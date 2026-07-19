Estonská rallye v cíli: Pajariho vítězné sólo
Finský jezdec Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) vyhrál Estonskou rallye, která byla devátým podnikem letošního mistrovství světa v automobilových soutěžích. Nejmladší člen továrního týmu vedl od první do poslední osmnácté rychlostní zkoušky. Poprvé vyhrál podnik světového šampionátu. Stal se 83. vítězem v historii MS, které se v hodnocení jezdců datuje od roku 1977.
V neděli rallye zakončily dva průjezdy erzetou Kääriku, nejdelší z celé rallye o vzdálenosti 24,39 km. Ze závěrečné Power Stage si pět nejrychlejších odvezlo od pěti do jednoho bonusového bodu.
Dokázal poděkovat každému
Čtyřiadvacetiletý Pajari vedl od první rychlostní zkoušky a před závěrečným dnem měl k dobru 25 sekund. Poslední den se jela dvakrát erzeta dlouhá 24,39 kilometrů a obě vyhrál Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) , který zde před rokem poprvé vyhrál podnik MS. Nyní triumfoval jeho o 67 dní mladší týmový kolega, který si do cíle přivezl náskok 19,5 sekundy.
“Je to něco naprosto úžasného! Možná jsem si neuvědomil, co jsem právě dokázal. Všichni, kteří pracují v Toyota Gazoo Racing, jsem super super šťastný a vděčný za vás! Děkuji za veškerou podporu. Děkuji, že jste věřili ve mě. A všem mým sponzorům, rodině, přátelům, všem, kdo stáli za mnou v těžkých časech, tohle je pro vás! A nakonec, ale ne méně důležité. Chci poděkovat sám sobě za to, že jsem se nevzdal a že jsem do toho šel znovu. Věděli jsme, že to přijde, nebylo pochyb, ale teď jsme to udělali,” prohlásil Pajari.
Fin narozený 1. prosince 2001 debutoval v šampionátu v roce 2019 ve Finsku. O pět let později zde vyhrál svoji první zkoušku v mistrovství světa. V listopadu 2025 v Japonsku se poprvé prosadil na stupně vítězů a o tři týdny později se v Saúdské Arábii poprvé objevil v průběhu soutěže na prvním místě. Má za sebou 66 startů v MS. K vítězství má na svém kontě jkedno druhé a pět třetích míst. V kariéře dosud vyhrál 37 erzet a získal 307 bodů.
Podobný kousek jako se povedl v Estonsku 2025 Pajarimu, zvládli v posledních pěti letech čtyři jezdci, kteří dokázali vést od první do poslední zkoušky. V Arctic Rally Finland 2021 to předvedl Estonec Ott Tänak, v Rallye Monte Carlo 2023 pak Francouz Sébastien Ogier. Dvakrát to dokázal Fin Kalle Rovanperä v Lotyšsku 2024 a na Kanárských ostrovech 2025.
Týmovou bitvu rozhodl Fourmaux
Pět zkoušek vyhrál v Estonsku Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1), ale stačilo mu to jen na druhé místo, stejně jako letos v Portugalsku. “Určitě to byl velmi dobrý víkend, musím být šťastný. Neměl jsem úplnou důvěru tlačit na sto procent maximum jako Sami, on si to zaslouží. Jsem velmi spokojený se svým víkendem, dobré body a dobrý krok vpřed pro nadcházející podniky,” prohlásil Solberg, který letos ještě dokázal vyhrát úvodní podnik v Monte Carlu.
Souboj jezdců tovární stáje Hyundai o třetí místo vyhrál nakonec Francouz Adrien Fourmaux. “Je skvělé být zpátky na pódiu. Byl to velmi dobrý víkend, řídit toto auto na těchto cestách je úžasné! Chtěl jsem si teď zajistit místo na stupních. Velmi si to užívám, díky týmu a všem, kteří mě podporují. Uvidíme, co můžeme udělat při dalším startu ve Finsku,” řekl Fourmaux.
Belgičan Thierry Neuville byl nejrychlejší v jedné erzetě a na stupně vítězů mu nakonec chybělo 5,9 sekundy. “Očividně jsem trochu zklamaný, že jsme ráno ztratili tolik času. Také jsme před rychlostní zkouškou dělali nějaké opravy a málem nestihli časovou kontrolu, takže možná jsem nebyl v dobrém rytmu. Obecně při první průjezdu se hodně potýkáme s přilnavostí. Opravdu jsem s jízdou tady spokojený. Je škoda, že jsme první den ztratili tolik času, souboj by byl ještě zajímavější,” komentoval situaci Neuville.
Radost pro domácího jezdce
Pátou příču obsadil úřadující mistr světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). “Udělali jsme, co jsme mohli, myslím, že to nebylo špatné z hlediska výkonu. Mohl jsem být rychlejší, ale nehledám žádné výmluvy. Chceme lepší výkon ve Finsku. Oliver a Sami byli silní, jak jsme očekávali. Doufám, že se s nimi popereme,” uvedl Francouz.
Šestý přijel na cílovou rampu vedojcí jezdec průběžného pořadí MS Elfyn Evans. Ovšem až dvě minuty za vítězem. “Rekl bych, že tam byly nějaké dobré momenty. Nevyhnutelně máme za sebou velmi těžký víkend. Vývoj trati dělá problémy, když začínáte v těžkém terénu v pátek jako první. Je to však podle pravidel a a s tím nic nenaděláme,” řekl v cíli Velšan.
V kategorii WRC2 dominoval domácí Robert Virves s vozem Škoda Fabia RS Rally2 připraveným německým týmem Toksport. Estonec vyhrál letos potřetí v kategorii WRC2. “Šílené! Nevím, kde začít. Jistě nejtěžší závod mé kariéry dosud, být tak od začátku naplno. Byly to pro mě docela náročné dny, tlak byl opravdu vysoký. Je to první rallye WRC mé dcery, poprvé mě vidí, takže nebyla jiná možnost než vyhrát. Obrovské díky Toksportu za další bezchybný závod. Jsem opravdu opravdu šťastný,” prohlásil Estonec, kterému bylo před jedenácti dny šestadvacet let. Letos zvítězil ještě na keňské Safari rallye a řecké Akropolis rallye.
Výsledky (po RZ18 z RZ18):
1. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 2:31:16,5; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +19,5; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +53,8; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +59,7; 5. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:32,9; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2:01,0; 7. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +2:35,3; 8. Lappi, Mälkönenová (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +3:02,3; 9. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +3:28,0; 10. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +8:33,1 (nejlepší v kategorii WRC2); 11. Suninen, Hussiová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:40,7; 12. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +8:41,9; 13. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +9:24,4; 14. Johansson, Gröinwall (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +10:21,5; 15. Enok, Simm (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +10:35,5; 16. Volver, Sönaová (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +10:44,5; 17. Joona, Linmaketo (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +10:44,6; 18. Jürgenson, Ojak (Est./Ford Fiesta Rally2) +10:47,0; 19. Nögene, Lesk (Est./Toyota GR Yaris Rally2) +11:04,0; 20. Greensmith, Andersson (Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +11:15,6; 21. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +13:23,6; ... 44. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:21:55,0.
Výsledky jsou neoficiální.
Průběžné pořadí MS (po 9 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 177 bodů; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 152; 3. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 144; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 139; 5. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 130; 6. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 111; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 111; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 25; 9. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 21; 10. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 11. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 12. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 13. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 15; 14. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 13; 15. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 16. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 17. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 18. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 20. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 24. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 25. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 26. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 28. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 29. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 464 bodů; 2. Hyundai 308; 3. Toyota WRT2 157. Ford 116.
Vedení v soutěži (RZ): Evans 37, Ogier 35, Pajari 29, Solberg 23, Neuville 17, Katsuta 9, Fourmaux 6.
Vyhrané RZ: Solberg 46, Ogier 36, Pajari 30, Evans 22, Fourmaux 14, Neuville 13, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.