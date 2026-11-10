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Obávaná norma Euro 7 začne platit za pár týdnů. Bude hlídat brzdy i životnost baterií

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: E.ON

ZF brzdové destičky a kotouče DTEC
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Už za necelé tři týdny začne platit norma Euro 7, zatím jen pro nově homologovaná auta. Požadavky na životnost baterií elektromobilů jsou snadno splnitelné a dodavatelé jsou už připraveni i na nové předpisy pro emise z brzdění.

Více než deset let přichází aktualizace, zpřísnění a úpravy emisní normy Euro 6. Letos se to však změní – 29. listopadu vstoupí v platnost emisní norma Euro 7. Zprvu jen pro nově homologovaná osobní a lehká užitková auta, od 29. listopadu 2027 však bude platit pro všechna nově registrovaná auta kategorií M1 a N1.

K největším změnám patří sledování emisí pevných částic z brzd a hlídání zdraví baterie, tzv. State of Health (SoH). Po dobu pěti let nebo proběhu 100 tisíc kilometrů, podle toho, co nastane dříve, si baterie musí zachovat 80 % své kapacity. Dalším stupněm je osm let nebo 160 tisíc kilometrů, kdy baterie musí mít nejméně 72 % kapacity.

Tyto požadavky nejsou nijak přísné. Dnes pětileté elektromobily s 400V bateriemi si vcelku běžně zachovávají okolo 90 % kapacity. Osmileté se většinou pohybují mezi 80 a 84 procenty. Není ale baterie jako baterie – tato čísla platí pro vozy s kapalinovým termomanagementem baterie, což je drtivá většina v posledních letech prodávaných elektromobilů. Vozy, které mají baterii chlazenou jen vzduchem, jsou na tom hůře a ztrácejí 4–5 % kapacity ročně.

Degradaci také lépe odolávají lithium-železofosfátové články (LFP), které jsou lépe odolné i při častém nabíjení do 100 % a po osmi letech mohou mít i víc než 90 % své původní kapacity. Zdraví baterie také ovlivňuje nabíjení, auto nabíjené téměř výhradně pomalu doma z wallboxu bude mít po osmi letech baterii v lepším stavu, než auto nabíjené převážně na rychlonabíjecích stanicích.

Emise pevných částic z brzd mají limity stanovené na 3 miligramy na ujetý kilometr pro elektromobily a 7 mg/km pro spalovací auta. Rozdíl je dán tím, že u elektromobilů se počítá s rekuperačním brzděním; to u elektrického auta obstarává drtivou většinu zpomalování, nejde-li o ostrou jízdu nebo nouzové brzdění.

Na tuto změnu jsou výrobci aut i jejich subdodavatelé dnes v podstatě už připraveni. Výrobce autodílů TRW, který patří pod firmu ZF, už v září letošního roku odhalil brzdové destičky a kotouče s označením DTEC od slov „Dust Technology“. Jde u nich jak o speciální směs brzdových destiček, tak i o tvrzení a povrchovou úpravu kotoučů, protože z nich pochází značná část brzdového prachu. ZF uvádí, že tyto brzdy sníží emise pevných částic PM10 (částice o velikosti do 10 mikrometrů, zhruba pětina průměru lidského vlasu), které norma Euro 7 sleduje, o 80 %.

Kromě toho ZF slibuje delší životnost brzd a lepší odolnost proti korozi. Navíc tyto brzdy nevznikly jen pro prvovýrobu, nýbrž by měly být k mání i pro již jezdící auta.

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MB.CHARGE Home • Mercedes-Benz

Zdroje: Autocar, ZF

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