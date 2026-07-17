Estonská rallye před startem: Kdo zvládne rychlé šotoliny?
S náskokem sedmi bodů vstupuje Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) do devátého podniku mistrovství světa v automobilových soutěžích. Jeho i dalších padesát přihlášených čekají rychlé šotoliny Estonské rallye.
Pobaltská soutěž je součástí světového šampionátu od roku 2020 s výjimkou sezony 2024. Premiérový podnik vyhrál domácí Ott Tänak s hyundaiem, v dalších letech vládly toyoty. Třikrát v řadě vyhrál Fin Kalle Rovanperä. Minulý rok se zde radoval ze svého prvního triumfu v MS Švéd Oliver Solberg.
Kudy všude vedou cesty
Delfi Rally Estonia, jak se oficiálně nazývá devátý podnik MS, tvoří 18 rychlostních zkoušek o celkové délce 301,80 kilometru. Po pátečním ranním shakedownu začíná rallye odpoledne trojicí šotolinových erzet jižně od centra soutěže v Tartu, které se dvakrát pojedou po obou stranách pneuservisní zóny v Tehvandi. Den zakončí silniční erzeta v Elvi. Posádky čeká 103,42 kilometru rozdělených do sedmi rychlostních zkoušek.
Sobota bude nejdelším dnem soutěže s devíti rychlostními zkouškami v celkové délce 149,60 kilometru. Před poledním servisem v Tartu se pojedou dvě erzety na severu, dvakrát na jih, a odpoledne dvakrát další erzety na jihu. Den zakončí superspeciální erzeta sousedící se servisním parkem.
V neděli rallye zakončí dva průjezdy erzetou Kääriku, nejdelší z celé rallye o délce 24,39 km. Ze závěrečné Power Stage si pět nejrychlejších odveze od pěti do jednoho bonusového bodu. Nejlepší posádky se mají na cílové rampě objevit ve 14.20 místního času, tedy ve 13.20 času středoevropského.
Šéf závodí jinde
Jezdci továrního týmu Toyota drží pět prvních míst v průběžném pořadí světového šampionátu a všichni se objeví na startu v Tartu. V Estonsku chybí týmový šéf Jarri-Matti Latvala, který ve stejném termínu startuje s vozem Toyota Celica GT-Four na Rallye Weiz v Rakousku, která je součástí mistrovství Evropy historických automobilů. Zaskočí za něj čtyřnásobný mistr světa Juha Kankkunen.
Juha Kankkunen (zástupce šéfa týmu):„Jako tým se těšíme na tuto část sezony a na velmi rychlé rallye v Estonsku a Finsku. Finsko je samozřejmě naše domácí rallye, ale Estonsko je také místem, kde máme dobrou historii a dobré výsledky. Oliver zde loni úžasně zvítězil a Taka i Sami jsou oba ve velmi dobré formě. Pro Elfyna by mělo být snazší závodit z první pozice na silnici, zatímco Seb na této soutěži mnoho let neřídil, ale po vítězství v Řecku bude motivovaný.“
Elfyn Evans:„Na rychlých silnicích v Estonsku a Finsku je důležité najít dobrý pocit a co nejlépe připravit auto. Pomohlo nám minulý týden jet národní rallye v Estonsku, abychom si zvykli na nejvyšší rychlosti. Pokud bude velmi sucho, můžeme ještě něco uklidit, ale musíme se soustředit.“
Sébastien Ogier:„Je to jedna z nejpozoruhodnějších rallye sezony a dobře zorganizovaná akce se skvělou atmosférou. Minulý týden jsem si užil test, vrátil se mi cit pro vysokou rychlost a doufám, že budeme konkurenceschopní. Vždycky si užívám takové výzvy a dám do toho všechno.“
Oliver Solberg:„Je to pro mě speciální místo poté, co jsme tam loni dosáhli našeho prvního vítězství. Je to skvělá rallye, kterou jsem si vždy užíval. S vysokými rychlostmi, masivními skoky a nadšenými fanoušky. V poslední době jsme neměli šťastnou sérii, ale vracím se tam, kde mám zkušenosti.“
Takomoto Katsuta:„V Estonsku musíte být odhodlaní, zejména ve druhém průjezdu, když se silnice rozjede a rozdíly jsou při těchto rychlostech velmi malé. Všichni týmoví kolegové mohou být v těchto rallye také velmi silní, ale já se budu snažit dosáhnout dobrých výsledků.“
Sami Pajari:„Opravdu se těším na tyto další dvě rallye v Estonsku a Finsku: jsou to mé nejoblíbenější v kalendáři. Jsem docela spokojený, stále jsme v dobré pozici v šampionátu. Naše startovní pozice by neměla být pro další rallye příliš špatná. Měla by nám umožnit bojovat, takže uvidíme, co můžeme dělat.“
Domácí mají velkou šanci
Domácí hrdinové Robert Virves a jeho spolujezdec Jakko Viilo budou na rychlých šotolinových tratích patřit mezi favority na vítězství v kategorii WRC2. Posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 bude čelit silné konkurenci, protože do kategorie WRC2 se přihlásilo 24 posádek, z nichž deset bude spoléhat na vozy Škoda Fabia RS Rally2. Vzhledem k tomu, že je více než polovina sezóny 2026 za námi, v kategorii WRC2 začínají hrát roli taktické úvahy. Každý jezdec a spolujezdec si může v průběhu sezony vybrat až sedm bodovaných soutěží, přičemž do celkového hodnocení se započítává šest nejlepších výsledků.
Virves je v současné době na šestém místě celkového pořadí své kategorie. Estonci, kteří jedou s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT, si však zatím vybrali pouze dvě soutěže: Safari Rally v Keni a řeckou rallye Akropolis. A obě vyhráli. Díky stoprocentní úspěšnosti jsou na tom mnohem lépe, než naznačuje aktuální pořadí. Vzhledem k tomu, že všichni jezdci a spolujezdci v první pětce celkového pořadí již mají na kontě alespoň čtyři výsledky, má Virves před svou domácí soutěží všechny důvody k optimismu. „Poté, co jsem loni v kategorii WRC2 vyhrál na Estonské rallye, se už nemůžu dočkat, až se se svým vozem Škoda Fabia RS Rally2 znovu vydám na fantastické šotolinové trati,“ řekl 26letý jezdec.
Fin Emil Lindholm, kolega Roberta Virvese v týmu Toksport WRT, obsadil na Estonské rallye v kategorii WRC2 v letech 2022 a 2023 třetí místo. Letos se mistr světa kategorie WRC2 z roku 2022 spolu s brazilským spolujezdcem Gabrielem Moralesem bude snažit dosáhnout špičkového výsledku. Mezi uchazeče o stupně vítězů v kategorii WRC2 patří také další posádky jedoucí s vozem Škoda Fabia RS Rally2 - Jan Solans a Rodrigo Sanjuán ze Španělska (PH.Ph), Lauri Joona a Antti Linnaketo z Finska (TGS Worldwide) a mistři světa kategorie Junior WRC z roku 2025 Mille Johansson a Johan Grönvall ze Švédska (MS Munaretto).
S vozem Škoda Fabia RS Rally2 startuje také dvojice Mikko Heikkilä a jeho spolujezdec Kristian Temonen z týmu TGS Worldwide, která nedávno zvítězila na Royal Rally of Scandinavia, soutěži s podobným typem rychlostních zkoušek započítávané do mistrovství Evropy. Jednou z největších místních nadějí je taktéž dvacetiletý Estonec Patrick Enok. Ve voze Škoda Fabia RS Rally2 týmu Printsport mu bude pomáhat zkušený spolujezdec Silver Simm.
Harmonogram Estonské rallye
Pátek 17. 7. - 12.03 RZ1 (21,45 km), 12.56 RZ2 (11,97 km), 13.49 RZ3 (17.43 km), 15.46 RZ4 (21,45 km), 16.39 RZ5 (11,97 km), 17.32 RZ6 (17,43 km), 18.35 RZ7 (1,72 km). Etapa celkem 103,42 km.
Sobota 18. 7. - 8.47 RZ8 (24,35 km), 9.49 RZ9 (10,67 km), 11.10 RZ10 (24,35 km), 12.03 RZ11 (10,67 km), 14.48 RZ12 (23,74 km), 16.05 RZ13 (15,16 km), 16.58 RZ14 (23,74 km), 18.05 RZ15 (15,16 km), 19.35 RZ16 (1,76 km). Etapa celkem 149,60 km.
Neděle 19. 7. - 10.05 RZ17 (24,39 km), 12.15 RZ18 (24,39 km). Etapa celkem 48,78 km.
Průběžné pořadí MS (po 8 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 158 bodů; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 151; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 125; 4. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 114; 5. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 103; 6. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 97; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 93; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 10. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 19; 12. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 13. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 14; 14. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 15. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 16. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 17. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 18. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 19. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 20. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 6; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 23. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 24. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 25. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 26. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 28. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 29. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 416 bodů; 2. Hyundai 276; 3. Toyota WRT2 126. Ford 107.
Vedení v soutěži (RZ): Evans 37, Ogier 35, Solberg 23, Neuville 17, Pajari 11, Katsuta 9, Fourmaux 6.
Vyhrané RZ: Solberg 41, Ogier 36, Evans 22, Pajari 18, Fourmaux 14, Neuville 12, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.
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