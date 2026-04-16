Evropský digitální techničák bude: Posvítí si na ojetiny, postačí i QR kód
Evropský parlament udělal zásadní krok k digitálním dokladům od vozidel. Nová pravidla mají ulevit řidičům od byrokracie a zatočit s podvody při prodeji ojetin.
Éra nošení plastových kartiček a papírových dokumentů k vozidlu se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) Evropského parlamentu vyslal jasný signál směrem k modernizaci, když drtivou většinou hlasů podpořil zavedení digitálních osvědčení o registraci vozidla.
Cílem není pouze ulevit řidičů a úřadům od zbytečného plastu, ale především radikálně omezit byrokracii a účinněji bojovat s podvody na trhu s ojetinami skrze povinné sdílení najetých kilometrů a výsledků technických kontrol.
Digitál jako standard, papír pro zájemce
Podle schváleného návrhu by se digitální formát měl stát primárním způsobem prokazování registrace vozidla. Europoslanci však pamatují i na občany, kteří digitálním technologiím neholdují nebo k nim mají omezený přístup. Fyzická verze dokumentu tak zůstane zachována jako volitelná alternativa na vyžádání.
Praktickým mostem mezi oběma světy má být povinný QR kód, který umožní kontrolním orgánům okamžitý přístup k aktuálním datům o vozidle v elektronickém registru.
Tento posun k digitalizaci je součástí širšího balíčku o technické způsobilosti vozidel, který Evropská komise představila v loňském roce. Cílem je sjednotit standardy napříč Evropskou unií a zajistit, aby informace o vozidle byly vždy aktuální a snadno ověřitelné, ať už se nacházíte kdekoli na území EU.
Stopka pro stáčení kilometrů?
Jedním z největších přínosů nové legislativy má být transparentnost. Členské státy si budou muset povinně otevřít své registry a sdílet klíčová data. To zahrnuje nejen technické parametry jako značku či hmotnost, ale především historii najetých kilometrů a výsledky pravidelných technických kontrol. Právě sdílení údajů o nájezdu kilometrů napříč hranicemi je považováno za zásadní zbraň proti podvodníkům, kteří profitují z prodeje omlazených ojetin.
Kromě standardních kontrol se počítá i se sdílením dat z dálkového snímání a informací o neoprávněných zásazích do systémů u nákladních vozidel. To by mělo pomoci eliminovat nejen podvody, ale i vozidla, která nadměrně znečišťují ovzduší kvůli nefunkčním nebo záměrně upraveným emisním systémům.
Kdy se dočkáme v praxi?
Legislativní proces je aktuálně v plném proudu. Výbor TRAN již schválil mandát k zahájení vyjednávání s členskými státy o finální podobě pravidel. Očekává se, že celý Evropský parlament tento postoj potvrdí na svém plenárním zasedání koncem dubna 2026.
Pokud jde o konkrétní termíny, návrh počítá s tím, že digitální osvědčení se stane hlavním formátem do tří let od chvíle, kdy nová pravidla vstoupí v platnost. Vzhledem k délce legislativního procesu a schvalování v jednotlivých státech lze reálný nástup plné digitalizace očekávat okolo let 2029 až 2030.
Zpravodaj Evropského parlamentu Johan Danielsson k tomu dodává, že digitalizace nesmí nikoho diskriminovat. Zatímco budeme těžit z výhod sdílení dat, právo na fyzický dokument musí zůstat zachováno, aby administrativní povinnosti nebyly pro nikoho bariérou. Příští měsíc by měl výbor rozhodovat o další části skládačky – aktualizaci pravidel pro samotné technické a silniční kontroly.
Zdroje: Evropský parlament, Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), Johan Danielsson (S&D, SE)