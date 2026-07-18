Estonská rallye po sobotě: Bude Pajarimu stačit náskok?
Finský jezdec Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vede Estonskou rallye, která je devátým podnikem letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích. Nejmladší člen továrního týmu má před seboou dvě nedělní rychlostní zkoušky a na dosah velkou šanci vyhrát poprvé podnik šampionátu.
Sobota byla nejdelším dnem soutěže s devíti rychlostními zkouškami v celkové délce 149,60 kilometru. Před poledním servisem v Tartu se odjely dvě erzety na severu, dvakrát na jih, a odpoledne dvakrát další erzety na jihu od centra soutěže. Den zakončila superspeciální erzeta sousedící se servisním parkem v Tartu.
Každý chvilku tahal pilku
Páteční den soutěže byl ve znamení Samiho Pajariho, který vyhrál všech sedm rychlostních zkoušek. Sobotu začal ve stejném režimu, vyhrál dvě erzety, aby pak jeho šňůru devíti vyhraných rychlostních zkoušek přerušil jeho týmový kolega Oliver Solberg. Švéd vyhrál RZ10 a RZ11, zkrátil tak svoji ztrátu na vedoucího jezdce ze 17,6 na 14,1 sekundy.
“Bylo to docela v pořádku. Měl jsem opět solidní jízdu, ale vypadá to, že Oliver tlačil jako blázen. Nechtěl bych mu dát lehkou práci, aby nás dohnal, takže musíme dál tlačit,” prohlásil Pajari. Jeho zmíněný soupeř Solberg reagoval: “Dvě desetiny není nic moc, ale zdá se, že nějak zrychluje. Musím se soustředit na sebe a ten pocit tam stále je, takže musíme dál tlačit. Stále je před námi dost kilometrů,” kontroval svými slovy švédský pilot.
Tady vládnu pořád já
Čtyřiadvacetiletý Pajari však kontroval a vyhrál tři následující zkoušky (RZ12 až RZ14) a zvýšil svůj náskok na druhého Solberga ze 14,1 na 25,3 sekundy. Ovšem na RZ14 měl vážný problém. “Málem jsme udělali hodiny v opravdu pomalé zatáčce a asi jsme něco trefili. Bylo by hloupé ztratit rallye tímto způsobem, ale musím zkontrolovat, jestli je to v pořádku. Auto jede dobře, musíme pokračovat dál,” komentoval situaci Pajari, který je blízko životnímu úspěchu. Zatím má po 65 odjetých podniků mistrovství svězta na kontě jedno druhé a pět třetích míst. Do finiše si veze náskok 25 sekund.
Pro aktuálně druhého Solberga má start v Estonsku zvláštní význam. Minulý rok tady vyhrál poprvé podnik světového šampionátu a teď má ke stejnému velkému úspěchu nakročeno jeho týmový kolega v továrním týmu Toyota, který je jenom o pouhých 67 dní mladší. “Bylo to trochu obtížné s pneumatikami. Pocit z auta je dobrý, ale Sami má také velmi dobrý pocit. Jen se potřebuji cítit trochu pohodlněji. Je to velmi náročné na pneumatiky a těžké vědět, jak s nimi správně pracovat. Sami dělá skvělou práci a to je vše,” prohlásil Solberg.
Navigátor držel okno
O třetí místo momentálně bojují dva jezdci továrního týmu Hyundai - Francouz Adrien Fourmaux a Belgičan Thierry Neuville. Aktuálně má více ze hry francouzský pilot má k dobru 1,9 sekundy. “Byl to velmi dobrý pocit, užíval jsem si to. Snažil jsem, se být trochu opatrný, protože na některých místech se objevovaly kameny v stopách, ale jinak jsem si to opravdu užil. Myslím, že jsme zůstali po dnešním dnu bez pneumatik a tvrdé moc nefungovaly. Stále máme dobrou pozici na zítřek, abychom získali nějaké pěkné body na neděli,” zhodnotil situaci Fourmaux.
Neuville dokázal v sobotu vyhrát jednu rychlostní zkoušku a jako jediný tak narušil hegemonii jezdců na toyotách. “Martijn se snažil držet okno, protože se po skocích uvolnilo a měli jsme v autě hodně prachu. Ale moc jsme si to užili. Když je to rozježděné, pořád se cítím pohodlněji než v první průjezdu. Dnes jsme to dokončili a zítra si ještě pořádně zajedeme,” netají se odhodláním Neuville.
Na pátém místě figuruje úřadující mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který byl v průběhu dosud odjetých šestnácti rychlostních zkoušek pouze třikrát čtvrtý. “Pěkný profil všech zkoušek, ale hledáme přilnavost. Očividně to bude mnohem rychlejší. Místy bylo hodně vyjetých kolejí. Trochu škoda, tak krásná rallye a nejsou tady vůbec žádné souboje, protože silnice je čím dál rychlejší s každým autem,” popsal situaci dvaačtyřicetiletý Francouz.
Šestý je lídr průběžného pořadí světového šampionátu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), jeho nejlepšími výsledky v průběhu Estonsklé ryllye byla tři pátá místa v jednotlivých erzetách. “Den začal docela dobře, ale pak jsme zkusili nějaké změny, které šly trochu zpátky. Aspoň víme, co příště nedělat. Nejel jsem tak dobře, jak jsem si představoval. Z nějakého důvodu to pro mě nebylo vůbec dobré,” vysvětloval Evans.
Výsledky (po RZ16 z RZ18):
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:08:34,0; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +25,0; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +52,1; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +54,0; 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:32,8; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:02,9; 7. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +2:16,3; 8. Lappi, Mälkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +2:42,0; 9. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +3:03,2; 10. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +7:07,2 (nejlepší v kategorii WRC2); 11. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +7:17,3; 12, Suninen, Hussiová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +7:18,1; 13. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +7:43,8; 14. Heikkilä, Temonen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:55,2; 15. Johansson, Gröinwall (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8:36,3; 16. Enok, Simm (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +8:48,3; 17. Joona, Linmaketo (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +8:54,9; 18. Volver, Sönaová (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +8:56,9; 19. Jürgenson, Ojak (Est./Ford Fiesta Rally2) +9:04,8; 19; 20. Nögene, Lesk (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +9:12,4.
Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Estonské rallye
Neděle 19. 7. - 10.05 RZ17 (24,39 km), 12.15 RZ18 (24,39 km). Etapa celkem 48,78 km.