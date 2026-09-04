Euro NCAP vs. malé elektromobily: Nejdražší evropský dopadl hůře než Číňani
Čínské automobilky se snaží postupně zlepšovat pověst na evropském trhu a kromě lepší kvality vozů na to jdou také zásadně lepší bezpečností než dříve. Dokazuje to test čtyř elektromobilů v Euro NCAP, kde ten nejdražší evropský dopadl nejhůře.
Že jsou čínské vozy vždy nebezpečné, už dnes neplatí. Začalo se to měnit v roce 2013, kdy se nejbezpečnějším vozem v testech Euro NCAP stal vůz Qoros 3 z produkce automobilky Chery, a dnes už čínské vozy dostávají pět hvězdiček pravidelně. Minimálně to tedy platí pro ty větší a dražší, ale hranice bezpečnosti se posouvá i u malých modelů. Dokazuje to poslední várka testů Euro NCAP, která se zaměřila na malé elektromobily.
Objevily se zde čtyři a pouze jeden z nich byl evropský. Paradoxně zrovna Cupra Raval, stojící na nové platformě MEB+, dopadla ze čtveřice nejhůře. Španělský sourozenec Škody Epiq, Volkswagenu ID. Polo a ID. Cross totiž dostal jen čtyři hvězdy. Není však za tím horší tuhost karoserie nebo fungování airbagů, ale čistě elektronika.
Nejslabší hodnocení vůz získal v kategoriích „Bezpečná jízda“ a „Předcházení nehodám“. Základní model bez příplatků získal za asistenty řízení 58 %, respektive 66 %. Pro získání 5 hvězd podle přísných pravidel musel dosáhnout vyšších hranic. Základní výbavě chyběl pokročilý senzorický systém pro detekci křižujícího provozu vpředu, což výrazně srazilo body za autonomní nouzové brzdění (AEB). V základním provedení chybí senzor, který by upozornil na zapomenuté dítě na zadních sedadlech. Základ nabízí pouze běžnější asistent bez pokročilých mapových dat.
Po rozkliknutí profilu vozu na webu Euro NCAP je ale možné se podívat na výsledek vozu s příplatkovým bezpečnostním paketem a zde už má raval plný počet hvězd a lepší hodnocení ve zmíněných kategoriích. To ukazuje, jak velkou váhu má v posledních letech u Euro NCAP hodnocení aktivní bezpečnosti. V kategorii ochrana při nárazu už obě varianty dostaly skvělých 91 %.
Zbývající trojice vozů pochází z Číny a všechny dostaly plné hodnocení bez nutnosti příplatku za bezpečnostní paket. Geely E2 je na evropský trh nově příchozí model, který byl nejprodávanějším vozem Číny za rok 2025. S délkou 4,1 metru je srovnatelný s ravalem nebo Škodou Fabia a v hodnocení ochrany při nárazu dostal 86 %. Body proti ravalu nahnal v „Bezpečné jízdě“ a „Předcházení nehodám“, kde dostal 79 a 72 %.
V Česku Geely zatím aktivní není, ačkoliv před pár lety s ním smlouvu podepsal dovozce Grand Automotive, z prodeje u nás ale nakonec sešlo. Na německém trhu stojí základní Geely E2 se 35kWh baterií a 60kW motorem v přepočtu 482.000 Kč. Vyšší varianta se 47kWh baterií a 85kW elektromotorem je minimálně za 578.000 Kč.
Jen o pár centimetrů větší je vůz Aion UT, který vyrábí automobilka GAC z jihočínského Guangzhou. Elektrický hatchback dostal v kategorii ochrana při nárazu stejných 91 % jako raval, v „Bezpečné jízdě“ a „Předcházení nehodám“ skončil se 66 a 74 %. V Evropě automobilka GAC teprve startuje, už ale zahájila výrobu některých modelů v rakouské továrně Magny ve Štýrském Hradci, včetně Aionu UT. V Evropě je zatím dostupná varianta se 60kWh baterií a 150kW elektromotorem a cenou startující v přepočtu na 675.000 Kč.
Největší ze čtveřice je Leapmotor B05, který nově přišel i na český trh. 4,4 metru dlouhý hatchback je u nás s 56,2kWh baterií a 160kW elektromotorem za akční cenu 620.000 Kč, se 67,1kWh baterií a stejným elektromotorem je za 660.000 Kč. Bezpečnosti se případní zájemci bát nemusí, protože v kategorii bezpečnost při nárazu dostalo B05 92 %. V „Bezpečné jízdě“ a „Předcházení nehodám“ skončil se 66 a 77 %.
Zdroj: Euro NCAP, zdroj foto: Automobilky a Euro NCAP, zdroj videa: Euro NCAP