Elektromobily v Česku v roce 2025: Rychlý růst, význam ale stále minimální
Vozy s lokálně bezemisním pohonem loni zaznamenaly nejvyšší registrace v historii českého trhu. Přesto jejich podíl dosahuje pouze 5,5 %, jednou z hlavních hybných sil proto ještě dlouhou nebudou.
Elektrická auta jsou skvělá. Tečka. Na kratší až střední trasy není efektivnější pohon. Pokud se pohybujete primárně mezi pomalými nabíječkami (tj. domov, práce, chalupa, příbuzní atd.), kde máte možnost vůz na několik hodin odstavit a doplnit energii za jednotky korun, měli byste nad elektromobilem reálně uvažovat.
Pokud však bydlíte třeba v bytě bez možnosti instalace wallboxu, případně najezdíte hodně kilometrů a musíte být odkázáni na drahou, nepředvídatelnou, nespolehlivou a mimo hlavní tahy stále dost řídkou síť veřejných nabíječek, zůstaňte u spalovacích pohonů. Nebo si pořiďte plug-in hybrid, který spojuje to nejlepší i nejhorší z obou světů. V rámci kombinace častých městských jízd například s víkendovými výlety do vzdálenějších destinací se jedná o nejlepší volbu.
S ohledem na to, že elektrický pohon se skutečně nehodí pro každého, se minimálně v Česku, které zatím na zavádění této technologie úplně netlačí, dočkáme spíše vlažnějšího zavádění elektromobility, jež však bude lépe odpovídat tržním podmínkám.
Také proto je tržní podíl lokálně bezemisních aut v Česku ve srovnání se západní Evropou v průměru třikrát až čtyřikrát nižší. Nutno však dodat, že v těchto zemích jsou například vysoké registrační poplatky za spalovací automobily s vysokými emisemi CO2, fungují zde naopak dotační programy na elektromobily, které jsou navíc daňově zvýhodňovány. U nás je podpora znatelně menší, na druhou stranu neexistují ani „tresty“ za to, že si koupíte například BMW M3 či cokoliv osmiválcového bez elektrifikace.
Silná Škoda, slábnoucí Tesla
Celkově bylo loni v Česku zaregistrováno 13.827 elektromobilů (včetně těch na vodík), což představuje meziroční nárůst o 2894 exemplářů.
Jestliže loňskou jedničkou mezi značkami i modely se v Česku stala Tesla, letos i vítězství s obrovským náskokem zajistila Škodovka. Ta si totiž proti roku 2024 polepšila o masivních 3615 registrací. Naprostou většinu z nich si připsal nový model Elroq, což je v podstatě zkrácený a levnější enyaq s totožnou technikou.
Zmíněné Tesle nepomohla ani dlouho očekávaná modernizace stěžejního modelu Y, který je objektivně mnohem lepší než prodejně úspěšnější původní verze. Obrovsky ztratil také sedan 3, který se propadl o více než 1100 kusů.
|Registrace elektromobilů v Česku v roce 2025 - podle značek
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda
|5259
|3615
|2.
|Tesla
|1943
|-1773
|3.
|Volkswagen
|801
|119
|4.
|Hyundai
|672
|176
|5.
|Ford
|618
|445
|6.
|Mercedes-Benz
|572
|50
|7.
|BMW
|431
|-147
|8.
|Volvo
|431
|-540
|9.
|Kia
|422
|147
|10.
|Toyota
|385
|199
|11.
|Renault
|305
|150
|12.
|Dacia
|250
|147
|13.
|MG
|237
|-191
|14.
|Porsche
|200
|113
|15.
|Audi
|170
|65
|Zdroj: SDA
Z první patnáctky nejúspěšnějších značek se nedařilo ještě BMW, Volvu a MG. Zatímco u Němců jde možná o lehce zastarávající portfolio v podobě modelů iX1/2 a i4 se základem ve spalovacích sourozencích a čekání na „revoluční“ iX3 z řady Neue Klasse, u Volva a MG jde o následek dodatečných cel z roku 2024 na elektromobily vyráběné v Číně. To se ostatně projevuje například výrazným propadem crossoveru EX30, jehož produkci Švédové přesouvají do Belgie.
Po Škodě se druhým nejvyšším meziročním přírůstkem může pochlubit překvapivě Ford, který u modelů Explorer a Capri s technickým základem koncernu Volkswagen přišel s poměrně agresivní cenovou politikou. Špatně nevychází ani elektrický Ford Puma, jedna z nejžhavějších novinek mezi malými elektrickými crossovery.
Česká, ale i evropská hvězda
V případě elroqu se Škoda s vývojem příliš nepárala. Zkrátka vzala model Enyaq z roku 2020 a zkrátila mu zadní část. Tím ušetřila čas i peníze, navíc se evidentně trefila do vkusu nejen českých zákazníků. Škoda Elroq se totiž pohybuje mezi nejprodávanějšími elektromobily v rámci celé Evropy. S délkou do 4,5 metru a svébytnou elektrickou platformou s bezkonkurenčním vnitřním prostorem je mezi podobnými SUV stále spíše výjimkou, což jí dává cenný náskok.
Mladoboleslavská novinka sice částečně kanibalizuje na větším enyaqu, minimálně v Česku to však podle čísel tolik vidět není.
|Registrace elektromobilů v Česku v roce 2025 - podle modelů
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda Elroq
|2872
|2872
|2.
|Škoda Enyaq
|2386
|745
|3.
|Tesla Model Y
|1378
|-620
|4.
|Tesla Model 3
|529
|-1115
|5.
|Toyota bZ4X
|313
|213
|6.
|Hyundai Kona Electric
|291
|-27
|7.
|Volkswagen ID.7
|287
|83
|8.
|Kia EV3
|278
|272
|9.
|Dacia Spring
|250
|147
|10.
|Hyundai Inster
|229
|229
|11.
|Volvo EX30
|220
|-602
|12.
|Volkswagen ID. Buzz
|212
|135
|13.
|Ford Explorer
|210
|161
|14.
|Volkswagen ID.3
|204
|-23
|15.
|BMW iX1
|164
|-30
|Zdroj: SDA
Páté místo dříve přehlížené a částečně i trochu vysmívané Toyoty bZ4X je způsobeno především výhrou v tendru na dodávku více než 500 aut pro české úřady. Poměrně stabilní pozici si drží nošovický Hyundai Kona Electric, který přitom nepatří mezi nejlevnější. Má však velmi efektivní pohon dovolující vysoký dojezd na jedno nabití.
Překvapí také slušný výsledek Dacie Spring s čínským původem, která se svým charakterem hodí spíše do města a jeho nejbližšího okolí. Naproti tomu výrazně dražší Hyundai Inster navzdory menším rozměrům zvládne i nástrahy okresek a dálnic.
Zdroj: SDA a autorský článek, foto a video: auto.cz