Evropské Auto roku 2027 zná sedm finalistů. Všechno elektromobily
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Ryze elektrické je složení finalistů evropského Auta roku 2027, čínské značky však nemají zástupce ani jednoho. Vítěze se dozvíme zkraje příštího roku na autosalonu v Bruselu.
Evropským Autem roku 2026 se stal Mercedes-Benz CLA, který je k mání v elektrické i hybridní verzi. Mezi finalisty byla kromě Škody Elroq či Fiatu Grande Panda také Dacia Bigster, která se s nabíjecím hnacím ústrojím vůbec nenabízí.
Pro 64. Ročník, tedy evropské Auto roku 2027, se to však zásadně mění – mezi sedmi finalisty není ani jediný model, který je k mání s jiným než plně elektrickým pohonem.
Finalisté evropského Auta roku 2027
BMW iX3
Cupra Raval
Hyundai Ioniq 3
Kia EV2
Renault Twingo
Volkswagen ID. Polo
Volvo EX60
Porotci evropského Auta roku budou tedy vybírat z prémiových a relativně drahých aut, ale i z vozů dostupných širokému okruhu zákazníků. Renault Twingo patří k nejlevnějším elektromobilům na trhu a v našem testu dostal velmi dobré hodnocení.
Sedm finalistů vzniklo z celkem 87 aut od 24 značek, která kandidovala. Pouze osm aut v tomto ohromném počtu pocházelo z Číny. Závěrečné zkoušky proběhnou ve dnech 25. a 26. listopadu v severní Itálii a vítěz bude slavnostně vyhlášen 8. ledna 2027 na autosalonu v Bruselu.
„Výhradně elektrické složení finálové sedmičky přitom není výsledkem politických zásahů ani jiného vnějšího tlaku. Odpovídá především skladbě nově uváděných automobilů, mezi nimiž je dnes typů se spalovacími motory velmi málo,“ vysvětluje Jiří Duchoň, šéfredaktor časopisu Automobil, který je jediným porotcem evropského Auta roku z České republiky. Porotců je celkem 62 z 25 zemí zejména západní a střední Evropy. Letos přibylo po jednom porotci ze Slovenska a Chorvatska, Česko má v porotě zástupce od roku 1993.
Zdroj: Automobil