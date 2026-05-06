Etiopie zákazala spalovací auta. Po dvou letech je situace fascinující
Před dvěma lety se světoví analytici smáli. Země, kde často nešel proud, zakázala dovoz aut se spalovacími motory. Dnes už smích utichá. Etiopie se stala laboratoří elektromobility a můžeme tu vidět pozitivní i stinné stránky budoucnosti.
Je to necelých osmadvacet měsíců od chvíle, kdy etiopský ministr dopravy Alemu Sime šokoval svět prohlášením, které mnozí považovali za utopii nebo čiré zoufalství. Etiopie se tehdy v lednu 2024 stala první zemí světa, která de facto zakázala dovoz osobních vozů se spalovacím motorem.
Tehdejší skeptické titulky, včetně těch našich, mluvily o nárazu na tvrdou realitu, o chybějící infrastruktuře a o řidičích, kteří se v panice vraceli k prověřeným dieselovým ojetinám.
Jenže jaro 2026 ukazuje, že etiopský experiment se navzdory porodním bolestem nezhroutil. Naopak, země se stala fascinující laboratoří, kde technologický pokrok diktuje neúprosná ekonomická matematika a geopolitické okolnosti.
Cílem je půl milionu elektromobilů
Dnešní realita v prašných ulicích Addis Abeby je v ostrém kontrastu s pesimismem roku 2024. V zemi je aktuálně v provozu přes 115.000 elektromobilů a vládní ambice, které dříve vypadaly jako z říše snů, nyní cílí na metu půl milionu vozů během příští dekády.
Hlavním motorem této změny je obří projekt vodní přehrady (GERD), který po loňském spuštění všech bloků zaplavil zemi levnou energií. Pro průměrného Etiopana se tak rovnice nákupu auta dramaticky změnila.
Benzin je kvůli nedostatku deviz a zrušení státních dotací neúměrně drahým luxusem, ale elektřina z Nilu je prakticky za hubičku. Provozní náklady elektrického vozu jsou dnes v Etiopii až desetkrát nižší než u klasického spalováku, což je argument, který přebije i tu největší skepsi z nové technologie.
Tento prudký rozmach však s sebou nese i stinnou stránku, na kterou jsme upozorňovali již v počátcích této transformace. Trh v posledních dvou letech zaplavily desítky neznámých čínských značek, které sice lákají na nízkou pořizovací cenu, ale v zemi nemají žádné servisní zázemí.
Mnoho motoristů takzvaně naletělo na příslib levné mobility, aby po první banální závadě zjistili, že jejich vůz je v podstatě neopravitelný. Ani tovární záruka totiž neurychlí přistup k dílům z Číny. V Addis Abebě tak vznikají bizarní hřbitovy moderních čínských elektroaut, která čekají na náhradní díly putující celé měsíce.
Čínské elektromobily zlobí i slouží
Naproti tomu majitelé větších čínských značek jako BYD nebo Geely, které v Etiopii v roce 2025 otevřely lokální montážní linky, si užívají výhod levného provozu s relativní jistotou servisu.
Infrastruktura se za poslední rok posunula od papírových slibů ke konkrétním činům. Státní gigant Ethio telecom využil svou hustou síť poboček a vybudoval u nich páteřní síť rychlonabíjecích stanic, což poprvé umožnilo rozumné cestování i mimo hlavní město.
Profese elektromechanika se v Etiopii stala extrémně vzácnou. Na jeden specializovaný servis připadají tisíce elektrických vozů, což udržuje ceny spolehlivých spalováků nelogicky vysoko.
Benzinové a naftové ojetiny slouží jako záložní plán pro lidi, kteří bydlí na venkově, nebo si nemohou dovolit riskovat, že jejich jediné auto zůstane stát kvůli drobné či softwarové chybě. Jinými slovy – notně ojetá toyota teď v etiopii stojí jako nový čínský elektromobil podobné velikosti.
Příběh Etiopie je fascinující. Země, která nikdy neměla vlastní ropu, se rozhodla, že už nebude rukojmím světových cen paliv. I když je cesta lemována nefunkčními čínskými displeji a občasnými výpadky sítě v okrajových částech, směr je jasně daný.
Většina aktivního vozového parku Etiopie sice stále spoléhá na písty a válce, ale země světu dokázala, že ekonomický tlak je silnější než jakákoliv osvěta. Pokud je rozdíl v ceně paliva a elektřiny dostatečně drastický, řidiči a firmy si cestu k zásuvce najdou i tam, kde dříve nefungovalo ani pouliční osvětlení. Africký sen o elektromobilitě se zatím pod tíhou okolností nezhroutil, ale transformoval se do své vlastní, unikátní a zatím i funkční reality.
Zdroje: Africa Briefing, Associated Press (AP), CNN, Addis Standard