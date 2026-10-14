Euro NCAP vrací do aut fyzická tlačítka. Některé modely za ovládání skoro bez bodů
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Základní funkce auta by mělo být možné ovládat bez hledání v nabídce dotykového displeje. Euro NCAP tento požadavek nově promítá do bezpečnostních testů a výsledky ukazují značné rozdíly.
Kdo chce v nových testech Euro NCAP nasbírat co nejvíce bodů, musí pečlivěji promýšlet také rozmístění ovladačů. Nová metodika platná od letošního roku totiž odměňuje přímé fyzické ovládání základních funkcí vozu. Naopak řešení, při němž musí řidič hledat potřebný povel na dotykové obrazovce, může znamenat ztrátu bodů. První výrazné srovnání v říjnové sérii testů ukazuje, že rozdíly mezi jednotlivými automobilkami jsou značné. Zatímco Audi Q7 získalo za ovládání nejdůležitějších funkcí plný počet, čínský Xpeng X9 dosáhl jen na dvacet procent. Oba přitom mají pět hvězd.
Podle nových pravidel by mělo být možné přímo fyzickými prvky ovládat směrová světla, stěrače, ostřikovače, výstražná světla, houkačku a nouzové volání eCall. Může jít o tlačítka či páčky; podstatné je, aby řidič nemusel potřebnou funkci hledat v nabídce displeje. Euro NCAP upozorňuje, že takové ovládání může zbytečně odvádět pozornost od řízení. Požadavek se ovšem nevztahuje na všechny funkce auta. Komfortní ovládání a infotainment se posuzují zvlášť.
Audi Q7 dosáhlo v disciplíně základních jízdních funkcí na sto procent, v hodnocení komfortního ovládání a infotainmentu na osmdesát procent. Souhrnně tak za ovládací prvky získalo devadesát procent. Euro NCAP oceňuje dobře umístěné a snadno dostupné páčky a tlačítka. Ještě lépe dopadla Kia EV2, která má v obou zmíněných disciplínách plný počet bodů. Na opačném konci stojí Xpeng X9: za základní ovládání získal jen dvacet procent, přestože za komfort a infotainment dosáhl na osmdesát.
Podobně výrazné rozdíly ukazují i další výsledky letošních testů. BMW iX3 má za základní ovládání sto procent, Cupra Raval a Geely E2 shodně osmdesát procent. Zeekr 7GT a Aion UT získaly pouze dvacet procent a Leapmotor B05 dokonce nulu. Nejde se přitom omezit na jednoduché rozdělení na evropské a čínské automobilky: právě Geely E2 patří k lépe hodnoceným modelům.
Slabé hodnocení ovládání však automaticky neznamená ztrátu páté hvězdy. Audi Q7, Kia EV2 i Xpeng X9 získaly nejvyšší celkovou známku. Xpeng ji obhájil zejména dobrými výsledky v předcházení nehodám a bezpečnosti po nehodě; dobře si vedl také při ochraně posádky. Euro NCAP ovšem kritizuje jeho systém rozpoznávání rychlostních limitů, který během přibližně dvou tisíc kilometrů jízdy po evropských silnicích nesplnil požadavky testu. Potíže měl mimo jiné s omezeními platnými jen za určitých podmínek.
Euro NCAP fyzická tlačítka automobilkám nenařizuje. Nejde o homologační předpis, ale o pravidla nezávislého bezpečnostního hodnocení, které ovšem mají na podobu nových aut značný vliv. Pětihvězdičkový výsledek je pro výrobce důležitý, a nová metodika je proto může přimět k návratu samostatných ovladačů. Podle programového ředitele organizace Aleda Williamse mají nová pravidla oceňovat řešení, která snižují riziko rozptylování řidiče.
Zdroj: Euro NCAP