Za volantem Ferrari 12Cilindri Manuale: Iluze, avšak dokonalá
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Manuální převodovka v nejnovějším ferrari není tak úplně manuální, ale aby tento dojem vytvořila, jde do naprostých extrémů. Jak funguje při klidné i ostré jízdě, jsme důkladně prověřili na italském asfaltu.
Ferrari na dlouhá léta opustilo manuální převodovky. Letos v červenci se to však změnilo – tedy, tak trochu. Ukázalo se 12Cilindri Manuale, které se kromě drobností od „běžného“ 12Cilindri s osmistupňovou dvouspojkou u zadní nápravy liší v jedné zásadní věci – na středovém tunelu je řadicí páka s šesti pozicemi pro jízdu dopředu a jednou zpátečkou. A samozřejmě s otevřenou kulisou, jak je u Ferrari zvykem.
Byl jsem u toho, když automobilka systém odhalila a umožnila ho hrstce novinářů z celého světa staticky vyzkoušet. A měl jsem to štěstí být také u dynamické prezentace tohoto systému na testovacím polygonu Balocco v severní Itálii. Jinými slovy, navlíkli mi na hlavu helmu, posadili mě do ferrari za 14 milionů z limitované výrobní série a ukázali mi prstem směr k závodní trati.
Vraťme se ale ještě na chvíli k otázce, o co jde. Ferrari 12Cilindri Manuale má stále stejnou osmistupňovou dvouspojkovou převodovku, umístěnou u zadní nápravy. Novinkou je ta kulisa manuálního řazení s klasickou řadicí pákou, jejímž pohybem volíte některý z prvních šesti převodových stupňů, příp. zpátečku.
To jediné, co je na celém systému elektronické, je přenos informací mezi spojkovým pedálem a kulisou řazení do převodovky. Všechno ostatní, odpor řadicí páky i spojky, charakteristické kovové cvakání při pohybu řadicí páky, je mechanické. Včetně blokovacího mechanismu kulisy řazení – který tu ale existuje jen proto, aby řidič omylem nezařadil špatný převod a nezničil tak motor či převodovku.
Proč auto prostě neodmítne v takovém případě zařadit, když komunikace probíhá elektronicky? Ferrari od počátku vývoje vyznává přístup, že řadicí páka a převodovka vždy dělají to samé. To, kam čidla v mechanismu řadicí páky zjistí, že člověk přesunul páku, takový převod se vždy zvolí. Díky tomuto přístup tak třeba není možné hýbat pákou, aniž byste sešlápli spojkový pedál.
Člověk za volantem, pracující s řadicí pákou, tedy má hlavní slovo, a to dokonce až do té míry, že elektronika nechá auto škubnout, když pustíte spojkový pedál příliš prudce, nebo dokonce i zhasnout při neumělém rozjezdu. A samozřejmě, výsledkem je i lepší celkový dojem z řazení.
Od startu v manuálu
Líbilo by se mi, kdybychom každý dostali „své“ 12Cilindri Manuale už u hotelu, dvě hodinky se projeli a dorazili na testovací polygon Balocco. Aut je ale méně než novinářů, třebaže naše skupina je velmi komorní, a tak za volant sedám až na polygonu. Hned po startu samozřejmě šlapu na spojkový pedál a pákou řadím jedničku; samočinného řazení si člověk „užije“ ve všech ostatních autech dosyta, takže tady se bude pracovat rukama.
Přistupuji k autu s respektem, přeci jen má 830 koní na zadních kolech a neznám trať, po které jezdíme. Není to tak úplně závodní okruh, i když tak vypadá – má obrubníky a sem tam i bezpečnostní prostor pro výlet mimo trať, ale protože je součástí testovacího polygonu, nejezdí se tu žádné závody. Zajímavý je ale dostatečně, nabízí různé zatáčky, z nichž některé se jezdí na dvojku a jiné jsou táhlé a velmi rychlé, a taky dvě rovinky, které automobilka přerušila umělými šikanami, aby udržela rychlost novinářů na uzdě.
Rovnou při představení 12Cilindri Manuale se ozvaly hlasy, že přeci Koenigsegg má to stejné, takže odpovězme na otázku – je to opravdu stejné? Principiálně ano, technicky ne tak úplně. Koenigsegg sice má kulisu ve tvaru H, ale jednak jí neovládá dvouspojkovou převodovku, nýbrž svou devítistupňovou převodovku o sedmi spojkách s označením Light Speed Transmission. Ovládání však je samozřejmě stejně elektronické jako u Ferrari.
Jednak, u Ferrari je šest kvaltů na kulise vždy prvních šest převodů v převodovce. Koenigsegg v závislosti na jízdním režimu elektronicky upravuje, kterých šest převodových poměrů z dostupných devíti bude kulisou možné vybírat.
Můžeme zmínit ještě sedmistupňový manuál od Porsche, který vznikl z dvouspojkové převodovky PDK. V tomto případě však po úpravě není možné samočinné řazení, neboť zde byly úpravy zásadnější. Porsche vymontovalo mechatroniku a ovládací solenoidy z PDK a nahradilo je standardním mechanismem pro ruční řazení včetně táhle vedoucích od řadicí páky. Také spojku neovládá elektronika, nýbrž klasicky hydraulické vedení od pedálu.
Věnuji se zprvu hlavně okruhu, abych se ho co nejlépe naučil během toho krátkého času, který mi s 12Cilindri Manuale přísluší. A najednou si všimnu, že s řadicí pákou a spojkou pracuji naprosto samozřejmě – až tak, že zapomínám, že nejde o skutečné manuální řazení. Ztvárnění iluze a naladění kulisy řazení i odporu spojkového pedálu je naprosto vynikající.
Poměrně rychle se mi také povedlo nacvičit souhru levé nohy a pravé ruky tak, že řadím rychle a přesně. Zjišťuji také, že vůz nemá samočinné meziplyny, jako řada jiných sporťáků s manuálním řazením. Netrénoval jsem techniku pata-špička, než jsem sem přiletěl – na čem taky, když většina testovacích aut dnes má automatické řazení a jediné auto s manuálem, které pravidelně řídím, je můj Renault RX4, který má do sporťáku zhruba stejně daleko jako průměrná dělnická dodávka – a přesto se mi meziplyny záhy začínají celkem slušně dařit, přestože na téhle straně procesu potřebuji trénovat já, není třeba jakkoliv ladit auto.
Takže všechno, co říkali o tom mechanickém pocitu z řazení, je pravda. Ono to však ani nemůže být jinak, protože odezva, kterou řidič dostává ať už pro nohu nebo pro ruku, skutečně mechanická je. Protože převodovka v samočinném režimu dokáže řadit naprosto bleskově, neexistují tu žádné prodlevy, které by řidič zaznamenal.
Přesněji – já se svými řidičskými schopnostmi nevnímám žádnou prodlevu mezi tím, co dělá moje pravá ruka a co dělá převodovka. Věřím ale, že nejslavnější automobilka na světě má dostatečně schopné vývojáře a testovací jezdce – a taky dostatečně hluboké kapsy – na to, aby dokázala tento systém naladit tak dokonale, že nic nestandardního nepozná ani člověk s řidičskými schopnostmi Ayrtona Senny. Pořád totiž platí, že žádný řidič z masa a kostí není v řazení rychlejší než mistrně naladěná dvouspojková převodovka, která změní kvalt doslova během mrknutí oka.
Ideální stavba, ideální jízda
Motor se vytáčí naprosto bleskově a jeho reakce na plynový pedál jsou okamžité, jeho linearita je díky atmosférickému plnění naprosto fantastická. Podobně úchvatná je zvuková kulisa. 12Cilindri Manuale není při běžné jízdě, a nakonec ani při té ostré na trati, nadměrně hlučné. Přesto je jekot dvanáctiválce v devíti tisících otáček – maximum leží v 9500 ot./min-1 – podmanivý.
Zároveň je naprosto fantastické vyvážení vozu. Technická data hovoří o 48,4 % hmotnosti na přední a 51,6 % na zadní nápravě, což může zvednout obočí, jelikož obrovský dvanáctiválec o objemu 6,5 litru sedí vpředu. To však není úplně přesné, motor je ve skutečnosti uložený uprostřed – mezi přední nápravou a kabinou.
Právě takhle postavené auto je z hlediska jízdních vlastností zhruba to nejlepší, co můžete mít, a 12Cilindri Manuale to krásně ukazuje. Řízení si nehraje na falešnou sportovnost tím, že by bylo tuhé, naopak je v režimech Sport – ten tu je základní, něco jako Normal u škodovek – a Race příjemně lehké. Kromě volantu ke mně auto promlouvá zejména skrz sedačku a díky rozložení hmotnosti působí lehčí, než co by naznačovala technická data – byť ani jeho skutečná hmotnost není na dnešní dobu nijak extrémně vysoká.
Baví mě to úplně neskutečným způsobem a chci to domů – ale to se dalo čekat, jelikož pokud bych si měl pořídit nějaké ferrari, v prvé řadě by to bylo 550 Maranello. (I ovládání klimatizace a situace středového displeje obecně je tu výrazně příjemnější než v purosangue HS, o němž jste si mohli přečíst před čtrnácti dny.) A troufám si říci, že kdybych si 12Cilindri Manuale mohl pořídit, drtivou většinu života by to auto strávilo v režimu manuálního řazení. Osmý kvalt by na dálnici sice asi snížil spotřebu, ale na šestku se dá jet něco přes 300 km/h (nejvyšší rychlosti 340 km/h vůz dosáhne na sedmičku), takže ten rozdíl v otáčkách při 130–150 km/h nebude zas tak velký.
Výtku mám snad jedinou a všímám si jí, když vedoucí auto s instruktorem znalým testovacího polygonu dává blinkr – směrovka je příliš blízko brzdovému světlu, a tak za denního světla není moc dobře vidět, že auto bliká. To se ovšem stává i u řady jiných, běžnějších aut dnešní doby.
Závidím těm 1499 šťastlivcům, kteří si 12Cilindri Manuale budou moci pořídit? Vůbec, přeju jim to, protože ten vůz dokáže nabídnout opravdu hodně. Navíc je už teď jasné, že na ceně poroste. Ve výsledku ale doufám, že tohle manuální řazení Ferrari namontuje i do dalších svých modelů.
|Ferrari 12Cilindri Manuale – technická data
|Motor
|V12 zážehový
|Zdvihový objem
|6496 cm3
|Výkon
|610 kW (830 k) při 9250 ot./min-1
|Točivý moment
|678 Nm při 7250 ot./min-1
|Převodovka
|8st. dvouspojková u zadní nápravy s možností manuálního řazení pákou v kulise ve tvaru H, pohon zadních kol
|Zrychlení na 100 km/h
|2,9 s
|Nejvyšší rychlost
|340 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|15,5 l/100 km
|Provozní/celková hmotnost
|1685/- kg
|Délka × šířka × výška
|4733 × 2176 × 1292 mm
|Rozvor náprav
|2700 mm
|Pneumatiky
|275/35 R21 vpředu, 315/35 R21 vzadu
|Objem zavazadelníku
|270 l
|Cena
|590.000 € (14.366.000 Kč)
Zdroj: Autorský text | foto, video: Ferrari