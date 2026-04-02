EU rozvolnila emisní limity pro těžká vozidla. Mají víc času na nasbírání kreditů
Celkový plán snižování emisí nákladních aut se nemění, ale výrobci budou mít do roku 2029 snazší cestu k nasbírání dostatku emisních kreditů, které se mohou hodit po roce 2030. EU také zrušila plány na zavedení povinného podílu elektro-trucků ve flotilách.
Evropský parlament schválil a Evropská rada následně posvětila úpravu pravidel pro emise CO2 u těžké nákladní dopravy, která přináší výrobcům kamionů nečekanou, ale pragmatickou úlevu. Ve výsledku zůstávají unijní ekologické ambice na poli nákladní automobilové dopravy beze změn, ale nově schválené opatření zásadně mění „účetnictví“ emisních kreditů v období let 2025 až 2029.
Tato změna, kterou již dříve odsouhlasily členské státy, dává automobilkám možnost vytvořit si dostatečný polštář před nástupem mnohem přísnějších limitů v roce 2030. Výrobci tak získávají větší manévrovací prostor, aby se vyhnuli drastickým pokutám v době, kdy se evropské dálnice stále ještě potýkají s nedostatkem nabíjecích stanic pro kamiony.
Cíle dekarbonizace zůstávají beze změny a jejich trajektorie je neúprosná. Do roku 2025 musí výrobci snížit průměrné emise o 15 %, v roce 2030 už o 45 % a do roku 2040 to má být o 90 % oproti hodnotám z roku 2019. To, co se nyní upravuje, je pouze matematický vzorec pro výpočet kreditů v nejbližších pěti letech.
Evropská komise tímto krokem v podstatě přiznává, že budování veřejné dobíjecí infrastruktury pro nákladní auta podél klíčových dálničních tahů se povážlivě opožďuje. Bylo by tedy nefér trestat výrobce za to, že infrastruktura – na jejíž výstavbě mají zásadní podíl evropské státy – nedrží krok s nabídkou elektrických náklaďáků, která je už dnes poměrně široká.
V praxi tato reforma zvýhodní právě zejména ty značky, které dokážou své flotily „ozelenit“ dříve než ostatní – tedy ty, které už elektrické trucky nabízejí. Nasbírané „bonusové body“ jim pak poslouží jako pojistka pro případ, že by po roce 2030 narazily na tržní bariéry.
Infrastruktura je stále problém
Asociace výrobců ACEA tento „prostor k nadechnutí“ vítá, jedním dechem nicméně dodává, že pouhá změna vzorce v tabulce strukturální problémy s nabíječkami nevyřeší. Průmysl stále bije na poplach, že bez masivní podpory výstavby infrastruktury zůstanou bezemisní kamiony jen drahým luxusem, který dopravci nebudou mít kde napájet.
Jak masivní ta infrastruktura musí být, jednoznačně ukáže jakákoliv zastávka na dálničních odpočívadlech. Jsou přeplněná desítkami kamionů, parkujícími všude, kde to jen trochu jde, nejen na vyznačených parkovacích místech. To je důsledkem nedostatečné kapacity parkovišť; další se staví, avšak příliš pomalu a s nabíječkami pro kamiony se na nich přinejmenším v tranzitním Česku vůbec nepočítá.
Změna v pravidlech samozřejmě vyvolala vlnu kritiky ze strany ekologických organizací. Například německé sdružení NABU varuje, že měkčí pravidla pro výpočet kreditů mohou paradoxně zpomalit nástup elektrických a vodíkových kamionů do provozu, protože tlak na okamžité inovace se mírně rozmělní. Kritici se obávají, že jakmile se „utáhnou šrouby“ v roce 2030, může se ukázat, že trh je na masivní přechod připraven ještě méně než dnes. Komise se však těmto obavám brání a trvá na tom, že jde o technickou úpravu, která dlouhodobou cestu ke snížení emisí CO2 – a také spotřebě nafty – v Evropě nijak neohrožuje.
Úlevy platí pro nákladní vozy nad 16 tun a některé autobusy nad 7,5 tuny, nikoliv však městské autobusy. U nich totiž Brusel žádné zpoždění netoleruje, protože rozvoj bezemisních pohonů v MHD je v evropských městech o několik koňských délek napřed před dálkovou kamionovou dopravou.
Prodeje elektrických náklaďáků vzrostly
Koncem loňského roku EU navíc zrušila své plány na povinný podíl elektrických náklaďáků ve flotilách. Přesto kvůli zpřísňujícím se emisním limitům loni vzrostl prodej těžkých nákladních aut a autobusů s elektropohonem o tři pětiny na téměř 24 tisíc kusů.
Největším skokanem byl segment 3,5 až 12 tun. Tam se tržní podíl elektrických vozidel zvýšil z 10 % v roce 2024 na 21 % v roce 2025. Rekordmanem v podílu bylo Nizozemsko se 72 %. Největší nárůst byl v segmentu těžkých dodávek, kam spadají i ty s maximem 4,25 t, jež je možné řídit s řidičákem sk. B. Pořád však jde o kategorii N2.
Ve třídě nad 12 tun se tržní podíl elektrických vozů zvýšil z 1,5 na 2,7 % a nejvíce kusů prodal Mercedes-Benz – eActrosů se celkem loni prodalo 1400 kusů, z toho většina v druhé polovině roku.
