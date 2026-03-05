EU chce chránit domácí výrobu nejen elektromobilů. Vymyslela další regulace
Nejen elektrických aut, ale i cementu, oceli a technologií pro čistou energii se týká nový návrh evropské směrnice, který představila Evropská komise. Mají odvrátit ztrátu až 600 tisíc pracovních míst v automobilovém průmyslu.
Evropská unie pro domácí průmysl i jeho výrobky zavedla přísné emisní limity a další regulace. Mimo jiné to znamená i vysoké ceny energií, které patří k hlavním důvodům omezené konkurenceschopnosti evropských firem proti např. čínským.
Nyní Evropská komise přichází s návrhem, jak svému průmyslu – včetně výroby elektromobilů – pomoci. Nejde však o deregulaci a snížení cen energií, nýbrž o nové regulace.
Plán nazvaný „Industrial Accelerator Act“ (IAA), tedy „Akt na podporu průmyslu“, má zajistit upřednostňování domácích výrobků před těmi importovanými ze zemí, kde nemají výrobci takové náklady na splnění všech předpisů. Tedy například – ale nejen – z Číny. Označuje se také slovy „Made in Europe“, tedy „Vyrobeno v Evropě“, a týká se hliníku, cementu, oceli a technologií, jako jsou větrné elektrárny či elektrická auta.
Cílem IAA je zajistit, aby do roku 2035 průmyslová výroba představovala 20 % hospodářského výkonu Evropské unie oproti dnešním 14 %. Tím se má odvrátit potenciální ztráta 600 tisíc pracovních míst v automobilovém odvětví v příštích pěti až deseti letech. Zároveň má být zachováno či má vzniknout zhruba 150 tisíc pracovních míst v jiných sektorech. Odvětví, na která se IAA vztahuje, tvoří dohromady zhruba 15 % průmyslové výroby v EU.
„Pokud nic neuděláme, je jasné, že brzy bude 100 % čistých technologií vyráběno v Číně,“ řekl novinářům na tiskové konferenci Stéphane Séjourné, evropský komisař pro vnitřní trh. „Je dost dobře možné, že cementářský a ocelářský průmysl bude během příštích pár let kompletně přesunut jinam,“ cituje ho dále agentura Reuters.
Podle kritiků může takovéto nařízení evropským státům zavřít dveře u obchodních partnerů mimo EU. Podpůrci naopak říkají, že země jako USA, Čína, Brazílie či Indie už podobná pravidla mají. „Řada našich partnerů uplatňuje národní preference. Očekáváme tak, že nás integrují do svých trhů před tím, než integrujeme my je. Vyloučíme naopak ty, kteří nehrají podle pravidel nebo kteří znamenají riziko pro naši ekonomickou bezpečnost,“ řekl dále Séjourné.
Návrh IAA obsahuje možnost pro nečlenské státy být „důvěryhodnými partnery“. Export z těchto zemí do EU by neměl žádné překážky, v podstatě by se na tyto státy nahlíželo stejně jako na členské státy Evropské unie. Komise už přišla s návrhem, které státy by to měly být, a patří tam USA, Kanada či Velká Británie. Norsko, Lichtenštejnsko a Island jsou zahrnuty samozřejmě.
Čína mezi návrhem partnerů není a týkala by se jí také omezení přímých investic. Jedním z cílů nových pravidel je omezit situaci, kdy si čínská firma postaví v Evropě továrnu a montuje tu výrobky z dovezených dílů. Tak se to dnes děje s nejedním automobilem čínských značek. Investoři by museli plnit řadu pravidel, např. by nejméně polovina zaměstnanců měla být tvořena občany EU a vlastníkem podniku by směla být firma ze země mimo EU jen z maximálně 49 %.
Komise a Evropský parlament nyní budou hledat shodu nad finálním zněním návrhu, a následně o něm budou hlasovat. Např. Francie prosazuje užší omezení, Německo naopak chce zahrnout do partnerů více zemí. Evropská asociace dodavatelů automobilek k návrhu IAA uvedla, že je klíčovým základem pro ochranu výroby v Evropě a místní zaměstnanosti. EU podle ní musí pečlivě zvažovat, komu umožní stát se důvěryhodným partnerem.
Zdroj: Reuters | foto, video: Auto.cz