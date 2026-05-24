Elon Musk si plánoval rekordní odměnu, místo toho má 50 tisíc skladovek
Odměna, jejichž účetní hodnota dvakrát převyšuje celou tržní kapitalizaci koncernu Ford, je naprostý extrém, zatím je však jen potenciální. Na straně druhé se na firemních odkladištích hromadí desítky tisíc neprodaných elektromobilů.
Tesla zveřejnila své nejnovější finanční výkazy a mnoha analytikům spadla brada. Částka 158 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu korun) svítící v kolonce potenciálních odměn za rok 2025 pro generálního ředitele je ve srovnání s tradičním autoprůmyslem jako z jiného světa. Tato suma je například zhruba trojnásobkem celé tržní hodnoty automobilky Ford. Jenže jak už to u Tesly bývá, realita je o poznání složitější než bombastická čísla.
Zkušení investoři vědí, že v tomto případě jde o takzvaný efekt virtuálních miliard – jsou to peníze, které existují pouze v účetních knihách a burzovních předpokladech. Zmíněná závratná suma představuje takzvanou férovou hodnotu opčních programů schválených akcionáři.
Tyto peníze však šéf Tesly nedostal a ani nedostane na účet v hotovosti. Jejich reálné vyplacení je totiž stoprocentně vázáno na dosažení tak ambiciózních milníků, že nad nimi mnozí experti pochybovačně krčí rameny.
Tesla by musela pod Muskovým vedením vyrůst na tržní hodnotu neuvěřitelných osmi a půl bilionu dolarů (177,8 bilionu korun) a drasticky znásobit své zisky. Jelikož automobilka v uplynulém období provozní cíle nesplnila, Muskova reálně vyplacená odměna za rok 2025 byla přesně nula dolarů. Jde tedy spíše o gigantickou psychologickou motivaci, která má excentrického lídra udržet u kormidla.
Když se parkoviště mění v odkladiště
Tesla nešetří odvážnými vizemi o ovládnutí světa pomocí umělé inteligence a autonomních vozů Robotaxi, ale mezitím řeší zcela pozemský a poměrně palčivý problém. Výsledky za první čtvrtletí roku 2026 totiž odhalily nejhlubší trhlinu v poptávce. Automobilka vyrobila přes 408 tisíc vozidel, ale k zákazníkům jich doputovalo jen zhruba 358 tisíc.
Jednoduchou matematikou dojdeme k přebytku přesahujícímu padesát tisíc aut. Tento zástup neprodaných vozů nyní doslova zaplňuje pronajatá letiště, logistická centra a obří skladovací plochy v Americe i Evropě. Podle interních dat se jedná o vůbec největší nahromadění neprodaných zásob v celé dvacetileté historii značky. Doba, kdy zájemci posílali zálohy měsíce dopředu a továrny nestíhaly vyrábět, je pryč.
Konec fanatické éry
Tento masivní převis nabídky nad poptávkou zasáhl především dřívější hlavní opory společnosti, tedy masově prodávané modely 3 a Y. Trh se podle všeho nasytil a i globální zájem o elektromobily prochází fází znatelného ochlazení. Mezičtvrtletní strmý propad dodávek o více než 14 % vyslal jasný varovný signál směrem k finančním trhům.
Tesla se poprvé ve své novodobé historii musí učit žít v prostředí, kde je vyrobit pokročilý elektromobil už mnohem snazší, než pro něj najít koncového zákazníka. Astronomická hodnota potenciálních odměn pro Muska tak v tomto světle nepůsobí jako odměna za aktuální skvělé prodejní výsledky, ale jako sázka na další technologickou revoluci.
Zda se padesát tisíc aut z parkovišť podaří rychle udat, nebo zda budou sklady dál bobtnat, ukážou následující měsíce. Prozatím však nůžky mezi burzovní fantazií a realitou zůstávají široce rozevřené.
Zdroje: Carscoops, Mopar Insiders, Top Speed, Reuters, Stellantis N.V.