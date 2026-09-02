Evoluce zvenčí, revoluce uvnitř. Při modernizaci nezapomněl nový Lexus NX ani na techniku
Novinka láká na vylepšenou hybridní techniku s vyšším dojezdem i výkonem, svěží design a tichou kabinu. Zcela nový interiér sází na minimalistický koncept se skrytými tlačítky známá ze sedanu ES.
Model NX vyplnil v roce 2015 mezeru mezi nejmenším UX a větším RX. Jméno vyjadřuje spojení "Nimble Crossover", tedy obratný crossover. Svou velikostí konkuruje NX prémiovým vozům jako BMW X3, Mercedes-Benz GLC nebo Volvo XC60. Společně s kompaktním modelem LBX patří mezi nejprodávanější vozy značky, na českém trhu tvořil v první polovině roku 52 % prodejů značky.
Po pěti letech na trhu se dočkal rozsáhlé modernizace s řadou estetických i technických vylepšení. Na výběr je stále mezi dvěma motory, u obou ale inženýři aplikovali podobný recept – tedy zvýšit účinnost a nabídnout nejnižší emise CO2 ve své třídě.
U plug-in hybridního NX 450h+ narostl výkon o 15 koní na celkových 226 kW (307 k) a zrychlení z nuly na sto zvládá za 6,1 sekundy. Pro každodenní život je klíčový jiný nárůst, a totiž v oblasti baterie a dojezdu.
Plug-in hybrid dostal o 30 % větší li-ion baterii o kapacitě 23 kWh, která by měla vystačit pro více než 100 km bezemisní jízdy. Překvapivě je až nyní standardem rychlonabíjení DC u všech výbav. Z 10 na 80 % by mělo stačit přibližně půl hodiny.
To li-ion baterii ve full hybridním NX 350h nemusíte nabíjet vůbec. Po modernizaci přebírá NX konstrukci z nového ES 300h. Díky lepšímu chlazení elektrických rozvodů mohl Lexus snížit počet článků při zachování maxima výkonu 199 koní. Baterie je také téměř o třetinu lehčí (23,5 kg místo původních 32,7 kg).
Minimalismus nové úrovně
Některé trhy preferují minimum tlačítek a vystačí si s množstvím různých obrazovek, třeba evropští zákazníci ale nedají na fyzické ovladače dopustit. V interiéru nového NX najdeme obojí. Ovladače na volantu a pod středovým displejem jsou vidět jen v momentě, kdy se k nim přiblíží váš prst.
Lexus tomuto řešení říká “Responsive Hidden Switches”, tedy skrytá tlačítka s hmatovou odezvou. Na první pohled to vypadá, že uprostřed pod centrálním displejem o úhlopříčce 14" je jen velký scrollovací ovladač hlasitosti a dvě tlačítka. Ono se jich ale ve vaší přítomnosti ukáže víc. Podle automobilky takové řešení umocňuje dojem vzdušnosti a zároveň nepůsobí rušivě.
Elegantně je integrován nový 12,3" digitální přístrojový štít, který umí přenášet také mapy zrcadlené z telefonu. A pokud byste měli dost displejů, vylepšen byl také hlasový asistent LexusConnect. Už při aktivaci nezabírá celou obrazovku a také umí rozpoznat, jaký pasažér na něj mluví. V rámci předplatného je možné tento systém rozšířit o porozumění sofistikovanějších dotazů.
Lexus uvedl funkci zvanou smyslový koordinátor. Její spuštění synchronizuje osvětlení kabiny, hudbu, klimatizaci, teplotu sedadel i vůni. Různé atmosféry v interiéru umocňují vůně navržené společností Givaudan, světovým lídrem v oblasti vůní, krásy, chutí a pohody.
Stačilo málo
Povedenému designu stávající varianty modelu NX bychom předškolní věk netipovali. Lexus to očividně vidí stejně a exteriér přenesl do svého aktuálního designového směřování s velkou obezřetností.
Vzadu se NX dočkalo propojených zadních svítilen podobných těm z modernizovaného IS a integrují logo automobilky. Původně byly tvary o něco složitější a logo bylo vyobrazeno samostatně. Motto „Discover your Edge“, kterým se značka řídí, znamená odvahu překonávat vlastní hranice a objevovat nové možnosti.
„S touto vizí jsme vytvořili jednoduchý a čistý kokpit, pomocí elektrifikace zdokonalili sportovní jízdní vlastnosti, rozšířili možnosti nabíjení a vytvořili komfortní interiér,“ vysvětluje hlavní konstruktér Kunihiko Endo. To vše je zabaleno do staronového kabátu.
Vpředu zaujme nová bezrámová maska chladiče, jejíž tvary plynule navazují na okolní linie karoserie. Nové světlomety „do každého počasí“ připomínají tvarem denního svícení model TZ, vrcholné čistě elektrické SUV značky. Jistou podobnost v nich ale vidíme také s Nissanem Qashqai.
Pohled z boku odhalí výraznější nástavce bočních prahů a nový tmavý dekor, který nahrazuje dosavadní chromové doplňky. Jsou v něm vyhotoveny také disky kol. Pro náročné zákazníky existuje vrcholná verze F Sport, která přidá 20" disky ve specifickém designu, aerodynamické rohové části zadních nárazníků pro lepší stabilitu a červené brzdové třmeny.
Požitek z jízdy
Automobilka Lexus se u nového NX zaměřila na posez za volantem a zdokonalení jízdních vlastností. Přední sedadla jsou umístěná níže než dříve, nevíme však o kolik. Nový volant má menší průměr i větší rozsah nastavení.
Kromě toho Lexus vyzdvihuje nový akcelerační pedál s lineárním chodem. Aby řízení, odpružení a nastavení podvozku fungovaly dle požadavků evropského zákazníka, ladilo se nové NX také na Nürburgringu.Všechny nové modely NX jsou vybaveny řízením s variabilním převodem a rychlejší odezvou. Řízení steer-by-wire ale v nabídce není.
Lexus dokonce upravil i strukturální části karoserie a v širší míře uplatnil technologii laserového svařování. Použita byla vysokopevnostní strukturální lepidla. Vyšší tuhost přináší lepší jízdní komfort, méně hluku od vozovky i stabilnější a kultivovanější jízdu.
Tuhost podlahy se u nového modelu zvýšila přibližně o 25 %, což přispívá k lepším reakcím řízení a nižším vibracím karoserie. O dalších 30 % se tuhost zvýšila díky přepracovanému uložení předního tlumiče, které je nově začleněno do struktury A-sloupku.
NX dostalo nové tlumiče s nízkorychlostním ventilem, od kterých si automobilka slibuje vyšší stabilitu, lepší kontrolu a pocit hladké jízdy. Tato konstrukce navíc dobře absorbuje drobné podněty od povrchu vozovky a zároveň udržuje vozidlo stabilní. Skoro si při počtu a hloubce změn nového NX říkáme, zda se výsledný produkt ještě vůbec dá považovat za pouhý facelift.
|Specifikace
|NX 450h+ AWD
|NX 350h AWD
|NX 350h FWD
|Motor
|2,5 l, R4
|Převodovka
|Elektronicky řízená bezestupňová
|Výkon motoru
100–135 kW (136–184 k)
|Systémový výkon
|226 kW (307 k)
|146 kW (199 k)
|Zrychlení 0–100 km/h (s)
|6,1
|7,3
|7,7
|Dojezd v elektrickém režimu (km)
|>100 km
|—
|—
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|2 050–2 130
|1 790–1 870
|1 730–1 810
|Rozměry d × š × v (mm)
|4690 × 1865 × 1660
|Rozvor (mm)
|2690
Zdroj: Lexus