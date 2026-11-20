Evropský autoprůmysl je vyspělý, ale křehký. Studie ukazuje slabiny i možná řešení
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Evropa má rozsáhlou průmyslovou základnu a rozjíždí nové projekty v Německu, Estonsku, Francii, Polsku, Řecku i Belgii. Výroba automobilů přesto závisí na několika obtížně nahraditelných materiálech a součástkách, jejichž výpadek může zastavit celý závod.
Elektromobily, asistenční systémy i digitální kokpity závisejí na několika obtížně nahraditelných materiálech a součástkách. Nová studie pro sdružení ACEA ukazuje, kde je evropský automobilový průmysl nejzranitelnější a jaké projekty mají jeho závislost na dovozu zmírnit.
Nejcitlivějším místem evropského automobilového průmyslu není pouze přístup k nerostným surovinám. Ještě větší problém představují jejich čištění, separace a rafinace, stejně jako následná výroba polovodičů, permanentních magnetů, výkonové elektroniky nebo kabelových svazků. Právě tyto články dodavatelského řetězce jsou často soustředěny mimo Evropu a obtížně se nahrazují.
Vyplývá to ze studie Analysis of Structural Dependencies and Geopolitical Pressures in the Automotive Value Chain, kterou pro Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA zpracovaly česká a německá pobočka poradenské společnosti EY. ACEA zastupuje 17 velkých výrobců působících v Evropě, včetně skupin Volkswagen, Stellantis, BMW, Renault, Toyota, Hyundai, Ford a Volvo.
Analýza neprosazuje úplnou evropskou soběstačnost. Za důležitější považuje posílení nejzranitelnějších částí řetězce, vytvoření alternativních dodavatelských tras a omezení závislosti na jediné zemi, oblasti nebo výrobci. Riziko nezvyšuje pouze geografická koncentrace výroby, ale také obtížná nahraditelnost jednotlivých materiálů, dlouhá kvalifikace nových dodavatelů a rychle rostoucí poptávka.
Změna dodavatele polovodiče, magnetu nebo jiné konstrukčně důležité součástky totiž obvykle neznamená jen objednat stejný výrobek jinde. Automobilka musí nový díl vyzkoušet, schválit a někdy kvůli němu upravit elektroniku, výrobní proces nebo konstrukci vozidla. Reakce na výpadek se proto může protáhnout na měsíce, v některých případech i déle.
Nejvíce kritických vstupů se podle studie soustřeďuje v elektromobilech, asistenčních systémech ADAS a konektivitě. Elektrický trakční motor může využívat permanentní magnety NdFeB a křemík, bateriový blok měď a křemík a výkonová elektronika polovodiče či galium. Vysokonapěťová soustava je zároveň závislá na mědi a kabelových svazcích.
Pokročilé asistenční systémy potřebují polovodiče, kabeláž a v některých případech také germanium nebo permanentní magnety. Radarové a radiofrekvenční moduly využívají polovodiče a galium, zatímco vybrané senzory LiDAR a systémy nočního vidění mohou záviset na germaniu. Polovodiče, displeje a kabelové svazky jsou nezbytné také pro řídicí jednotky, digitální přístrojové panely, infotainment a komunikační systémy. Výpadek jednoho z těchto vstupů tak může znemožnit dokončení celého automobilu.
Význam jednotlivých surovin se liší také podle toho, jak velkou část jejich konečné poptávky vytváří automobilový průmysl. Nejvýraznějším příkladem je palladium používané především v katalyzátorech spalovacích motorů. Na automobilovou výrobu připadá 81 procent jeho konečné poptávky. U permanentních magnetů činí podíl automobilového průmyslu 33 procent a u kabelových svazků 29 procent. Následují wolfram s 25 procenty, polovodiče se 17 procenty, měď se 13 procenty, displeje s 12 procenty a křemík s deseti procenty.
U germania a galia jde shodně pouze o tři procenta konečné poptávky. Nízký podíl však automaticky neznamená malé riziko. Automobilky v takovém případě soutěží o omezené dodávky s energetikou, telekomunikacemi, spotřební elektronikou nebo obranným průmyslem a mají menší vliv na dostupnost i cenu materiálu.
Studie identifikovala několik zahájených nebo plánovaných projektů, které mají evropskou závislost zmírnit. Německá společnost Wacker Chemie uvedla do provozu linku na čištění ultračistého polysilikonu pro polovodiče za více než 300 milionů eur, tedy přibližně 7,32 miliardy korun. STMicroelectronics rozšiřuje výrobu v Itálii a Francii.
Produkci permanentních magnetů posiluje závod společnosti Neo v estonské Narvě. Vedle separace vzácných zemin zde zahájil výrobu spékaných magnetů NdFeB a kapacitu chce zvýšit z 2.000 na 5.000 tun ročně. Ve francouzském Lacq plánuje společnost Caremag závod na zpracování a recyklaci vzácných zemin za 216 milionů eur, v přepočtu zhruba 5,27 miliardy korun. Firma Mkango připravuje separační závod v Polsku.
Řecká společnost METLEN chce získávat galium při zpracování bauxitu. Investiční program zahrnující bauxit, oxid hlinitý a galium dosahuje přibližně 296 milionů eur, tedy asi 7,22 miliardy korun. Evropská investiční banka pro něj schválila financování ve výši 90 milionů eur, přibližně 2,19 miliardy korun.
Samostatný problém představují kabelové svazky, jejichž výroba je kvůli množství různých vodičů, konektorů a tvarů stále závislá na ruční práci. Produkce se proto často nachází v zemích s nižšími náklady na pracovní sílu.
Společnost Q5D získala 13,5 milionu dolarů, tedy přibližně 300 milionů korun, na vývoj automatizovaného ukládání kabeláže. Spolupracuje přitom se společností SMR ze skupiny Motherson a Cranfieldskou univerzitou. Delphi vyvíjí s automobilkami novou generaci kabelových systémů a Leoni rozšířila výrobu ve střední a východní Evropě.
Přesun montáže blíže evropským automobilkám může omezit dopady narušené dopravy nebo geopolitických krizí. Neodstraní však závislost na dovážené mědi, konektorech, plastech a dalších vstupních materiálech. Vyšší odolnost proto ještě neznamená nezávislost.
U vzácných kovů nemusí být jediným řešením otevírání nových dolů. Část spotřeby může pokrýt recyklace výrobního odpadu, elektroniky a vysloužilých automobilů.
Belgická společnost Umicore plánuje investovat 400 milionů eur, tedy přibližně 9,75 miliardy korun, do hydrometalurgického závodu v Hobokenu zaměřeného na recyklaci a rafinaci kovů. Z odpadních materiálů získává také germanium.
Recyklace nedokáže okamžitě nahradit primární zdroje ani pokrýt veškerou rostoucí poptávku. Může však vytvořit další evropský zdroj, omezit závislost na dovozu a snížit množství nově těženého materiálu.
Studie rozlišuje čtyři hlavní scénáře ohrožující automobilové dodavatelské řetězce: omezení dodávek elektrotechniky, surovinový nacionalismus, narušení obchodních spojení a přerušení toků nerostných surovin.
Rizikové faktory se soustřeďují především v některých oblastech Asie a Tichomoří, Afriky a Severní i Jižní Ameriky. Příčinou mohou být exportní omezení, politická nestabilita, snaha států ponechat si větší část surovin pro vlastní průmysl nebo problémy s mezinárodní dopravou.
Evropa proto potřebuje kombinovat vlastní strategické kapacity s recyklací a širší sítí zahraničních partnerů. Přesun celé výroby na evropský kontinent by byl drahý, pomalý a v řadě případů také nereálný.
Významným slabým místem zůstávají polovodiče. Evropská veřejná podpora se zaměřuje především na nejpokročilejší výrobní procesy, zatímco automobily ve velké míře potřebují čipy starších generací. Právě v tomto segmentu by podle studie mohli čínští výrobci do roku 2030 ovládnout polovinu světové výrobní kapacity. Nové evropské továrny zaměřené na nejmodernější polovodiče proto samy o sobě nemusejí vyřešit dostupnost čipů pro řídicí jednotky, senzory a palubní elektroniku.
Největší překážkou plánovaných projektů není nedostatek záměrů, ale jejich pomalá realizace. U projektů zaměřených na těžbu a zpracování mědi může povolování trvat 48 měsíců i déle. Vybudování nových kapacit pro získávání germania zabere zpravidla několik let.
Evropští výrobci permanentních magnetů zároveň obtížně konkurují čínským cenám. Samotné cíle evropského nařízení o kritických surovinách proto nemusejí stačit, pokud investoři nezískají rychlejší povolování, dostupné financování a jistotu dlouhodobého odbytu.
Studie doporučuje urychlit povolovací a kvalifikační procesy, směrovat investice do nejzranitelnějších částí řetězce, rozšiřovat síť dodavatelských partnerů a průběžně sledovat kritické závislosti. Nezbytné je také stabilní regulatorní prostředí, bez něhož se soukromý kapitál do dlouhodobých projektů nepohrne.
Zdroj: ACEA, EY