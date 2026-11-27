Elektromobily v EU v říjnu dosáhly na 30 % trhu. Spalováky propadly, Čína letí vzhůru
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Evropský trh s novými automobily zaznamenal v říjnu 2026 další prudký posun směrem k elektromobilitě. Ta zaznamenala tržní podíl 29,8 procenta. Hybridy stagnují a benzinové i naftové modely padají o téměř třetinu, raketový růst hlásí čínské automobilky i Tesla.
Celkový unijní trh s novými osobními vozy v říjnu mírně posílil o 2,6 procenta na 939.447 registrací. Jedničkou mezi pohony podle dat ACEA (Evropská asociace výrobců automobilů) zůstávají hybridy bez externího dobíjení (HEV) s 316.940 vozy a 34procentním podílem, jejich poptávka ale v podstatě zamrzla – meziročně přidaly pouhých 0,3 procenta. Nutno dodat, že mezi hybridy ACEA počítá také mild-hybridní pohon bez ohledu na preferenci benzinu či nafty.
Naopak čistě bateriové elektromobily (BEV) si s téměř třicetiprocentním podílem s velkým náskokem upevnily druhou příčku a v říjnu samy jasně překonaly benzin a naftu dohromady.
Registrace čistě benzinových aut se totiž meziročně propadly o 30 procent na 158.970 kusů (17% podíl) a naftové vozy klesly o 31 procent na pouhých 51.177 kusů (5% podíl). Opět doplním, že do této kategorie nespadají stále početnější mild-hybridy, podíl obou tradičních pohonů je proto ve skutečnosti mnohem vyšší.
Plug-in hybridy (PHEV) vzrostly o šest procent na 102.301 vozů (11% podíl) a zbývající tři procenta připadla na ostatní pohony (30.260 aut, +2,3 %).
Tahouny jsou Německo a Francie
Od ledna do října bylo v Evropské unii zaregistrováno už 2.211.071 elektromobilů – meziročně přesně o 50 procent více. Jejich letošní podíl tak dosáhl 23,4 procenta, což znamená, že téměř každé čtvrté nové auto v EU jezdí pouze na elektřinu. Na prvním místě za prvních deset měsíců zůstávají full- a mild-hybridy (36 %), zatímco společný podíl benzinových a naftových vozů klesl z loňských 36,5 procenta na 27,7 procenta.
Za silným růstem elektromobilů stojí především největší západoevropské trhy. Čtveřice států, která dohromady tvoří 65 procent všech unijních registrací lokálně bezemisních aut, si od začátku roku připsala výrazné zisky: Francie (+79,4 %), Německo (+60,7 %), Dánsko (+41 %) a Belgie (+16,7 %). Jen v samotném říjnu se v Německu zaregistrovalo 94.086 a ve Francii 61.958 elektrických vozů, v obou případech s meziročním skokem kolem 80 procent. U plug-in hybridů pak od ledna do října vyniká hlavně Itálie (+73 % na 138.441 vozů), Španělsko (+32 procent na 131.411 aut) a Německo (+11 % na 275.988 kusů).
Unijní tempo růstu elektromobility letos překonává i tradičně silné mimounijní trhy. Ve státech EFTA (Island, Norsko, Švýcarsko) vzrostly říjnové registrace elektromobilů o 52 procent na 23.369 vozů (od začátku roku +15 % na 186.767 kusů) a ve Velké Británii o 33 procent na 48.858 aut (od začátku roku +30 % na 503.805 vozů). V celém regionu EU, EFTA a Velké Británie se v říjnu prodalo 352.026 elektromobilů (+56 %) a za prvních deset měsíců celkem 2,9 milionu kusů (+43,5 %).
Čínská ofenziva sílí, výrazně zabrala i Tesla
Zajímavý pohled nabízejí také statistiky podle výrobců v rámci Evropské unie. Ačkoliv ACEA u jednotlivých značek neuvádí rozdělení podle typů pohonu, čísla potvrzují prudký nástup čínských automobilek, které v Evropě prodávají převážně elektrifikované vozy:
- BYD: 30.974 registrací v říjnu (meziročně +128 %)
- SAIC (mateřská firma MG): 23.747 registrací (+26 procent)
- Chery (včetně značek Jaecoo, Jetour a Omoda): 21.458 registrací (+185 %)
- Leapmotor: 11.709 registrací (+279 procent)
- Xpeng: 4385 registrací (+171 %)
Silný měsíc ale zažila také americká Tesla. V říjnu v Evropské unii zaregistrovala 10.166 vozů, což znamená meziroční nárůst o 83,5 procenta. Za prvních deset měsíců roku si tak tato značka v EU připisuje růst o rovných 70 procent.
Zdroj: ACEA a autorský článek, foto a video: Auto.cz