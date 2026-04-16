EU chce zakázat americké pick-upy. Změní výjimku, díky které jich tu jezdí tisíce
Máte rádi veliké americké pick-upy, ale bydlíte na naší straně Atlantiku? Pokud si chcete jeden nový koupit, musíte si pospíšit. Nová pravidla zavedená Evropskou unií totiž mohou už od příštího roku jejich prodej úplně zastavit.
Symbolem amerického automobilismu v moderní éře a také nejprodávanějším modelem na tamním trhu je obrovitý pick-up. Obrovitý alespoň v očích Evropana, protože takový Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500 nebo Ram 1500 je tam považován za „pick-up střední velikosti“ a je jen vstupní bránou do světa těchto vozů.
V Evropě se momentálně žádná americká automobilka neodváží nabídnout něco podobného (s výjimkou elektrického F-150 Lightning v Norsku). Důvodem není jen nízký odhad prodaných kusů, ale také vysoké emisní pokuty a nutnost vůz značně přizpůsobit pro místní bezpečnostní podmínky. Pokud vám ale přijde, že jich i tak na našich cestách potkáváte docela hodně, nemýlíte se.
Individuální dovozci po celé Evropě si z importu udělali slušný byznys. Přesná čísla je vzhledem k tomu, že se zde vozy prodávají neoficiálně, těžké zjistit, ročně se do EU dostanou vyšší jednotky tisíc těchto vozů. Zajímavé je, že ačkoliv v USA je jasným bestsellerem Ford F-150, následovaný Silveradem, v EU zcela dominuje RAM 1500 s asi 70% podílem.
Většina těchto vozů se přihlašuje přes tzv. individuální schválení technické způsobilosti. To je nezbytné, protože vozy jako Ram 1500 nebo Ford F-150 nemají evropský certifikát shody (COC list). Před samotným schválením musí vůz projít úpravami, aby vyhovoval evropským předpisům, což zahrnuje třeba světla nebo mlhovky. Dnes se tyto vozy často vozí z Kanady, takže už není třeba předělávat přístrojové štíty na kilometry. To ale ostatně usnadnily moderní vozy tím, že vše podstatné nahradily displeji. Nemusí se tedy nic měnit, maximálně se nahraje nový software.
V drtivé většině případů se tyto pick-upy registrují jako kategorie N1 (nákladní automobil do 3,5 tuny), i když jde o pětimístné vozy s bohatou výbavou. Americké pick-upy jsou těžké, a aby se vešly do limitu 3 500 kg (skupina B), musí se v technickém průkazu často „uměle“ snížit jejich celková hmotnost, aby součet pohotovostní hmotnosti a nákladu nepřekročil oněch 3,5 tuny.
Protože některé prvky na amerických vozech prostě evropské normy splnit nemohou (např. chybějící značky „E“ na sklech, bezpečnostních pásech nebo zrcátkách), musí dovozce zažádat o udělení výjimky z technických požadavků. Vůz ale musí při individuálním schvalování splnit emisní a hlukové limity platné v době jeho výroby, na toto žádná výjimka neplatí.
Právě tento postup chce Evropská unie od roku 2027 pořádně zpřísnit, zavádí totiž druhou fázi nařízení GSR2, která se vztahuje i na kategorii N1. Zatímco dosud mohl individuálně dovezený vůz získat výjimku i na věci, jako jsou chybějící asistenty nebo specifické deformační zóny, nová pravidla mají tyto výjimky drasticky omezit.
Od roku 2027 by i individuálně schvalované vozy musely mít povinně pokročilé nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů (což u vysokých amerických podvozků vyžaduje jinou kalibraci radarů). A také inteligentní asistent rychlosti, což je ono pípání po překročení rychlosti, černou skříňku a přípravu na alkoholový imobilizér.
Ještě větším problémem pro veliké americké vozy je ale další část. EU totiž znemožní schválení vozů, jejichž přední část je v případě srážky pro chodce likvidační, a tedy která neprojdou testem „střetu s hlavou a hrudníkem chodce“. To znamená právě pick-upy, jejichž předky jsou podle EU příliš vysoké a svislé. Pro modely jako Ram 1500 nebo Chevrolet Silverado je to v jejich současné podobě technicky nesplnitelné bez totálního redesignu přední části.
Plánuje se také přísnější dohled nad reálnou hmotností. EU chce zamezit praxi, kdy se užitečná hmotnost v papírech uměle snižuje na 3,5 tuny, zatímco auto je konstrukčně těžší. Pokud auto překročí určité parametry, bude muset plnit normy pro těžká nákladní vozidla, což dovoz prodraží.
Podle amerických automobilek, které samozřejmě o „šedých dovozech“ vědí a skrytě je podporují, by to ale vedlo k úplnému zákazu velkých pick-upů v Evropě. A také tvrdí, že tato změna by porušila podmínky obchodní dohody mezi USA a EU.
EU a USA se v roce 2025 dohodly na obchodní úmluvě, v jejímž rámci prezident Donald Trump upravil cla na dovoz z Evropy z 27,5 % na 15 %. EU spolu s tím souhlasila se snížením cel na americká vozidla z 10 % na nulu, zatímco USA budou u dovozu automobilů z EU účtovat 15% clo. Evropská strana ale podle amerických automobilek nesouhlasila pouze s tím, ale také s uznáváním amerických automobilových norem, čímž by se otevřely dveře pro dovoz více vozidel vyrobených v USA.
Do sporu se vložil také Andrew Puzder, velvyslanec USA při Evropské unii. Ten v rozhovoru pro web Financial Times uvedl, že plány EU na změnu bezpečnostních předpisů by mohly porušit ducha obchodní dohody, pokud by zabránily prodeji některých amerických vozidel v Evropě.
„Doufáme, že otázky jako IVA (individuální schvalování vozidel) budou vyřešeny v duchu této dohody a v souladu s jejími podmínkami,“ uvedl Puzder. „Nemůžete mít nízká cla a zároveň masivní netarifní obchodní překážky a přitom tvrdit, že máte funkční vztahy.“
Vysoce postavený manažer nejmenované americké automobilky k tomu dodal: „Americká administrativa si je vědoma toho, že Evropa nejenže zdržuje naplňování obchodní dohody, ale také hledá způsoby, jak omezit americké produkty a zúžit evropským zákazníkům výběr.“
Nějaký zásah z americké strany je asi také jedinou možností, jak zavedení nových pravidel zvrátit. V jejich současné podobě je totiž téměř jistý vstup v platnost někdy v roce 2027. Do všeho by mohl hodit vidle Donald Trump, kterému pro zvýšení cel stačí i malichernější podněty. Jeho vliv už ostatně donutil k importu velkých amerických vozů i Japonce.
Nová směrnice samozřejmě nemusí znamenat úplný zákaz amerických pickupů na našem trhu. Dovozci bývají dost vynalézaví ve vymýšlení různých kliček. Je to ostatně vidět na způsobech, jakými se zde přihlašovaly prehistorické ruské automobily typu Lada Niva nebo UAZ Hunter, které neplnily vůbec nic. Řešením může být také národní homologace, která je do určité části na Evropě nezávislá.
Zdroj: Financial Times, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz