Evropská šéfka BYDu míří k Fordu. Maria Grazia Davino povede prodeje
Po dvou letech v čele evropské divize BYDu se Maria Grazia Davino stěhuje zpět k evropské automobilce. Bude odpovědná za prodeje, dealerskou síť a dodávky aut.
Většina přechodů mezi čínskými a západními automobilkami je jen jedním směrem – čínské značky přetáhnou evropské špičkové manažery, aby jim pomohli dobýt evropský trh. Nyní to je však jinak – Maria Grazia Davino, která dosud zastává pozici evropské šéfky čínské automobilky BYD, se od října letošního roku stane viceprezidentkou Fordu pro prodeje.
Bude odpovídat za dealerskou síť, oblast prodeje aut a jejich dodávky a podléhat bude přímo Jimu Baumbickovi, prezidentovi divize Ford of Europe. Její základnou bude německý Kolín, kde evropský Ford sídlí.
Italská manažerka Maria Grazia Davino začala s prací v automobilovém průmyslu v roce 2003, kdy nastoupila jako produktová manažerka do Lamborghini. V roce 2011 přešla k Fiatu, kde vedla regionální trhy v Rakousku, Švýcarsku a Německu. Se stvořením koncernu Stellantis v roce 2021 se stala šéfkou prodejů a marketingu evropské části celého koncernu.
V září 2023 se stala výkonnou ředitelkou britské divize Stellantisu, odkud v říjnu 2024 odešla zastávat místo evropské šéfky BYDu. Odtamtud k Fordu tedy zamíří po dvou letech. Kdo ji u BYDu nahradí, automobilka zatím neuvedla.
„Maria Grazia je úspěšnou vůdkyní s hlubokými zkušenostmi napříč evropským automobilovým světem. Její úspěchy ve vytváření vysoce výkonných týmů a budování silných vztahů mezi zákazníky a prodejci budou pro náš růst v Evropě nedocenitelné,“ komentoval změnu Jim Baumbick.
Zdroj: Autocar, Car Dealer Magazine