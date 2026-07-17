Estonská rallye po pátku: Pajari vyhrál všechno
Finský jezdec Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) ovládl úvodní den Estonské rallye, která je devátým podnikem letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích. Nejmladší člen továrního týmu vyhrál všech sedm pátečních rychlostních zkoušek a vede s náskokem 14,7 sekundy.
Po pátečním ranním shakedownu začala rallye odpoledne trojicí šotolinových erzet jižně od centra soutěže v Tartu. Jely se dvakrát po obou stranách pneuservisní zóny v Tehvandi. Den zakončila silniční erzeta v Elvi. Posádky absolvovaly 103,42 kilometrů rozdělených do sedmi rychlostních zkoušek.
Nikdo na něj nestačil
Čtyřiadvacetiletý Pajari je v průběžném pořadí na šamúpionátu na čtvrté místě. Když začal soutěž v pátek po poledni nejrychleji, málokdo mohl tušit, že na něj nebude nikdo první den soutěže stačit. „Myslím, že si vždycky pamatujete první zkoušku, ale tohle byla pořádná akce. Na šesté zkoušce jsem byl příliš široký v jedné zatáčce a ztratil tam pár desetin. Pořád máme před sebou ještě hodně kilometrů, ale stejně to byl super pěkný den. Každopádně udělám, co jen budu moci, a pořád je to super dlouhá rallye,” prohlásil Pajari.
Ovládnout hned prvních šest (a více) erzet v řadě odstartovalo naprostou senzaci na Rally Islas Canarias 2025. Tento kousek měl na svědomí finský fenomén Kalle Rovanperä s vozem Toyota GR Yaris Rally1. Rovanperä tehdy na španělském asfaltu předvedl nevídanou dominanci. Nejenže vyhrál prvních šest rychlostních zkoušek, ale svou šňůru nezastavitelně protáhl a ovládl neuvěřitelných prvních 12 RZ v řadě. Z celkových 18 zkoušek celé rallye nakonec zvítězil v 15. Soutěž s přehledem vyhrál s náskokem téměř jedné minuty před Sébastienem Ogierem.
Neuville je hodně rozpačitý
Průběžně druhý v soutěži Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) byl ve třech erzetách druhý, ve třech třetí a jednou čtvrtý. „Opravdu netlačím příliš tvrdě, protože nemám pocit, že bych měl tlačit na maximum. Je to tam velmi abrazivní, velmi těžké pro pneumatiky, takže jsem se snažil jet trochu opatrněji. Byl to náročný den, to je jisté. Musíme se pokusit získat lepší pocit pro další den,” konstatoval Solberg.
Mezi jezdce tovární stáje Toyota se vklínil na třetím místě Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), který byl na třech erzetách druhý a po pátku ztrácí na lídra soutěže 16,5 sekundy. “Jsem s dnešním den spokojený. Jenom na jednom kruhovém objezdu bylo auto hodně nedotáčivé a nemohl jsem to otočit. Byl to dobrý den, jsem velmi spokojený. V sobotu začneme znovu. Zkusíme být trochu rychlejší,” komentoval Fourmaux své dosavadní počínání.
Čtvrtý je další jezdec s hyundaiem Belgičan Thierry Neuville, který se netajil svými rozpaky: Čekal jsem víc. Auto bylo na testování skvělé, ale dnes jsem nic z toho nemohl najít. Zítra změním nějaké věci. Jsem samozřejmě zklamaný, že jsem nenašel ten správný pocit. Mám obrovskou nedotáčivost. Problém je někde v transmisích, nemohl jsem otočit auto.”
Katsutovi explodovala pneumatika
Na pátém místě figuruje úřadující mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který vyhrál předchozí podnik v Řecku. Aktuálně má manko 33,3 sekundy na svého, o osmnáct let mladšího týmového kolegu. “Věděli jsme, že bude těžké být tady od začátku nejrychlejší. Ovšem i tak to byl pro nás v pohodě den. Momentálně je mi líto Taka, to si nezasloužil. Bylo těžké startovat dnes na čele a on to musí udělat znovu zítra. Pokusíme se v sobotu zvýšit tempo z lepší startovní pozice,” řekl Francouz.
Jak zmínil Ogier, smolařem se první den stal Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), který fugroval po úěti zkouškách na šestém místě. Ovšem na šesté erzetě mu explodovala přední pneumatika. “Co můžeme dělat? Na dlouhé rovince pneumatika okamžitě explodovala. Bylo to tak strašně nebezpečné.S Málem jsem měl obrovskou nehodu. Nemohu tomu uvěřit! To je tak špatné,” lamentoval japonský pilot, který zřejmě přijde o třetí místo v průběžném pořadí šampionátu.
Výsledky (po RZ7 z RZ18):
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 49:43,5; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +14,7; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +16,5; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +24,0; 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +33,3; 6. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +44,7; 7. Lappi, Mälkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +46,5; 8. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +46,6; 9. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +49,8; 10. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +1:04,3; 11. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +2:44,8; 12. Suninen, Hussiová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +2:47,3; 13. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +2:49,8; 14. Vaher, Jansen (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +2:52,2; 15. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +2:52,6; 16. Heikkilä, Temonen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +2:55,1; 17. Enok, Simm (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +2:58,1; 18. Kauppinen, Virtanen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +2:59,6; 19. Jürgenson, Ojak (Est./Ford Fiesta Rally2) +3:00,5; 20. Johansson, Gröinwall (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:12,1.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Estonské rallye
Sobota 18. 7. - 8.47 RZ8 (24,35 km), 9.49 RZ9 (10,67 km), 11.10 RZ10 (24,35 km), 12.03 RZ11 (10,67 km), 14.48 RZ12 (23,74 km), 16.05 RZ13 (15,16 km), 16.58 RZ14 (23,74 km), 18.05 RZ15 (15,16 km), 19.35 RZ16 (1,76 km). Etapa celkem 149,60 km.
Neděle 19. 7. - 10.05 RZ17 (24,39 km), 12.15 RZ18 (24,39 km). Etapa celkem 48,78 km.