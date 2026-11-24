Euro 7 zavádí digitální pas a odesílání provozních dat. Elektromobily dostanou ještě druhý
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Auta schválená podle normy Euro 7 dostanou digitální ekologický pas s QR kódem a anonymizované údaje budou odesílat výrobci. Vážná závada na emisním systému také má řidiči dát ultimátum najetých kilometrů, po němž vůz odmítne nastartovat. Od února 2027 navíc vlastní pas čeká také trakční baterie elektromobilů a hybridů.
Pro nově homologované typy osobních a lehkých užitkových automobilů se Euro 7 začne používat 29. listopadu letošního roku, pro všechna nově registrovaná auta přesně o rok později. Limity prachu z brzd a minimální požadavky na životnost trakčních baterií jsme podrobně popsali v předchozím článku o Euro 7. Norma však přináší i méně viditelnou změnu: vytváří systém, který bude zpřístupňovat a předávat data o voze také po jeho prodeji.
Na první pohled tu mohou splývat tři odlišné nástroje. Ekologický pas vozidla je součástí Euro 7 a dostane jej celé auto. Samostatný bateriový pas vychází z jiného unijního nařízení a bude patřit konkrétní trakční baterii. Palubní systémy OBM a OBFCM pak nejsou dalším pasem, nýbrž zdrojem provozních dat.
Sběr dat z provozu přitom není úplná novinka. Palubní měřiče spotřeby OBFCM mají nová auta v EU už několik let a jejich údaje například odhalily, že plug-in hybridy vypouštějí v běžném provozu v průměru zhruba třiapůlkrát až čtyřapůlkrát víc CO2, než uvádějí homologační hodnoty. Euro 7 jde dál: auto bude sledovat i emise škodlivin a vybrané záznamy samo odesílat.
Ekologický pas bude především digitálním výpisem homologačních údajů, nikoli průběžnou servisní knihou. Prováděcí pravidla do něj řadí identifikaci vozu včetně VIN a čísla schválení typu, nejvyšší hodnoty emisí škodlivin naměřené v cyklu WLTP, emise CO2, spotřebu paliva či elektřiny, elektrický dojezd a výkon spalovacího motoru i elektromotoru. Výrobce pas předá kupujícímu s vozem a zpřístupní ho přes QR kód natištěný či vyrytý na autě, případně zobrazený na palubním displeji. Tam nesmí být vzdálený více než pět voleb od úvodní obrazovky. K jeho otevření nemá být potřeba registrace ani jiný údaj než VIN a dostupný má zůstat nejméně dvacet let od výroby.
Část provozních dat uvidí i sám řidič. Na displeji, opět nejvýš pět voleb od úvodní obrazovky, mají být průměrné emise oxidů dusíku a spotřeba paliva a elektřiny za celou dobu provozu i za poslední jízdu, stav trakční baterie v procentech a pro srovnání limit NOx podle Euro 7.
Spočítá každou jízdu, odešle jen vzorek
Palubní monitoring OBM pracuje jinak. Po každé použitelné jízdě vypočítá údaje odpovídající danému pohonu: například emise oxidů dusíku, spotřebované palivo a elektřinu, délku a dobu jízdy, podíl kilometrů bez spalovacího motoru nebo podíly provozu v různých rychlostech, teplotách a nadmořských výškách. U elektrifikovaných vozů přidává parametry trakční baterie.
Z auta ale neodchází záznam každé cesty. Systém vytvoří kryptografický otisk (hash) dat a podle hodnoty jediného jeho bajtu rozhodne, zda jízdu vybere. Kritériu vyhovují čtyři z 256 možných hodnot, tedy v průměru jedna jízda ze 64. Nejde proto mechanicky o každou čtyřiašedesátou cestu. Výrobce tak dopředu neví, které jízdy odejdou, a úřad si výběr může ze samotných dat zpětně přepočítat. Pět vybraných záznamů se spojí do balíku, k němuž vůz přidá dlouhodobé souhrny a údaje o životnosti baterie.
Balík se odešle na server automobilky, jakmile má vůz vhodné připojení; v případě potřeby i opakovaně. Výrobce k němu doplní typ, variantu a verzi vozu, číslo schválení typu, datum výroby a označení emisní skupiny. Úřadům pak data předává anonymizovaně a souhrnně jednou ročně.
Záznam neobsahuje souřadnice ani historii projeté trasy. Rychlost, teplota nebo nadmořská výška se ukládají jako podíly jízdy v předem daných pásmech. Smyslem je kontrolovat dlouhodobé chování typů vozidel, nikoli pohyb konkrétního řidiče. Podstatné ale je, že prvním příjemcem dat je výrobce, nikoli přímo Evropská komise.
Euro 7 počítá také s dobrovolným označením Euro 7G pro vozidla se spalovacím motorem a geofencingem. Takový vůz má v oblasti vyžadující bezemisní provoz zabránit použití spalovacího motoru.
Uvnitř takové zóny tedy vůz jede jen na elektřinu, spalovací motor nenastartuje. Když se baterie téměř vybije, auto řidiče upozorní. Pokud ji do pěti kilometrů od prvního varování nenabije a stále se přitom pohybuje uvnitř zóny, systém má vozidlo zastavit. Nejde o povinnost pro všechny plug-in hybridy, ale o možnost, kterou si výrobce zvolí a musí ji doložit při homologaci.
Servisy chtějí právo zapisovat
Od 18. února 2027 musí mít vlastní digitální pas každá trakční baterie elektromobilu či hybridu uvedená na trh EU, a to včetně náhradních akumulátorů. Pas tedy nevzniká s homologací auta, ale s konkrétní baterií. Na rozdíl od ekologického pasu vozu má jít o živý záznam. Vedle údajů o složení a deklarovaném výkonu má postupně sdružovat i stav baterie, počet nabíjecích cyklů, provozní podmínky a mimořádné události, například nehody.
Ne všechny informace budou veřejné. Část zůstane vyhrazena úřadům nebo subjektům s oprávněným zájmem, mezi něž návrh prováděcích pravidel počítá také opravny. Návrh jim ale přiznává především právo příslušná data číst, stahovat a používat, nikoli samostatně zapisovat vlastní měření či provedené opravy.
Německé servisní svazy BIV-Kfz a ZDK proto požadují, aby kvalifikované dílny mohly do pasu zapisovat vlastní záznamy o opravách a o stavu a bezpečnosti baterie. Každý servis by přitom odpovídal jen za údaje, které sám zapsal. Připomínkování návrhu skončilo 16. listopadu, Komise ho zatím nepřijala. Právě právo zápisu ale rozhodne, zda bude bateriový pas úplným životopisem akumulátoru, nebo především záznamem jeho výrobce.
Emise mohou zablokovat start
Další zásadní novinkou je možnost zablokovat nastartování auta, pokud vznikne problém na emisním systému. Něco takového znají už řidiči dieselů - pokud nedoplní včas AdBlue a dojde jim, auto může odmítnout nastartovat.
Podle Euro 7 v případě rozsvícení kontrolky motoru, tzv. grilovaného kuřete, a tedy problému s emisním systémem vozu může auto začít počítat kilometry anebo starty, podle toho, co výrobce určí. Má se to však týkat jen některých závad, nikoliv všech, které umí rozsvítit kontrolku motoru.
Při dosažení limitu 20 startů nebo 2400 ujetých kilometrů s běžícím motorem může vůz další nastartování anebo doplnění paliva prostě nepovolit, pokud do té doby nedojde k opravě závady. Zde budou mít výhodu hybridy a zejména plug-in hybridy, jelikož provoz na elektřinu systém povolí. Také vám nevypne motor za jízdy po dálnici.
Zdroj: Electrive, Autohaus, BIV-Kfz, ZDK, Europa.eu