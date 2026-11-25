Evropská unie omezuje dovoz čínských hybridů. Některým tak může pomoci
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Sériové hybridy dnes nejsou v Evropě zrovna rozšířeným pohonem. Kromě čínských automobilek je téměř nikdo nevyrábí. Právě z Číny se jich ale zřejmě začne dovážet více, nové evropské omezení dovozů hybridů se na ně totiž nevztahuje.
Mezi Evropskou unií a Čínou minulý měsíc došlo k dohodě o zavedení roční kvóty na dovoz hybridních vozů. K dohodě došlo poté, co Evropská komise zvažovala zavedení podobných dodatečných cel jako na čínské elektromobily. Roční limit dovozu byl nastaven na 350.000 kusů hybridních vozidel z Číny na první rok, se zvýšením o 6 % každý následující rok. Ale jak to vypadá, v nařízení zůstala jedna výjimka, která může pomoci návratu opomíjeného pohonu.
V Číně jsou totiž poslední roky velmi populární sériové hybridy (REV, REEV nebo EREV). V podstatě jde o elektromobily s o kus menší baterií, než by měly čistě elektrické verze, což ale kompenzuje spalovací motor pod přední kapotou. Ten není mechanicky propojený s koly a pouze generuje elektřinu. V Číně jde obvykle o atmosférické čtyřválcové patnáctistovky nebo dvoulitry a obvykle jsou tyto pohony vyhrazeny pro větší SUV.
V Evropě to s nimi dříve zkoušelo BMW i3, jehož pohon REX se ale moc neujal. Dnes má sériový hybrid také Nissan, avšak s malou baterií, a je tedy alternativou spíše pro full-hybrid. Pár REV z Číny už se objevilo i u nás, nově to s nimi zkouší třeba Xpeng, ale pořídíte si je i u Leapmotoru nebo Voyahu. Jejich prodeje jsou ale stále velmi nízké.
To se může změnit, protože se na ně nevztahuje ona domluvená kvóta. Nějakému většímu rozšíření ale bude stále bránit dodatečné clo na elektromobily. To se totiž vztahuje na všechny vozy, kde jsou kola poháněna pouze elektromotorem. To znamená i sériové hybridy, a tedy dodatečná cla ve výši 20–35,3 % dle konkrétní automobilky.
V prováděcím nařízení (EU) 2024/2754 Evropská komise výslovně upřesnila, že pod zvláštní cla spadají i bateriové elektromobily se spalovacím motorem v roli prodlužovače dojezdu. Důvod je jednoduchý, v těchto vozech slouží spalovací motor výhradně k dobíjení baterie. Podle toho jsou také zařazeny pod celní sazební položku 8703 80 10 pro bateriové elektromobily. Nová dovozní kvóta pro hybridní vozidla se naproti tomu vztahuje na jiné celní kódy – konkrétně 8703 40 10, 8703 50 00, 8703 60 10 a 8703 70 00. V důsledku toho vozy EREV v současnosti nespadají pod takzvané ochranné šetření EU.
V oznámení o zahájení ochranného řízení se uvádí, že celkový dovoz dotčených vozidel vzrostl z 957.965 kusů v roce 2023 na 1.423.691 kusů v období od 1. července 2025 do 30. června 2026 – což představuje nárůst o 49 procent ve srovnání s rokem 2023. Ochranné řízení by mohlo vést k omezení dovozu hybridních vozidel ze všech třetích zemí. V zásadě by se to tedy dotklo i modelů vyráběných ve Velké Británii nebo v USA. Zda a v jaké podobě EU tato opatření skutečně zavede, zůstává otevřené.
Sériové hybridy chce v budoucnu nabízet i více nečínských značek. Svůj systém už představil Volkswagen v modelech nové značky Scout, kde spalovací část mimochodem vyvinula Škoda. Svůj první sériový hybrid už VW prodává v Číně, jde však o využití techniky tamní automobilky SAIC. Plánuje je ale nasadit také Stellantis, Ford, Hyundai a plno dalších.
Zdroj: Autohome, zdroj foto a video: Xpeng, Leapmotor