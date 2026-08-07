Evropská Kia Seltos se od té americké liší jen mírně. Zato v Číně hraje rošádu s displeji
Zvenku jako by si modely Seltos pro jednotlivé trhy z oka vypadly. Rozdíly ale nejsou pouze pod kapotou, kde například americká verze nabízí atmosférický dvoulitr, ale především uvnitř. Pro čínský trh totiž vůz dostal obrovský zábavní displej a k tomu nový digitální přístrojový štít.
Vyvinout globální model má své nezpochybnitelné přednosti, ale i jistá úskalí. V posledních týdnech se především z vyšších řad automobilky Audi dozvídáme, že přílišná globalizace modelové řady byla chyba, jelikož požadavky zákazníků na jednotlivých kontinentech jsou příliš odlišné.
Kia však v Evropě naopak uvádí stále více svých globálních modelů a po modelu K4 se na evropský trh dostal také model Seltos, na jiných trzích již ve své druhé generaci. Že je potřeba udělat pár legislativních změn pro jednotlivé trhy, asi nikoho nepřekvapí.
Příkladem budiž nutnost vybraných asistenčních funkcí na trhu evropském a naopak legislativa vyžadující boční poziční žárovky (oranžové vpředu, červené vzadu) pro trh americký. Jiné země mají své vlastní zvláštnosti a požadavky – právě v Číně spotřebitelé požadují větší displeje, více aplikací a nejmodernější technologie.
Jakkoli by bylo složité Kiu Seltos pro různé trhy rozeznat při pohledu zvenku, po usednutí do interiéru čínské varianty došlo v návaznosti na tamní spotřebitelské preference k velkým změnám. Evropská Kia Seltos sice nabízí dva velké 12,3" displeje a k tomu ve vyšších výbavách jeden menší 5,3", který slouží jako panel ovládání klimatizace, ale to by na čínském trhu očividně nestačilo.
Na první pohled totiž tamní interiér vypadá skoro jako v jiném autě. Na ten druhý si už všimneme shodného rozložení včetně stejného rozložení fyzických ovladačů i dekoru dveří, který vypadá jako prostor pro madlo, ale není. Dominantou je však obrovský 27" displej, který je na rozdíl od evropského modelu zcela oddělen od displeje před řidičem.
Kia Seltos |
Navíc nejde o soubor několika menších displejů, ale o jeden souvislý panel, který kombinuje funkci centrálního displeje a zároveň mediálního centra pro spolujezdce, které se objevuje v čím dál větším množství vozidel. Čínský Seltos také využívá čip Snapdragon 8295P, který obvykle najdeme v luxusních elektromobilech čínského původu.
Tamní zastoupení automobilky Kia tvrdí, že díky němu poskytuje obrovský displej bleskovou odezvu na dotyk a umožňuje multitasking na rozdělené obrazovce. Na oficiálním snímku vidíme rozvržení, které preferuje spolujezdce, a řidiči zbývá jen malá část displeje s informacemi o vozidle. Vše důležité totiž vidí na úzkém digitálním přístrojovém štítu, který nápadně připomíná ten z nejnovějších modelů Hyundai Ioniq s infotainmentem Pleos. Je však konvenčně zasazen do palubní desky.
Automobilka samozřejmě velký displej vybavila aplikacemi, které jsou na čínském trhu nutností. K dispozici jsou mapy Baidu a Gaode pro navigaci, iQiyi pro streamování videí, a dokonce přibylo i vestavěné karaoke díky aplikaci KTV. Tamní seltos nabízí palubního asistenta s umělou inteligencí a nové animace, které jsou díky výkonnému čipu plynulé.
A nejde jen o displeje a aplikace. Čínský model Seltos je navíc vybaven asistenčními systémy úrovně 2, včetně systému Remote Smart Parking Assist. To znamená, že auto můžete zaparkovat na úzkém místě pouhým stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači – nemusíte se tam sami vtěsňovat.
Tohle ve své hybridní variantě umí také seltos prodávaný v Evropě, ten americký si však na tuto praktickou vychytávku musí nechat zajít chuť. Jediným důvodem je marketingová strategie značky na tamním trhu, která tento systém rezervuje pro větší a dražší modely.
Napříč kontinenty se varianty Kie Seltos liší také nabízenými motorizacemi. Zatímco v Číně seltos spoléhá na hybridní turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru s výkonem 197 koní a točivým momentem 254 Nm, za oceánem na trh jako první přišla atmosférická motorizace 2.0 s výkonem 147 koní a točivým momentem 197 Nm. Ta je spojena s převodovkou CVT.
Připlatit lze za přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,6 litru s výkonem 190 k a točivým momentem 264 Nm ve spojení se stejnou 8st. samočinnou převodovkou, kterou využívá i čínská hybridní motorizace. Vrcholem má být hybridní motorizace spojující atmosférický 1.6 GDI s elektromotorem o výkonu 32 kW (43,5 k) a 6st. dvouspojkovou převodovkou.
Ta by se časem měla objevit také v Česku, na vybraných evropských trzích již dostupná je. Zatím však v tuzemsku Kia Seltos cílí na zákazníky, kteří neholdují elektrifikaci. Nabízí jim tři varianty motorizace 1.6 T-GDI, která však na rozdíl od americké varianty spolupracuje buď s 6st. manuální, nebo se 7st. samočinnou převodovkou.
Zdroj: Kia, AutoBlog