Evropská premiéra malinkého smartu je na spadnutí! Mezitím v Číně začal prodej sedanu #6
Zatímco Evropané se již brzy dočkají nástupce legendárního městského supermini, v Číně značka Smart rozšiřuje své portfolio o luxusní sedan. Nový plug-in hybridní model #6 tam láká na extrémní dojezd i příznivou cenovku s cílem zvrátit nepříznivý vývoj prodejů.
Asi žádná automobilka momentálně nereprezentuje diametrální rozdíl preferencí zákazníků evropského a čínského trhu více než Smart. Jeho portfolio se od reinkarnace značky pod křídly koncernu Geely rozšířilo do dříve nepředstavitelné šíře. Ten základní dvoudveřový městský model však dodnes chybí.
Již dříve jsme informovali o tom, že pro něj Smart v rámci své produktové strategie nedokázal najít opodstatnění, jelikož ani v době své největší slávy nebyl pro Mercedes-Benz výdělečným modelem. Automobilka tak napřed vybudovala portfolio modelů v populárnějších segmentech, než je městské supermini, jenže tím zase na evropském trhu ztratila svou identitu.
Kang Yi, marketingový ředitel značky Smart, považuje uvedení prémiového fastbacku #6 EHD do prodeje v Číně za zásadní milník. „Přinášíme naši jedinečnou DNA – navrženo s láskou, bez kompromisů v oblasti bezpečnosti a s úžasnými jízdními zážitky – do zcela nového segmentu,“ prohlásil.
Spolu s produkční verzí vozu Concept #2 chce automobilka dokázat, že bez ohledu na věk a potřeby zákazníků dokáže nabídnout Smart pro každého. Concept #2 se v následujících 14 dnech představí v Římě a produkční verze se dočkáme na letošní pařížské motor show v říjnu.
Automobilka tak konečně naváže na legendární model ForTwo, který je v Evropě pro značku Smart synonymem. Málokdo si vybaví větší ForFour nebo prťavý Roadster/Coupé a ještě méně z nás si jako první po zmínce automobilky Smart vybaví SUV, která jsou na evropském trhu nabízena dnes.
To ostatně dokazují také prodejní čísla, která v minulém roce zaznamenala 47% propad. Celkově automobilka v roce 2025 prodala v Evropě jen 13.100 vozů. Na čínském trhu to bylo přibližně 30.000 vozidel, což se chystá napravit právě model #6.
V Číně se sice zákazníci zdráhali pořídit především velké SUV #5, plug-in hybridní sedan #6 je ale téměř o polovinu levnější. Navíc je karoserie sedan přes rostoucí popularitu SUV mezi čínskými řidiči stále považována za symbol společenského postavení a Smart si tak od jeho uvedení na trh slibuje hodně. Přeci jen v Číně stále sedany tvoří 33 % všech prodaných osobních vozů.
Zákazníky si vůz pokusí získat cenou od RMB 177.900 (v přepočtu 548.000 Kč). Pro porovnání, mild-hybridní Mercedes-Benz A-Class Sedan L na tamním trhu začíná na RMB 249,500 (v přepočtu 768.500 Kč), stejně jako čistě elektrické CLA.
Za ni nabídne design vytvořený globálním týmem designérů Mercedes-Benz, který využívá vizuální jazyk inspirovaný žralokem. Model #6 EHD spojuje díky své plug-in hybridní technologii s tepelnou účinností spalovacího motoru až 47,26 % dojezd až 1810 km (CLTC) při spotřebě pouhých 3,9 l/100 km.
Automobilka mezi výhody přidává prostornost na úrovni luxusních vozů a špičkové technologie včetně standardního LiDARu. Ten umožňuje inteligentní asistenci a snadnou jízdu ve městě i na dálnici. O aktivitě autonomních asistentů zvenku vozidla informují tyrkysová světla.
Zdroje: Smart, Motor1