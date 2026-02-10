EU zakazuje topení aut na dálku. Vyzkoušeli jsme alternativní řešení české firmy
Aplikace pro vzdálené ovládání vozu dnes patří mezi důležité funkce především u elektromobilů, ocení ji ale i řidiči spalovcích vozů. Jenže v takovém případě oficiální aplikace nemají moc funkcí a občas o ně i přicházejí. Řešení má česká firma.
Poslední roky se nedílnou součástí soužití s automobily stávají mobilní aplikace pro vzdálené ovládání. Tedy alespoň u značek, které tuto část berou vážně, což dnes bohužel stále nejsou všechny. Platí to zejména pro elektromobily a plug-in hybridy, nějakou formu mobilní aplikace dnes ale nabídne i spousta spalovacích aut.
Právě u těch ale bývají funkce docela omezené a s uvadající podporou automobilky mohou dokonce ubývat. Své o tom ví kolega, který si koupil Ford S-Max. Mobilní aplikace nikdy moc funkcí neměla, ale stav nádrže nebo dojezd ukázala, přikoupit se dalo i sledování polohy a pár dalších věcí. Jenže dnes u osmiletého vozu v aplikaci vidí už v podstatě jen to, že auto má a jakou má servisní historii.
Své o tom vědí třeba majitelé vozů Toyota v některých evropských zemích, kterým z aplikace zmizela možnost zapnout si topení na dálku. Zde je to dáno předpisy, které zakazují provoz motoru bez jasného účelu kvůli emisím, hluku a ochraně životního prostředí v návaznosti na evropské právo. Pokud by motor běžel jen proto, aby se auto vyhřálo na parkovišti, může to znamenat přestupek a pokutu.
Pro podobné případy ale existuje řešení, které nabízí česká firma Xmarton. Její aplikace nazvaná Fleet je komplexní systém pro správu firemních vozových parků. Hlavní odlišností od běžných GPS monitoringů je zaměření na sdílení vozidel a možnost ovládat auto mobilem bez nutnosti fyzického klíče.
Systém lze dostat do v podstatě každého modernějšího auta, a to včetně těch spalovacích. Nutná je pouze montáž malé krabičky do útrob vozu a napojení na CAN sběrnici. Poté už se aplikace chová stejně, jako jsme zvyklí třeba u moderních elektromobilů, jednotka má totiž vlastní SIM kartu pro přenos dat. Firma začala s jejím vývojem už v roce 2016 a do provozu se dostala počátkem této dekády, tedy přesně včas pro epidemii kovidu, kdy prý zákazníci začali díky tomuto systému využívat auto jako prostor pro bezkontaktní předávání věcí.
Aplikaci jsme si vyzkoušeli na půjčené Škodě Superb třetí generace. Čekala na nás zaparkovaná v garáži bez signálu a zde se ukázala další z výhod aplikace. Ovládat se přes ni totiž dají třeba i garážová vrata, jak se ukázalo u vjezdu do podzemní garáže běžného obytného domu. V aplikaci se tedy vrata hlásí jako auto a pro otevření je nutné zmáčknout tlačítko odemknout.
K vozu jsme neměli fyzický klíč, byl nám ale přiřazen v aplikaci. Ačkoliv není v garáži signál, auto se během pár sekund po zmáčknutí tlačítka v aplikaci odemklo, což na dalších pár minut povolilo i nastartování. Po vystoupení už není potřeba dělat nic, auto se zamkne za pár sekund samo. Odemknutí jen s mobilem v kapse, jako třeba u Tesly, zatím bohužel nejde. Úplně ideálně to také nefunguje vždy. Nikdy se nám tedy nestalo, že by systém zcela odmítnul vykonat příkaz, občas ale odemykání trvalo déle než obvykle.
Možností je zde samozřejmě více a plug-in hybridní superb jsme si mohli na dálku vyhřát, v tomto případě tedy bez nutnosti nastartovat spalovací motor. Dají se ale třeba otevřít okna, kufr nebo zablikat. Auto také ukazuje stav nádrže a dojezd, stav trakční baterie a elektrický dojezd, ale také úroveň nabití 12V baterky nebo průměrnou spotřebu a celkový nájezd vozu.
Jestli i zde hrozí deaktivace funkce topení na dálku, jsme se ptali CEO Xmartonu Jana Peška: „My nic zakazovat ani vypínat neplánujeme. Je to o právním výkladu a náš právní výklad se opírá o povinnost zajistit co nejbezpečnější podmínky pro řízení vozidla, což určitě není okamžik, kdy máte ve vozidle -10 nebo +40 (či více) stupňů. Z tohoto důvodu tam máme automatické časové omezení, jak dlouho je motor zapnutý + omezení, že systém jej vypíná, pokud detekuje, že je v uzavřeném prostoru.“
V aplikaci se ale také ukládají všechny jízdy vozidla s dost podrobnými údaji. Sledovat se dá přesná trasa a každé zastavení. Hlouběji v aplikaci se také uloží každý případ, kdy řidič přesáhnul maximální povolenou rychlost. Dokáže ale měřit také prudké rozjezdy, agresivní brzdění a ostré průjezdy zatáčkami.
Něco takového v redakci samozřejmě neřešíme, smysl to ale dává ve firemní flotile nebo u vozů půjčoven. Právě půjčovny se jeví jako vhodný uživatel podobného řešení. Zákazník si přes web půjčovny rezervuje auto, zaplatí kartou, dostane digitální klíč a auto si vyzvedne na ulici nebo letišti ve 3 ráno, aniž by se musel potkat s živým personálem. My jsme si to vyzkoušeli v redakci, když kolega potřeboval večer vyzvednout auto. Místo hledání klíčku v kanceláři prostě vše vyřešil přes mobil.
Síla celého řešení se však naplno projeví až v momentě, kdy se na flotilu podíváte očima správce nebo majitele firmy. Ten má k dispozici webový portál, který funguje jako centrální mozek a mění běžný vozový park na interní carsharing. Odpadá tak neustálý koloběh předávání klíčků na recepci a vedení excelových tabulek s rezervacemi. Zaměstnanec si v kalendáři jednoduše vybere volné auto, zarezervuje si ho a systém mu automaticky přidělí digitální klíč do mobilu přesně na dobu výpůjčky.
Obrovskou úlevou může být automatizace administrativy, která bývá noční můrou fleet manažerů. Systém sám generuje elektronickou knihu jízd, kterou akceptují i finanční úřady. Odpadá tak nutnost ručního vypisování, chybování v tachometru a dohánění kilometrů na konci měsíce. Kromě toho systém hlídá i kondici vozového parku. Správce dostává automatická upozornění na blížící se termíny STK, pravidelné servisní prohlídky nebo třeba končící dálniční známky.
Zajímavá jsou i data o efektivitě. Díky přehledným reportům firma často zjistí, že jí na parkovišti stojí auta, která reálně vyjedou jen párkrát do měsíce. Díky efektivnímu sdílení mezi více zaměstnanci tak lze často zredukovat počet vozů, aniž by to omezilo mobilitu týmu. A pokud by se auto dostalo do nepovolaných rukou, správce má v rukávu poslední trumf v podobě zabezpečení – vozidlo lze na dálku znehybnit, takže s ním zloděj po vypnutí motoru už neodjede.
Zajímala nás samozřejmě i cena takového řešení. Ceník se odvíjí od toho, co všechno po systému požadujete. Pro plnohodnotné firemní sdílení s odemykáním mobilem je potřeba nejvyšší verze hardwarové jednotky, která se instaluje skrytě do vozu a napojuje na CAN sběrnici. Vstupní investice za tento hardware včetně odborné montáže se pohybuje okolo 18 až 22 tisíc korun na jedno auto. K tomu je pak nutné připočítat roční provozní náklady, které pokrývají datové služby vestavěné SIM karty a softwarovou licenci za rezervační systém. Tyto poplatky vycházejí v součtu přibližně na pět tisíc korun ročně za jedno vozidlo, přičemž u větších flotil se ceny samozřejmě řeší individuální nabídkou.
