy zahrnují plné a mild-hybridní vozy; plug-in hybridy jsou vedeny samostatně.
Evropa má několik rychlostí. Česko vyčnívá diesely
Rozdíly mezi členskými státy zůstávají mimořádné. V Dánsku tvořily elektromobily v září 88,8 procenta nových registrací, ve Francii 41,7 a v Německu 34,5 . V Itálii to bylo jen 7,6 procenta. Německo v září registrovalo 88.599 elektromobilů, o 94,7 procenta víc v porovnání s loňskem; ve Francii jich přibylo 65.243, což je meziročně dokonce o 107,5 procenta víc.
Podíl elektromobilů ve vybraných zemích EU
Země
Září 2026
1–9/2026
Dánsko
88,8 %
81,7 %
Francie
41,7 %
31,4 %
Německo
34,5 %
27,2 %
Průměr EU
29,9 %
22,7 %
Česko
11,2 %
7,4 %
Itálie
7,6 %
8,0 %
|Zdroj: ACEA, podíly vypočtené z počtu registrací. Zaokrouhleno na jedno desetinné místo.
V Česku se v září zaregistrovalo 2141 elektromobilů, meziročně jde o nárůst 57,4 procenta. Jejich podíl 11,2 procenta byl dosud nejvyšší v jednom měsíci, za celé období tří čtvrtletí to ale je pouze 7,4 procenta. Naprosto výrazné je u nás postavení nafty. Dieselové automobily mají v Česku podíl 17,9 procenta, nejvyšší ze všech zemí EU. Unijní průměr je přitom jen sedm procent.
Údaje ACEA jsou předběžné počty registrací nových osobních vozů, nikoliv počty aut prodaných přímo koncovým zákazníkům.
Zdroj: ACEA, Reuters, CDV