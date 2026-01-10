Evropský elektromobil nejlevnějším vozem na trhu? V Německu realita i bez dotací
Že je na některých světových trzích elektromobil levnější než spalovací auta, už jsme si zvykli, v Evropě to působí jako sci-fi. Přesto se to právě stalo na největším automobilovém trhu Evropy. Elektromobil se tam stal nejlevnějším vozem bez toho, že by musel spoléhat na dotace.
Dacia se do elektromobility pustila v roce 2021 a šla na to docela oklikou. Základem se stalo malinké indické spalovací „SUV“ Renault Kwid, které se vyrábí od roku 2015. V Číně jej automobilka Dongfeng upravila na elektromobil a vypustila jej nejprve na svůj domácí trh. A to jako Renault City K-ZE, ale taky jako Venucia e30, Dongfeng Aeolus EX1 a později ještě pod pár dalšími jmény.
V roce 2021 se auto dostalo do Evropy jako Dacia Spring, míří sem stále z čínské továrny a za výrobu je zodpovědný Dongfeng. Ačkoliv musí poslední dva roky platit také dodatečná cla, stále je nejlevnějším elektromobilem v Evropě. Platilo to i v Česku, kde Dacia Spring začíná na ceně 419.900 Kč, i když loni ji předstihl o 900 Kč levnější Wuling Bingo.
V Německu od počátku roku Dacia dává na Spring mohutnou slevu 5000 eur, což je v přepočtu 121.000 Kč. Auto tak bez dotací začíná v přepočtu na ceně 289.000 Kč, což z něj dělá jasně nejlevnější auto na tamním trhu. Nevydrží mu to však dlouho, slevy platí jen do konce února.
Za tuto cenu Němci dostanou jen 3701 mm dlouhé autíčko s baterií o kapacitě 24,3 kWh. Poháněna jsou přední kola elektromotorem o výkonu 52 kW, což je slušný upgrade od předchozího maxima 30 kW. V nabídce je také výkonnější verze se stejnou baterií, ale elektromotorem se 70 kW. Ta je v Německu v akci pouze na dvouletý leasing. Stojí takto v přepočtu 357.000 Kč, s nulovou akontací, úrokem 4,99 % a měsíční splátkou 2283 Kč. Limitem je ale nájezd jen 10.000 km za celou dobu leasingu.
Dacia Spring zřejmě již brzy půjde do důchodu, ostatně už skončila i produkce příbuzných modelů s čínskými značkami. Jejím nástupcem by se měl stát nový elektromobil postavený na základech Renaultu Twingo a vyráběný v Evropě. Jestli dokáže nabídnout ještě nižší cenu, není jasné, určitě ale bude o trochu větší a schopnější.
Zdroj: Dacia, zdroj foto: Dacia, zdroj videa: Dacia