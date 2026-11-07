EU zmírňuje zákaz spalovacích motorů. Nejlépe to vypadá pro prodlužovače dojezdu
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Evropský parlament odhlasoval snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2035 o 87,5 % oproti roku 2021 namísto původně plánovaných 100 %. Může to znamenat velmi významný podíl elektromobilů s prodlouženým dojezdem. Obnovitelná paliva navíc budou považována za bezemisní.
Zákaz prodeje nových spalovacích motorů v roce 2035, přesněji snížení emisí CO2 u nových aut o 100 % oproti roku 2021, tedy na nulu, je terčem kritiky řady států Evropské unie od chvíle, co byl před několika lety schválen. Předmětů kritiky bylo několik, efekt však měly všechny stejně nulový. Až dosud.
Evropská komise na základě tlaku některých států navrhla snížení tohoto čísla ze 100 na 90 procent. Parlament o něm před několika dny hlasoval a výsledek je trochu nečekaný – odklepl pokles na 87,5 procenta.
Zároveň odsouhlasila, že se budou jako bezemisní počítat i „vozidla běžící výhradně na kvalifikovaná paliva“, zkratkou VEEF. V tomto případě jde o obnovitelná a CO2-neutrální paliva, jako například HVO. Také bude fungovat systém emisních „superkreditů“ pro malá elektrická auta s nízkou spotřebou, která budou vyrobena v EU.
Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) výsledek hlasování opatrně přivítala a uznala pragmatický přístup i přidanou flexibilitu. Je podle ní ovšem otázkou, jak moc může změna pomoci osobním autům. Toyota změnu označila za vítaný krok, ale pořád podle ní flexibilita není dostatečná.
Zmíněné „superkredity“ budou automobilky dostávat za prodej malých elektrických aut s nízkou spotřebou a významným podílem výroby v EU. Jak moc významný ten podíl bude muset být, jak a zda vůbec se do kvalifikace promítne vlastnická struktura automobilky, a jaká bude hranice spotřeby, kdy vůz na „superkredit“ dosáhne a kdy už nikoliv, zatím není jasné. Je známa jen hranice velikosti a síla „superkreditu“ – elektrická auta do 4,2 metru délky se budou započítávat jako 1,4 prodaného elektromobilu, auta se stejně nízkou spotřebou, ale délkou nad 4,2 metru budou znamenat 1,2 prodaného elektromobilu.
Dodávky na 80 %
Podle lobbystické skupiny Transport & Environment, která stojí za dlouhou řadou dnes platných emisních omezení v EU, se automobilky budou schopné vejít do limitů spotřeby, i když polovinu jejich prodejů budou tvořit tzv. EREV, elektromobily s prodlužovačem dojezdu v podobě malého spalovacího motoru, a zbytek bateriové elektromobily.
Dodávkám a jiným lehkým užitkovým autům se limit zmírní také, a to ze 100% snížení na osmdesátiprocentní. Zmírní se i dílčí cíl poklesu emisí v roce 2030, a to ze snížení o 40 % oproti hodnotám z roku 2021 na snížení o 35 %.
Změny jsou součástí širšího plánu na posílení evropského automobilového průmyslu v tvrdé konkurenci čínských značek, které u nás nabízejí čím dál víc levných elektrických a elektrifikovaných aut. Zbývá jen doufat, že podpora mířená na „auta vyrobená v EU“ bude navržená rozumněji než současná dodatečná cla na elektromobily vyrobené v Číně bez ohledu na to, která automobilka je tam vyrobila.
zdroj: Autocar