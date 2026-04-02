Erling Haaland má nové auto. Norský střelec zvolil limitku s příběhem
Nejlepší norský útočník si udělal radost mimo hřiště. Do jeho už tak oslnivé sbírky přibyl Mercedes-Maybach třídy S v limitované edici, který je připomínkou tragicky zesnulého génia moderního designu.
Do garáže nejlepšího střelce Premier League v anglickém Cheshiru nedávno přibyl nový stroj. Mercedes-Maybach třídy S v limitované edici Virgil Abloh je to pojízdným artefaktem propojujícím svět německého inženýrství s příběhem jednoho z největších návrhářů naší doby.
Virgil Abloh byl mj. uměleckým ředitelem pánských kolekcí Louis Vuitton. Byl také považován za architekta moderní popkultury. V listopadu 2021 šokoval svět svou náhlou smrtí ve věku jednačtyřiceti let. Teprve po jeho skonu vyšlo najevo, že vizionář, který do poslední chvíle udával tempo světové módě, v soukromí sváděl tříletý boj s agresivním srdečním angiosarkomem.
Luxusní sedan nebyl první spolupráci německé automobilky a amerického návrháře. Jejich společný dialog započal radikální demontáží ikonické třídy G v rámci Project Geländewagen, kde se luxusní off-road proměnil v syrový závodní speciál, a pokračoval konceptem elektrického kupé Project Maybach.
Haalandova limitovaná edice třídy S, čítající pouhých 150 exemplářů pro celý svět, představuje jednu z posledních kreativních stop zesnulého Virgila Abloha. Exteriér je proveden v charakteristické dvoubarevné kombinaci pískového odstínu a hluboké lesklé černé Obsidian Black, která plynule přechází i na kola, lišty a další detaily karoserie.
Pod kapotou se ukrývá majestátní šestilitrový motor V12 s dvojitým přeplňováním, jehož výkon přesahuje 600 koní. Tento dvanáctiválec dokáže mohutný sedan katapultovat z nuly na 100 km/h přibližně za 4,5 sekundy. Interiér kombinuje černou a pískovou kůži s precizním ručním zpracováním, doplněnou o speciální loga edice Virgil Abloh a unikátní grafiku infotainmentu. Cena? Asi 11 milionů Kč.
Erling Haaland v aktuální sezóně nasázel v nejvyšší anglické soutěži už 22 branek, v rámci všech soutěží už pokořil metu 30 vstřelených gólů. Tyto úspěchy mu umožňují rozšiřovat flotilu, jejíž celková hodnota se odhaduje na více než 300 milionů korun.
Nový Maybach v hodnotě přibližně 12 milionů korun doplňuje v Haalandově sbírce další klenoty. Vedle puristického Porsche 911 GT3 nebo aristokratického Rolls-Royce Cullinan vyniká především Mercedes-AMG One, což je prakticky monopost Formule 1 homologovaný pro běžný provoz.
Zdroje: The Sun, Transfermarkt, Mercedes-Benz, Vogue Business, Premier League Stats